OnePlus Concept One je naživo opravdu jedinečný, k prodeji však určen není

OnePlus Concept One vychází z již existujícího OnePlus 7T Pro, což naznačuje už samotný vizuál, výrobce se však tentokrát soustředil na design a hlavně provedení některých prvků. Primárně si všimnete oranžových zad, jsou kožená v barvě „Papaya Orange“, i dále na těle OnePlus odkazuje na automobilku McLaren samotným logem. A proč právě na McLaren ? OnePlus se rozhodl využít principu zatmavování skla díky využití elektrochromního efektu, který právě tato automobilka využívá u svých sportovních vozů.

OnePlus Concept One má skrývající se fotoaparáty

Samotné zatmavení skla je zde primárně na efekt, zadní strana je po zatmavení zcela bez náznaku fotoaparátů. Jakmile však otevřete aplikaci Fotoaparát, sklo opět odhalí snímače, které se nachází pod nimi. Celý přechod je poměrně plynulý a trvá necelou vteřinu. Možná si říkáte, že jen kvůli efektu jde o zbytečnost, ovšem OnePlus využívá zatmavení i při fotografování. Pokud například fotíte v přímém protisvětle, jde sklo zatmavit jen částečně, což pomůže fotografované scéně.

Je téměř jisté, že OnePlus Concept One se na trh nedostane a i kdyby, bude jen pro pár vyvolených. Lze však očekávat, že pokud by se zatmavovací sklíčko líbilo, OnePlus jej dodá do některého z dalších smartphonů, které uvede na trh. Je však otázkou, o kolik taková dovednost prodraží zařízení jako celek.