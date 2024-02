Za jak dlouho se nabije skládačka OnePlus Open? Změřili jsme to

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Za zapůjčení OnePlus Open děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

OnePlus má nejen na českém trhu svůj první mobil s ohebným displejem. Jmenuje se velmi příznačně Open, a to proto, že se rozevírá jako knížka. Venku je takřka standardní displej, uvnitř pak velký ohebný panel. Jelikož jde o prémiové zařízení, cena na českém trhu dosahuje takřka 47 tisíc korun, měl by uživatel očekávat veškerý myslitelný komfort. To samozřejmě platí i ohledně nabíjení. Jak si tedy OnePlus Open vede?

V prvé řadě si řekněme, že baterie ve velkém má spíše skromnějších 4 805 mAh, nejde však o špatnou hodnotu v rámci segmentu ohebných mobilů. Konkurenční Samsung Galaxy Z Fold5 má dokonce kapacitu ještě nižší, jen 4 400 mAh. Nabíjení je bohužel umožněno jen drátově, bezdrátové chybí, což je výrazný nedostatek. Malou náplastí budiž fakt, že po kabelu může téct až 67 W, nabíjení tak probíhá svižně.

Test nabíjení jsme započali ve chvíli, kdy kapacita baterie klesla na 1 %. Telefon byl nadále běžně v provozu, připojen k mobilní síti i internetu skrze Wi-Fi. Displej byl během takřka celého testu zhasnutý, avšak s aktivovaným režimem Always-On. Na 5 % to telefon s originální nabíječkou a kabelem stihne za 65 vteřin. Hranice 10 % byla pokořena v čase 2 minut a 49 vteřin. Po 5 minutách nabíjení telefon hlásí 15 % kapacity baterie. To je mimochodem dost na to, abyste jej zcela pohodlně mohli zhruba 2 hodiny aktivně používat. Po 9,5 minutách je nabitá přesně čtvrtina baterie.

Po přibližně 20 minutách už budete mít telefon nabitý na půlku, což je hranice, se kterou si alespoň já již troufnu odejít. Půl hodiny telefonu zabere dočerpat baterii na 70 %. Rychlost nabíjení nijak zásadně neklesá, dalších 5 minut přinese nárůst na 80 % a za 40 minut už je Open dobitý na 90 %. K úplnému nabití dojde za zhruba 47 minut.

Proces nabíjení probíhá celou dobu stejně, nedochází ani k zahřívání telefonu

Kapacita baterie Doba nabíjení 5 % 1 minuta 10 % 3 minuty 15 % 5 minut 20 % 7 minut 25 % 9 minut 30 % 11 minut 35 % 13 minut 40 % 16 minut 45 % 18 minut 50 % 20 minut 55 % 22 minut 60 % 25 minut 65 % 28 minut 70 % 30 minut 75 % 32 minut 80 % 35 minut 85 % 38 minut 90 % 40 minut 95 % 43 minut 100 % 47 minut

Pokud chcete k baterii přistupovat vždy s co největší péčí, můžete si v nastavení aktivovat optimalizované nabíjení. Následně telefon sbírá data, kdy a jak obvykle nabíjíte a snaží se držet kapacitu baterie na 80 %, přičemž k úplnému dobití dojde až těsně před tím, než telefon obvykle odpojujete z nabíječky.