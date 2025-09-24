Z toho, jak se Apple ohýbá před státní mocí, začíná jít úzkost

Umělci se v těžkých časech obvykle označují za jakési „kanárky v dole“, kteří ale necítí plyn, nýbrž nesvobodu dříve, než ostatní. Přesvědčit se o tom mohl například komik Jimmy Kimmel, který po několika necitlivých výrocích na adresu zavražděného prominentního republikána Charlieho Kirka čelil hrozbě, že se už nepodívá na obrazovky. Nakonec dostal druhou šanci, aby se v slzách mohl omlouvat s jasným vědomím toho, kdo je tady pánem.
Atentát v Utahu však zasáhl i do dramatické tvorby, která se zdá být na první pohled nesouvisející. Apple TV+ jen pár dní před plánovanou premiérou (26. září) stáhl z nabídky seriál The Savant. Oficiální vyjádření se odvolávalo na snahu nepřilévat oleje do ohně po utažském atentátu, ale to, že nebylo stanoveno žádné náhradní datum, kdy se tento seriál dostane „z trezoru“, vzbuzuje zvědavost.
Podle traileru to vypadá, že The Savant je jakousi kopií seriálu Homeland (Ve jménu vlasti), kde neurotická analytička pronásleduje a infiltruje teroristické skupiny, které plánují útok proti Spojeným státům. Jediný rozdíl spočívá v tom, že zatímco Claire před patnácti lety bojovala proti zahraničním teroristům s blízkovýchodním pozadím, Jodi se zaměřuje na teroristy domácí. Takové ty milice ve stodole, kteří s útočnými puškami nakoupenými v supermarketu trénují proti vládě, která jim buď chce něco sebrat, něco vnutit, případně oboje. Jinými slovy, zhruba stejná banda, která 6. ledna 2021 vtrhla do Kapitolu ve snaze přepsat výsledky voleb.
Že to celé nebude náhoda opatrně vyjadřuje ve svém příspěvku i představitelka hlavní role. Mluví o vzrůstající a velmi nebezpečné tendenci politického násilí ve Spojených státech a mezi řádky naznačuje, že by se někomu nemuselo líbit, koho nebo co dílo označuje za jeho hlavního původce. Proto je podle herečky o to důležitější, aby takový seriál vyšel.
Nejdříve televize, pak aplikace
Pokud je vám pod 40, pak předchozí odstavce můžete posměšně označit za typické „boomerské“ problémy o tom, co bude nebo nebude vysílat televize, která je už stejně za zenitem a nezajímá nikoho krom důchodců. Nebojte, došlo i na vaše oblíbené aplikace.
Podle CNN (cnn.com) Apple odstranil ze svého obchodu aplikaci ICEBlock, která umožňovala uživatelům hlásit a sledovat polohu a zásahy agentů ICE (Immigration and Customs Enforcement), což je jakási obdoba naší cizinecké policie. Trumpova administrativa k tomu nepotřebovala žádný nátlak nebo soudní rozhodnutí, postačila žádost z ministerstva, podle níž taková aplikace představuje nebezpečí pro agenty v terénu.
Na jednu stranu tak může být vnímána jako „závadová“ tím, že pomáhá nelegálním migrantům vyhnout se lustraci a zatčení. Na druhou stranu, ruku na srdce, kdo z nás nejezdí v autě se zapnutým Waze, aby se vyhnul zbytečným pokutám?
Zatímco zde můžeme vést spory o etice, další odstranění aplikace už vypadá jako zjevná šikana. Apple vymazal ze svého obchodu i aplikaci Eyes Up, která shromažďuje a archivuje videa ze zatýkání imigračních celních úřadů. Na rozdíl od ICEBlocku je však hlavním účelem aplikace Eyes Up sloužit jako archiv, nikoli jako nástroj pro unikání vládním agentům.
Apple tvrdí, že aplikaci Eyes Up odstranil, protože podle zprávy porušuje zásady společnosti týkající se nevhodného obsahu a protože obdržel informace od orgánů činných v trestním řízení, že aplikace slouží k poskytování informací o poloze policistů, které mohou být použity k jejich individuálnímu nebo skupinovému ohrožení.
A takto bychom mohli pokračovat dál a dál, abychom byli spravedliví, je potřeba zmínit, že Google také maže podobné aplikace, například Red Dot. To všechno jsou jen drobné střípky, které ale po zasazení do mozaiky, kde jsou dalšími kamínky snahy o omezení sideloadingu (nahrávání aplikací mimo oficiální obchod) nebo snaha úřadů vymoci si plošný přístup ke všem zprávám, působí opravdu děsivě.