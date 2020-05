Kdo se nachytá? Escobar nabízí pozlacené iPhony 11 Pro za směšně nízkou cenu

Bizarní příběh Roberta Escobara (bratra zesnulého narkobarona Pabla Escobara) nekončí. Poté, co pod značkou „Escobar“ nabízel rebrandovaný Royole FlexPai, který se nikdy nedostal na trh (obdrželo jej pouze pár influencerů), představil Escobar Fold 2 (Samsung Galaxy Fold) a nyní se rozhodl přijít s repasovanými iPhony 11 Pro s 256GB úložištěm. Ty na svých stránkách escobarinc.com nabízí za pouhých 499 amerických dolarů (necelých 15 tisíc korun i s DPH) s celosvětovou dopravou zdarma. Nabízené telefony mají dorazit s originálním Apple příslušenstvím v luxusní dřevěné krabičce.

