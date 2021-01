Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus, překvapil. Dnes představil „Nic“

Píše se rok 2013 a Carl Pei společně s Petem Lauem zakládá značku OnePlus, kterou již několik let známe také v Evropě. Na sklonku loňského roku se však Carl Pei rozhodl OnePlus opustit s tím, že se hodlá věnovat novým projektům. Od té doby například oznámil, že se mu na jeho nový projekt podařilo vybrat 7 miliónů dolarů od významných jmen. Přispěl například Tony Fadell (bývalý generální ředitel společnosti Nest a vynálezce přehrávače iPod) nebo Kevin Lin (spoluzakladatel společnosti Twitch).

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug