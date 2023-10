Telefony budoucnosti? Dle Lenova si je obtočíme kolem zápěstí

Fotografie: Lenovo

Vývoj mobilních telefonů jde neustále kupředu a už zhruba 5 let se pravidelně setkáváme s ohebnými displeji, díky kterým můžeme mít v kapse i zařízení o velikosti menšího tabletu, případně běžný telefon, který se ohne na půl. Zde by se však vývoj ohebných displejů rozhodně neměl zastavit a možný náhled do budoucnosti nabídlo na akci Global Tech World Lenovo. Nastínilo koncept ohebného telefonu, který snadno uchytíte na své zápěstí.

Lenovo totiž v tomto ohledu věří, že taková konstrukce je cestou ke konzumaci všech zážitků i ve chvíli, kdy v podstatě potřebujete obě ruce. Zařízení s pOLED displejem má mít 6,9" s Full HD+ rozlišením. Zadní strana má být potažena textilií, která usnadní přenos zařízení na zápěstí.

Výrobce například informoval, že i po nasazení telefonu na zápěstí by se měl komfort z používání blížit Motorole Razr 40 Ultra. Plocha displeje, která by byla pohodlně viditelná, by tak činila zhruba 3,6". Dále byla prezentována funkce umělé inteligence MotoAI, která umožní například naskenovat vzor vašeho oblečení a ten následně přenést na displej telefonu. Při nošení na zápěstí by tak zařízení takřka splývalo s okolím.