Lehce nostalgické vzpomínání na Tima Cooka

Podle Financial Times (ft.com) už je uvnitř firmy v plném proudu hledání nového generálního ředitele. A ačkoli Apple obecně nesnáší úniky, tento má být údajně vyroben záměrně, aby se svět připravil na změnu v čele společnosti a následné výkyvy v ceně akcií byly co nejmenší.
Je to tedy naprostý opak toho, co se dělo před patnácti lety, kdy Tim Cook nastupoval do čela společnosti po jejím zakladateli a duchovním otci Stevu Jobsovi. Mnozí si něco takového nedokázali představit, protože zaplnit tak velkou mezeru je nadlidský úkol prakticky pro kohokoli. A zvláště pak pro někoho, kdo je tak povahově odlišný. Zatímco Jobs byl extrovertní, cholerický až despotický, Cook i po patnácti letech na pódiu vypadá jako úředník z kanceláře, který se stydí promluvit. Tomu ostatně odpovídá i jeho pracovní zařazení, kdy v roce 1998 začínal na pozici viceprezidenta globálního provozu – přeloženo do češtiny to znamená, že řídil, co se kde bude vyrábět.
A jak učí Buddha, nedělat nic je také jistou formou akce, ale možná přesně tohle Apple potřeboval. Kritika, že Apple „nic nedělá“, je oprávněná, ale podívejme se přesně, jak takové „nic“ vypadá: Apple Watch, Apple TV, AirPody, AirTagy a hlavně Apple Silicon. To všechno společně s klidným a konzistentním přístupem vedlo k tomu, že hodnota společnosti vyrostla během jeho vlády zhruba desetinásobek. No já nevím, ale takové „nic“ bych taky bral.
Ale vedle kladných nebo neutrálních věcí tady máme samozřejmě i mínusy a každého jako první napadne umělá inteligence. Zde Apple nenabídl víc než jen marketing, navíc o měsíce později za konkurencí. A podle posledních zpráv to vypadá, že minimálně v tomto kole hodí ručník do ringu.
Další kola už budou na někom jiném. Zatím se v této souvislosti objevuje jen jedno jméno, a to John Ternus. Tento padesátník má v Applu na starosti hardwarové inženýrství, konkrétně vývoj všeho, co je pro Apple typické: iPhony, iPady, Macy. Svým způsobem by se tak Apple mohl vrátit ke kořenům, kdy Jobs ve své garáži osobně dohlížel na kompletaci počítačů a dbal na to, aby měly hezky seřazené kondenzátory, i když skončily pod krytem.
Jedno je však jasné – nahradit Tima Cooka bude neméně velký úkol, jakému on sám čelil před 15 lety.