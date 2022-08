Poco M4 dorazilo na český trh. Má velkou baterii, Dimensity 700 a 90Hz displej

Poco si nelení a i během letní sezóny chrlí jeden nový telefon za druhým. Nejnovějším smartphonem honosícím se logem Poco je model M4 5G, který byl již v září představen na indickém trhu (viz poco.in), kde se však parametry mírně odlišuje. Čím je novinka zajímavá?

Začněme displejem, který bude důležitý především pro hráče, na které Poco M4 cílí. Výrobce nasadil 6,58" IPS LCD panel s Full HD+ rozlišením, ochranným sklem Gorilla Glass 3 a 90Hz obnovovací frekvencí. Ta se má díky funkci DynamicSwitch inteligentně měnit v rozsahu od 30 Hz do 90 Hz, díky čemuž bude šetřit energii. Dalším klíčovým parametrem je použitý čipset, v tomto případě Dimensity 700 s podporou 5G na obou SIM kartách. Procesor doprovází 4/6 GB RAM a 128/256GB úložiště. Ve výbavě dále najdeme velkou 5 000mAh baterii s podporou až 18W nabíjení, přímo v balení se však má nacházet 22,5W adaptér.

Ke změně k horšímu naneštěstí došlo v oblasti fotovýbavy. Zatímco model uvedený na indickém trhu je vybaven 50Mpx hlavním snímačem, dnes představená verze disponuje pouze 13Mpx fotoaparátem. Společnost mu dělá 2Mpx senzor hloubky, zatímco na čelní straně najdeme 5Mpx čelní kamerku.

