Cosmo Communicator konečně v redakci! První dojmy jsou ale rozporuplné

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Výrobky od Planet Computers duchovně navazují na PDA značky Psion z devadesátých let – nejenom designem, ale i personálním propojením v podobě Martina Riddiforda. Zatímco Gemini bylo spíše jen inženýrské cvičení ve smyslu „pojďme udělat Psiona s Androidem“, Cosmo se snažilo tuto ideu posunout dále. Přidáním displeje a dalších prvků na čelní stranu se mělo dosáhnout stejného efektu jako u komunikátorů od Nokie. Po dlouhém čekání jeden kousek konečně dorazil, můžeme se tak společně podívat, jestli se podařilo zaplnit tuto mezeru na trhu. Odpověď zní ano i ne – bez kompromisů to bohužel nebude.

Který je vlastně rok?

Na některé věci si musíte počkat. V červnu roku 2019 jsem podpořil crowdfundignovou kampaň, jejíž cílem bylo vybrat dost peněz na následníka modelu Gemini.

Britská společnost sice měla jednu úspěšnou kampaň za sebou, ale u crowdfundingu nikdy nevíte. Trochu se mi ulevilo, když v srpnu 2019 společnost ohlásila konec vývoje a začátek výroby, ale to byla jen první kapitola z mnoha.

Člověk by řekl, že nechat si v Číně vyrobit asi čtyři tisíce telefonů nebude problém a za pár týdnů bude i s dopravou hotovo. Opak je pravdou – celý proces se neuvěřitelně táhl a komunikátory se ke svým novým majitelům dostávaly spíše po desítkách. A to v případě, že jste měli nějakou populární jazykovou mutaci klávesnice: anglickou, německou nebo japonskou.

Další, včetně té české, přišly na řadu někdy začátkem roku 2020. Bohužel i ty trpěly mnoha výrobními vadami, a tak jsem měl nakonec spíše štěstí, že se ke mně nedostala vadná jednotka. Vše mělo být dořešeno během pár týdnů, ale pak na Čínu udeřil koronavirus.

Ten posléze zasáhl i Londýn (sídlo Planet Computers), což v kombinaci s dalšími problémy natáhlo čekání skoro na rok. Už jsem se vnitřně vzdal naděje a přesvědčil se, že jsem se stal obětí propracovaného podvodu, protože mezi dalšími věčnými čekateli zůstali většinou zájemci ze střední a východní Evropy.

To všechno je ale pryč, když mi kurýr dovezl balíček z Londýna, který před tím prošel Hong Kongem a Šen-Čenem. A jaké jsou moje první dojmy?

Klávesnice je opravdu skvělá

Co se QWERTY zařízení týče, začínal jsem na Psionu Revo, pak měl pár komunikátorů od Nokie a pak jsem ještě chvíli experimentoval s vysouvacími klávesnicemi od Sony Ericssonu. Bez rozpaků mohu říci, že tohle je asi nejlepší fyzická klávesnice, kterou jsem v mobilním telefonu měl.

Má krásně čitelnou odezvu s lehce klapavým zvukem (potvrzovací vibrace můžete hned vypnout), píše se na ní opravdu pohodlně. Když máte komunikátor na stole, vejde se na něj 4 až 6 prstů zároveň, ale na psaní všemi deseti zapomeňte. Pro mě osobně je ale důležitější, že mohu psát palci, nejsem tak omezený místy, kde lze komunikátor položit na podložku.

Česká klávesnice má trochu změněný layout oproti oficiálním informacím. Ale k lepšímu. Háčky i čárky nad písmeny mají vlastní klávesy (přes kombinaci s Fn), takže už ani pro psaní Ď, Ť nebo Ň nemusíte vypadnout z rytmu.

V podstatě okamžitě jsem si tak zvykl a problémem nejsou ani delší texty, jako je tento. Třešničkou na dortu je pak podsvícení, díky kterému můžete pracovat nejenom kdekoli, ale i kdykoli.

Ach ten vnější displej

Klávesnice je bohužel to poslední, co na zařízení mohu pochválit. Dojmy z ostatních částí jsou na stupnici mezi neutrálními až po vyloženě špatné.

