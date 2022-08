Motorola Razr je nejlepší moderní véčko a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes toho bude vážně hodně. Novinky si totiž konečně přichystala Motorola v čele se skládacím Razrem. Vedle ní nás zásobuje také Xiaomi. I to pro nás má špičkový skládací telefon. Nakonec se podíváme i na Android 13. Tak vítejte u mNews.

mNews #185 – Motorola Razr je nejlepší moderní véčko

Podcast v audio formě

Motorola láká na 3 žhavé novinky

Po nečekaném odložení novinek od Motoroly jsme se konečně dočkali a můžeme se podívat hned na tři nová zařízení. Tím nejzajímavějším je pravděpodobně ohebná Motorola Razr 2022. Zaujme totiž hned na první pohled. 2,7" displej poslouží k prohlížení upozornění, odpovídání, ovládání widgetů, ale rovněž pro focení. Uvnitř pak čeká 6,7" OLED panel se 144Hz obnovovací frekvencí. Bát se nemusíte ani o výkon díky čipsetu Snapdragon 8+ Gen1. Foťáky jsou tu stále tři: hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací, 13megapixelový ultraširokoúhlý s podporou makro focení a nechybí ani selfíčko ve výřezu vnitřního displeje. V přepočtu se ceny této novinky mají pohybovat od 25 do 31 tisíc korun. To je za mě slušná nabídka.

Motorola představila rovnou dva další telefony. Tentokrát už běžné konstrukce. S30 Pro je skvěle vybavený model pro střední třídu. Má velký OLED displej, Snapdragon 888+ i rychlé nabíjení. A to v přepočtu za cenu pod 10 tisíc korun. Motorola X30 Pro je pak vlajkovým modelem s vysoce kvalitním displejem, špičkovým výkonem, 200megapixelovým foťákem a opravdu rychlým nabíjením. Cena by přitom měla začínat už na 15 tisících Kč. Všechny telefony jsou samozřejmě představeny pro čínský trh a dostupnost u nás nebyla potvrzena. Já tedy osobně doufám, že se jich dočkáme i zde. A to všech třech.

MIX Fold 2 je tenká skládačka

Své novinky si přichystalo také Xiaomi, které po vzoru Samsungu uvedlo další generaci skládacího zařízení MIX Fold. Vedle špičkové výbavy se může vnitřní 8" displej pochlubit jasem až 1 300 nitů a obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Krásný displej bohužel hyzdí průstřel pro selfie kameru. Asi nejzajímavější novinkou je tloušťka zařízení. V otevřeném stavu se jedná o 5,4 mm, ale ani 11,2 mm ve složeném stavu nezní vůbec špatně. Obzvlášť v porovnání se Samsungem a jeho 15,8 mm. Na druhou stranu se Xiaomi nezmínilo o podpoře bezdrátového nabíjení nebo zvýšené odolnosti. A dá se čekat, že ani jedno z toho novinka nemá. MIX Fold 2 míří na čínský trh a nic bohužel nevypovídá o tom, že by se měl podívat i k nám.

Dočkat bychom se naopak mohli nových sluchátek Xiaomi Buds 4 Pro, které zaujmou elegantním vzhledem, stylovou krabičkou i bezdrátovým nabíjením. Xiaomi Watch S1 Pro pak představují nejvybavenější hodinky výrobce. Chlubí se třeba safírovým sklíčkem nebo senzorem teploty pokožky.

Poco M4 přichází do Česka

Dnešní díl mNews nabitý novými zařízeními pokračujeme s novinkou, která dorazí na český trh. Jde konkrétně o Poco M4. IPS displej má 90Hz obnovovací frekvenci, která umí klesnout až na 30 Hz. Čipset Dimensity 700 potěší podporou 5G a měl by stačit i pro hráče. Baterie má dostatečnou kapacitu 5 000 mAh. Naopak focení nebude úplně silnou stránkou. Hlavní snímač nabídne 13 Mpx. A přestože fotomodul slibuje dva foťáky, druhým senzorem je 2megapixelový bokeh senzor. Ani 5megapixelová selfie kamera nevykouzlí zázraky. Termín dostupnosti ani cenu však zatím neznáme. Dá se však čekat někde mezi 4 a 5 tisíci korun.

Android 13 je oficiálně tu

Google oficiálně představil finální verzi Androidu 13, zhruba 10 měsíců po příchodu předchozí generace. Novinky jsou hlavně kosmetické. Zmíním třeba novou podobu hudebního ovladače, lepší úpravu témat a ikon aplikací. Mezi další novinky patří promazávání citlivých dat po kopírování ze schránky nebo detailnější nastavení jednotlivých aplikací, třeba preferovaný jazyk. Změny se týkají také tabletů, které dostanou lepší nativní podporu pro multitasking nebo práci se stylusem. Android 13 je již nyní dostupný pro telefony Pixel 4 a novější. Později v tomto roce se objeví i u dalších výrobců.

Ohebné telefony jsou zcela evidentně realitou, na kterou si musíme postupně zvykat. Přesvědčila vás některá z novinek? Umíte si třeba představit, že používáte nový Razr? Dejte nám vědět do komentářů.