Co nás zaujalo? První dny s ohebným OnePlus Open

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Za zapůjčení OnePlus Open děkujeme Alza.cz, kde si mobil můžete rovněž zakoupit.

V redakci pro vás již několik dní testujeme historicky první telefon s logem OnePlus, který nabízí ohebný displej. Současně jde o jeden z nejdražších mobilů na současném českém trhu, tedy i celkově prémiové zařízení určené skutečně náročným. Než se dostaneme ke klasické recenzi, pojďme se společně podívat na to, čím dokáže telefon zaujmout.

OnePlus Open je luxusní skládačka za prémiovou cenu (UNBOXING)

Robustní konstrukce

Ohebné mobily bývají často kritizovány za křehké konstrukce, která jistě nic nevydrží. Open vaše pochybnosti hodlá rozptýlit od prvního momentu. Kovový rám dodává pocit jistoty a kloub při otevírání rozhodně nevydává žádné nežádoucí zvuky. Naopak je případně nápomocen při otevírání/dovírání mobilu.

„Neviditelný“ ohyb

Pakliže jste už měli tu čest s nějakým ohebným mobilem, jistě se všimli často velmi viditelného místa ohybu, kde je displej zvlněn. Většině uživatelů tato skutečnost vadí. OnePlus se v tomto ohledu velmi snažilo a model Open ohyb nemá takřka vidět. Při běžné práci, kdy je displej rozsvícený, jej běžným okem nevidíte, prstem jej sice ucítíte, ale jen velmi nepatrně. Více je ohyb displeje vidět, pokud panel nesvítí. Jenže, jak často tak displej pozorujete? OnePlus Open je jednoduše technologicky velmi daleko a dokáže zaujmout i ty, kteří jsou ke skládacím telefonů skeptičtí.

Dostatečně velký displej

Velkou výhodou OnePlus Open je venkovní displej, který má takřka běžné parametry jako u kteréhokoliv jiného mobilu. To je zásadní výhoda oproti třeba Samsungu Galaxy Z Fold5, který má venkovní displej menší a užší. V praxi tak můžete cokoliv vyřídit i na venkovním displeji pohodlně jednou rukou. Nejvíce tento komfort vynikne u klávesnice. Když jsme nakousli držení, telefon je v zavřeném stavu samozřejmě poměrně tlustý a těžký, avšak prst si lze zapřít o mohutný kruhový modul s fotoaparáty.

Přechody mezi displeji

OnePlus Open je nejen multimediálním, ale i pracovním nástrojem. Co se výrobci skutečně povedlo, je přepínání mezi oběma displeji. Ať už budete mít rozpracováno cokoliv a kdekoliv (v jakékoliv aplikaci), otevření/zavření nic nepokazí ani nesmaže. Vždy budete pokračovat přesně v bodě, kde jste u předchozího displeje skončili. Je to skvělé a velmi návykové. Funguje to samozřejmě i v případě fotoaparátu, u kterého si lze navíc zapnout oba displeje současně, případně přepnout z vnitřního na vnější a pořídit selfie za pomoci hlavních snímačů.

Perfektní reproduktory

Možná to není až tak překvapivé, ale na těle jsou dva opravdu velmi hlasité reproduktory. Působivá je i jejich kvalita, dokonce se nemusíte bát je využít na maximální hlasitost. Novinka tak hravě zastíní i malé Bluetooth repráčky, skvěle se tak hodí pro hraní her či sledování videí na cestách.