Kupříkladu čelní displej, který měl být chloubou celého zařízení, se pro všechny stal noční můrou. Namísto toho, aby například zrcadlil Android z vnitřního displeje, nebo se sáhlo po osvědčeném řešení, jako je Wear OS, má vlastní procesor i uzavřený proprietární systém. A to z důvodu, aby byl schopen fungovat například i v Linuxu, který na komunikátoru také rozběhnete.

Na papíře to zní dobře, ale výsledek je tristní. Rozhraní displeje laguje takovým způsobem, že je například hledání v telefonním seznamu prakticky nemožné. I přes několikerou aktualizaci stále vybíjí baterii poměrně výrazným způsobem. A množství jeho funkcí je opravdu hodně omezené, takže je nutné komunikátor neustále otevírat, na což potřebujete obě ruce.

Jaké je to peklo, ilustruje například proces aktualizace firmwaru vnějšího displeje. Zatímco u vnitřního Androidu proběhne update rychle a bezbolestně, zde musíte následovat podrobný návod a i když ho dodržíte, celý proces vytrvale padá. A protože trvá 20 až 30 minut, je to opravdu otrava. Nakonec jsem to vzdal a potřebné soubory nahrál přes PC do vnitřní paměti, i pak to ale skončilo vše chybou, přesto mám aktuální verzi. Retro mám sice rád, ale takovéto způsoby by měly zůstat v minulosti.

Ach ty bugy…

Nejenom vnější displej, ale i nejrůznější drobné chybky a chybičky mě odrazují od toho, abych z Cosmo Communicatoru udělal svůj „daily driver“, tedy hlavní mobilní zařízení. Jako PDA na psaní textů je skvělé, ale mít ho i jako mobilní telefon by vyžadovalo hodně sebezapření, zvláště pak pro někoho, kdo je zvyklý na vlajkové lodi.

Nejrůznější drobné chybky a chybičky mě odrazují od toho, abych z Cosmo Communicatoru udělal svůj „daily driver“.

MediaTek Helio P60 není špatný, pokud používáte komunikátor ke kancelářským účelům. Ale velice rychle najdete jeho limity, pokud jde o ostatní činnosti.

Moc optimismu mi ani nepřidal rok pročítání fóra na oesf.org, kde si majitelé těchto strojů vyměňují své poznatky. Na to, že jich budou nižší jednotky tisíc, je to nepřeberné množství problémů, které postihují prakticky vše: od vadných displejů přes velmi časté problémy s nabíjením až po skoro nefunkční mikrofon při volání.

Můj „černý Petr“ spočívá v trochu horší citlivosti dotykové obrazovky, což se dá naštěstí obejít tak, že skoro vše řešíte na klávesnici. Ale fakt, že se mi nedaří zprovoznit GPS, by byl normálně důvodem k reklamaci. Ta je však u zařízení z crowdfundingu spíše záležitostí gentlemanské dohody a podle zkušenosti ostatních se jedná o nejistý proces na dlouhé měsíce.

A co teď? Počkat!

Krom všeho výše popsaného se také jedná o fakt, že jsem si až příliš zvykl na jednoduchost, jakou přinášejí dotykové placky. Jeden příklad za všechny: na procházce se chci podívat, jestli nebude pršet. Zatímco u smartphonu jen sáhnu do kapsy, prst automaticky umístím na čtečku otisků prstů a dostanu výsledek, u komunikátoru musím rozepnout pouzdro (do kapsy se opravdu nevejde), otevřít, posunout prst na čtečku a pak teprve spouštět aplikaci. A takových situací jsou během dne desítky.

Sami to nejspíše vědí i v Planet Computers, a tak ještě před skončením kampaně s Cosmem rozjeli novou na Astro Slide 5G.

Vyřeší Astro problémy Cosma?

Podle slibů to vypadá na odstranění hlavních dvou problémů Cosma. V uzavřeném stavu se bude ovládat jako normální telefon a mohl by mít i solidní hardware. Zahájení výroby se plánuje na březen 2021, ale vzhledem k současnému stavu světa je zpoždění více než pravděpodobné.

Cosmo Communicator tak uvízl na půli cesty ještě před tím, než se mohl naplno projevit. Pokud k zařízení máte nějaké otázky, směrujte je do diskuze pod článkem a v případě zájmu připravíme i podrobnější recenzi.