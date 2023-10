Sociální síť X testuje zpoplatněný provoz pro všechny. Jaká bude roční cena?

V září jsme vás informovali o tom, že by sociální síť X (Twitter) mohla být pro všechny zpoplatněna. K této změně nyní společnost skutečně nakročila, a to formou testovacího provozu na Novém Zélandu a Filipínách. V rámci něj musí noví uživatele uhradit roční poplatek ve výši 1 dolaru, což je v přepočtu zhruba 23 Kč. Pakliže noví uživatelé poplatek nezaplatí, mohou na sociální síti obsah jen konzumovat, nikoliv vytvářet příspěvky či komentovat.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



