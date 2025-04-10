Kauza eDokladů u voleb poukazuje na naši nezdravou obsesi smartphony

Jako ten „člověk, co píše o mobilech“ tu a tam ve svém okolí řeším problémy, která tato zařízení vnášejí do životů lidí, kteří je mají spíše z povinnosti. To byl případ i jedné známé, která ráda nakupuje ve slevách. Dnes už vám k tomu nestačí peněženka plná klientských karet, ale musíte mít, jak jinak, aplikaci v telefonu. Jenže ne vždy a všude to funguje.
Řešení mi došlo až po chvíli pátrání. Smartphone byl provozován bez datového připojení, pouze na wi-fi („nebudu přeci platit druhý internet, když mám už jeden doma“). Tím pádem, když aplikaci dlouho neotevřela doma – a proč by to taky dělala, když jsou potřeba pro placení v obchodě – po nějaké době vypršela platnost dat a kýženého QR kódu pro slevu u pokladny jste se nedostali. Řešení je vlastně stejné, jako u eDokladů a voleb: nejdříve doma v klidu aktualizujte aplikaci a její obsah a až pak vyrazte.
Co se eDokladů týče, nemáte v mobilu další občanský průkaz, ani jeho kopii, ale něco, co se úřednické hantýrce nazývá stejnopis. Jeho platnost je omezena na 48 hodin, protože mobily se neustále ztrácejí, kradou a jinak zneužívají, a proto bude jistější, když se tak stane bez „aktivní občanky“.
Teorie je to dobrá, ale v praxi se pak stane něco, čemu se říká Android. Aby dnešní super tenké a super výkonné telefony vydržely alespoň do večera, mají nastaveno poměrně agresivní ukončování a uspávání aplikací, které příliš často nevyužíváte. Možná jste si toho sami všimli, když vám notifikace oznámila, že operační systém posílá ty a ty aplikace do režimu hlubokého spánku. Takové aplikace pak neběží, nemají přístup k internetu a časem se přestanou i aktualizovat.
Obvykle to vážnější problémy nepůsobí. Když takovou aplikaci otevřete, tak ji musíte nejdříve zaktualizovat, pak načíst její data, abyste mohli pokračovat dál. Většinou to problém není, pokud se totéž nerozhodne udělat mnoho lidí společně s vámi. To pak servery na druhé straně neustojí, i když by měly – informace, že v těchto volbách půjde prokázat totožnost pomocí eDokladů zazněla snad častěji, než to, kam se volí, což byla tak trochu příčina celého problému.
Pokud problémy nemáte, tak si je vymyslete
Otázka je, kolik lidí přišlo volit s eDoklady, protože jsou skutečně tak vpředu, že už s sebou klasický doklad nenosí a kolik to přišlo jenom zkusit. Z velké části ale vznikl problém, který jsme si vyrobili sami.
Jen se nad tím zamyslete: abyste uštřili nošení celých 4 gramů plastu, musíte s sebou mít smartphone, v němž naběhnou tisíce drobných součástek. Pak musí nějakým způsobem fungovat infrastruktura, a to včetně operátorů, Googlu a koncových serverů. A když tohle všechno klapne (jakože se tak nestalo) pak můžete na komisi „frikulínsky“ mávat svým telefonem, abyste si pak vzali papírový lístek, který se pak bude ručně počítat. A snad je dobře, že to tak je, raději si ani nepředstavovat, čeho bychom se dočkali, kdyby byly volby digitální celé.
Na jednu stranu bych měl jako redaktor věnující se světu mobilů být nadšený z toho, co všechno ti naši miláčci zvládnou. Na druhou stranu také vidím, co se děje, když to nefunguje. Pamatuji občasné výpadky Google Pay nebo rovnou placení kartou, kdy lidé nechávali u pokladen plné vozíky a jen bezmocně stáli a čekali, že se to snad brzy rozběhne. Pamatuji ty výpadky českých operátorů, které trvaly hodiny, ale byly označeny jen jako „zhoršení dostupnosti“. A samozřejmě jsem zažil už nespočet telefonů, co se prostě nezapnuly nebo nešly kvůli prasklému displeji ovládat.
A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. A při představě, že něčemu takovému mám svěřit nejen doklady a platební karty, ale třeba i klíče od auta, bytu, přístupy do banky a tak dále, není příliš veselá. Budiž nám tedy zakolísání eDokladů ve volební den varováním.