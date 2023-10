Snapdragon 8 Gen 3 oficiálně představen: co budou umět příští vlajkové lodě?

Qualcomm oficiálně představil čipovou sadu Snapdragon 8 Gen 3 vyrobenou 4nm procesem a soustředící se na pokrok v oblasti umělé inteligence, her, zvuku a fotoaparátu, jak dodává gsmarena.com.

Presenting our newest premium mobile platform: #Snapdragon 8 Gen 3. ✨⚡️ It's meticulously designed with generative #AI in mind, powering extraordinary experiences across camera, gaming, and audio. #SnapdragonSummit pic.twitter.com/hUWRSITHYl