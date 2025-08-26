Před 30 lety se náš svět začal měnit do současné podoby. Díky Windows 95

První Windows byly vydány v roce 1985, tedy rok poté, co Apple pomocí legendární reklamy „1984“ oznámil svůj nový přístup k osobním počítačům. Zlé jazyky tvrdí, že Microsoft jenom kopíroval, ale obě firmy byly následující dekádu tak trochu bezradné ohledně toho, jak lidem prodat ovládání počítače pomocí grafického rozhraní. Ne, že by to byl špatný nápad, ale potřebný výkon k něčemu takovému se tehdy moc neslučoval s rozpočtem běžné rodiny. Internet tehdy nebyl tak rozšířený, takže osobní počítač měl většinou roli jen jakého lepšího psacího stroje, na kterém se daly hrát hry.
To se změnilo v roce 1995, kdy se Microsoft rozhodl pro zásadní změnu. Windows už nebudou jen nadstavba, kterou spustíte z DOSu. Bude to plnohodnotný operační systém, který naběhne hned po spuštění počítače, který tak nově bude schopen ovládat skoro každý a v podstatě u toho nemusí ani umět číst, protože to hlavní je klikání na pestrobarevné ikony a všemocnou nabídku Start.
A aby tento předěl Microsoft zdůraznil, uspořádal velkolepou akci, jejíž záznam je k vidění na Youtube (youtube.com). I kdyby nic jiného, pusťte si minimálně kousek vystřižený ve videu nahoře. V něm je k vidění něco opravdu nezvyklého: na pódiu stojí tehdejší vedení Microsoftu a tančí. Stevovi Ballmerovi to nadšení opravdu věříte, zatímco Bill Gates vypadá jako typický nerd, který zabloudil na diskotéku a snaží se nesměle napodobit pohyby ostatních.
Trochu to připomíná tehdejší veletrh Invex na brněnském Výstavišti. Ten začínal tak, že si tam pánové v oblecích a s kufříky vyměňovali vizitky a katalogy a končil jako konkurence pro Matějskou pouť. I taková byla devadesátá léta – plná optimismu z nadcházejících věcí. Mezi nimi byl internet, o němž tehdy nikdo nepřemýšlel jako o nástroji pro sledování a šíření dezinformací, ale naopak o něčem pozitivním, co má potenciál sjednotit lidstvo, vzdělat ho, a udělat tak svět lepším místem. Něco, přesně kvůli čemu si koupíte osobní počítač za tehdy nemalé peníze.
Windows 95 rozhodně nebyly dokonalé. Za touto oponou z optimismu se skrývají vzpomínky jako byly neustálé a zdánlivě bezdůvodné modré obrazovky smrti, neustálá nutnost Windows „přeinstalovávat“, třeba jen po běžném výpadku proudu a také neintuitivní a komplikované přidávání nového hardwaru. To vše ale odvál čas a nahradil jinými problémy. Ale až tento časový odstup nám umožňuje vidět, k jak důležité události tehdy došlo a že radost vedení Microsoftu na pódiu byla nejen autentická, ale i zasloužená.