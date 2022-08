Xiaomi MIX Fold 2 je skládací telefon tenký jako břitva

Příval novinek, obzvlášť těch ohebných, nekončí. Xiaomi právě oficiálně představilo MIX Fold 2, tedy druhou generaci špičkově vybaveného telefonu, který nejen vzhledem soupeří se Samsungem Galaxy Z Fold4. Zda tomu tak ve skutečnosti bude, ukáže až čas, neboť není jisté, že se novinka od Xiaomi bude nabízet i mimo čínský trh. I tak ale vyvstává otázka, bude o co stát?

Xiaomi se chlubí až takřka neuvěřitelně tenkým tělem telefonu. Při rozevření je tloušťka jen 5,4 mm, konkurenční Samsung je skoro o 1 cm tlustší. Po složení se tloušťka vyhoupne na stále nijak hrozivých 11,2 mm. Výrobce během tiskové konference kladl důraz na to, že zejména pant telefonu je výrazně robustnější a pevnější.

Hlavním lákadlem budou displeje. Začneme z vnější strany, kde se nachází 6,56" AMOLED displej s jasem až 1 000 nitů a 120Hz obnovovací frekvencí. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus. Uvnitř pak je 8,02" AMOLED panel s jasem až 1 300 nitů, obnovovací frekvencí od 1 Hz až do 120 Hz a technologií LTPO 2.0. Na rozdíl od Samsungu však Xiaomi nenasadilo skrytý fotoaparát – máme zde obyčejný průstřel.

Nároční uživatelé budou maximálně spokojeni s hardwarem. Osazen je Snapdragon 8 Gen1+ společně s 12GB RAM a až 1TB úložištěm. Existovat však bude i verze s 512GB a 256GB pamětí, přičemž 12GB RAM zůstane vždy zachována. Slot na paměťové karty k dispozici není. Nasazen je samozřejmě Android s nadstavbou MIUI 13, která je však speciálně uzpůsobena pro velký a ohebný displej. Pohodlnější by tak měla být práce s více okny.

Pod zadními fotoaparáty je podepsána společnost Leica a těšit se můžete na poměrně zajímavou sestavu. Hlavní snímač Sony IMX766 má 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Doprovází jej 13megapixelový ultraširokoúhlý snímač a 8megapixelový teleobjektiv s možností dvojnásobného bezztrátového zoomu. Zmiňme, že mobil zvládá zaznamenat video až v 8K rozlišení.

V útrobách je připravena baterie s kapacitou 4 500 mAh – podporuje rychlého 67W nabíjení. Bohužel o bezdrátovém nabíjení výrobce mlčí, stejně tak o možné zvýšené odolnosti. Lze tak takřka s jistotou tvrdit, že obojí telefon postrádá.

Xiaomi MIX Fold 2 se již brzy začne prodávat na čínském trhu, přičemž cena za základní variantu 256+12 GB je v přepočtu zhruba 37 tisíc korun i s daní. Bohužel, jak jsme zmínili již úvodem, o mezinárodní dostupnosti nejsou v tuto chvíli žádné informace.

