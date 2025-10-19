Svět mobilů má novou hvězdu: iPhone, který samovolně mění barvu

V dnešním nestálém světě je to jedna z mála jistot: Apple představí v září novou generaci iPhonů, načež se několik dalších dnů a týdnů bude zuřivě diskutovat o sebemenších detailech. Někdy je to například mizející konektor pro sluchátka, nebo nová tlačítka, ale ruku na srdce, těch podstatných změn je s postupem času čím dál tím méně, a to nejen u výrobce se sídlem v Cupertinu. Paradoxní hvězdou se tak stává příslušenství v podobě hadříku nebo popruhu, jehož absurdní cena je korunována zhoršenou dostupností.
Vedle toho se také v komunitě fanoušků a odborníků vedly spory „titan versus hliník“, který však zcela zastínil jeden kousek, s nímž se jeho majitel pochlubil na sociální síti Reddit. Ten si nejprve stěžoval, že jeho nový přístroj má lehce jiný odstín než ostatní. A tady přichází první paradox dnešní doby: jeho příspěvku nikdo nevěřil, protože vyrobit takovou fotku v Photoshopu nebo pomocí některého z nástrojů umělé inteligence je až dětinsky snadné.
Za pár dnů bylo jasné, že nejde jen o odstín a nejde o podvrh. Začali se ozývat další uživatelé a síla kolektivního vědomí komunity vyvodila předběžný závěr: patrně se jedná o chybu výrobního procesu zvaného anodizace, při které se pomocí elektrického proudu nanáší na povrch barva. Společným znakem všech těchto případů je, že změna barvy je podmíněna dopadáním UV paprsků. Vypadá to, že se z těchto defektních kousků stanou sběratelské rarity, pokud jich nebude příliš. Bude to něco jako chybně vytištěná známka pro filatelisty nebo nesprávně vyražená mince pro numismatiky – ty patří paradoxně mezi nejcennější.
Někteří už tomuto jevu posměšně přezdívají „pinkgate“, jiní zase považují telefon měnící barvu za něco nového a svěžího ve světě, kde si většina lidí pořizuje černý telefon a neméně velká většina ho pak hned po vybalení schová do pouzdra. Určitě vás napadá, kdy se něčeho takového chopí agilní čínská konkurence. No, už se tak stalo před třemi lety. Záda telefonu Vivo V23 měnila barvu po dopadu UV záření na během několika sekund změní barvu ze zlaté do modro-zelené, ale pouze dočasně. Vivo V29e zase mění barvu z červené na černou. Technologie tedy už existuje, je prověřená a její nasazení do masového prodeje nebude trvat dlouho, pokud se pinkgate pořádně rozjede a dost lidí usoudí, že to není chyba, ale zajímavá vlastnost.
