Od „One More Thing“ až po „Nothing“ aneb Jak marketing zvítězil nad obsahem

Sledovat náplň technologických serverů bylo v uplynulém týdnu o něco zábavnější než obvykle. Když se totiž uspořádá událost, na které se představí „Nic“, je to pro kreativní redaktory příležitost, jak se vyřádit v nadpisu a jak pak napsat celý článek „o ničem“. To ale pro ně není v podstatě nic nového.

Když jsem na sklonku roku 2019 psal postřeh o trendu, že se v poslední době představují spíše jen návrhy, vizualizace, prototypy a makety namísto skutečných telefonů, netušil jsem, jak rychle se tento trend vyhrotí až do současné situace, kdy si lidi budou doslova ukazovat „Nic“. To „nic“ bude samozřejmě to nejlepší, jaké tu kdy bylo, protože ho obklopuje řada zvučných jmen a jsou v něm velké investice.

Když se podíváme na historii společnosti OnePlus, tak podobných odvážných marketingových výplodů vidíme víc. I když tuto značku nijak blíž nesledujete, pak si zcela jistě vybavíte tisíckrát omílanou frázi o „zabijákovi vlajkových lodí“, který je tak exkluzivní, že zprvu se k jeho nákupu dostanete jen s pozvánkou nebo v úterý. Když se kriticky snažíte prohlédnout tuto auru výjimečnosti, pak uvidíte jen další tuctový telefon, který zdůrazňuje svoje přednosti (obvykle hrubý výkon nebo nízkou cenu), zatímco své nedostatky taktně zamlčuje nebo se z nich myšlenkovým veletočem snaží udělat pozitiva.

Šlapeme vodu

Svým způsobem to dává smysl. Čím méně se ve firmě snaží inženýři, tím více se nadřou lidé z oddělení marketingu. Jejich role je v přecpaném trhu telefonů s Androidem více než nevděčná. A tak nezbude nic jiného než sáhnout po představování konceptů a snaze svézt se na mediální pozornosti věnované úplně jiným projektům.

Má tedy Nothing naději prolomit ledy, jak to plánuje ve svém prvním videu? Bude se o tomto okamžiku mluvit jako o nové „One More Thing“? Moc bych si přál, aby ano. Protože současný svět mobilních telefonů jako by se zvrhl v závod o to, kdo ze svého mobilu odstraní víc příslušenství a konektorů, protože to tak loni udělal Apple. Tu a tam se najde jehla v kupce sena, která stojí za pozornost, ale buďto se její autoři brzy ocitnou v problémech nebo nedokáží překonat stín garážové firmy postavené na crowdfundingu.

Co tedy od nového počinu čekat?

Optimistická varianta bude tak skvělá, že ji není schopna fantazie řadového redaktora českého serveru o telefonech ani zdaleka přiblížit, takže si na ni musíme netrpělivě počkat.

Realistický vývoj zahrnuje obvyklou trojkombinaci – smartphone s Androidem, bezdrátová sluchátka a chytrý náramek. Mohou mít jedno nebo více zajímavých technologických řešení, ale jejich hlavní přidaná hodnota bude ležet v agresivním marketingu.

Pesimistická možnost: celá nafouknutá bublina má za cíl jenom přelít peníze investorů do správných kapes, případně krátkodobě zvýšit cenu určitých akcií. Podobné akce už jsme viděli a ne jednou.

A k jakému scénáři se přikláníte vy? Nebo jaké tajné sny by vám mohla nová společnost vyplnit? Podělte se o ně v diskusi.