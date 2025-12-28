Kdo fotí lépe? Vivo X300 Pro a Oppo Find X9 Pro v souboji o nejlepší snímek

Vivo X300 Pro se stejně jako Oppo Find X9 Pro řadí k jedněm z nejlepších smartphonů, které si můžete aktuálně koupit: oba dva disponují výkonným čipsetem od MediaTeku, parádní obrazovkou, rychlým nabíjením, ale také kvalitní fotovýbavou. Právě na ni jsme se rozhodli zaměřit v tomto srovnání, kde můžete sami posoudit, jak který telefon zvládne různé typy scén.
Vivo X300 Pro
Hlavní snímač
3,5× teleobjektiv
Ultraširokoúhlý objektiv
Selfie kamera
Rozlišení
50 Mpx
200 Mpx
50 Mpx
50 Mpx
Světelnost objektivu
f/1,57
f/2,67
f/2,0
f/2,0
Ohnisková vzdálenost
24 mm
85 mm
15 mm
20 mm
Velikost senzoru
1/1,28"
1/1,4"
1/2,76"
1/2,76"
Druh ostření
PDAF, laserové AF
vícesměrové PDAF
PDAF
AF
Optická stabilizace
ano
ano
ne
ne
Oppo Find X9 Pro
Hlavní snímač
3× teleobjektiv
Ultraširokoúhlý objektiv
Selfie kamera
Rozlišení
50 Mpx
200 Mpx
50 Mpx
50 Mpx
Světelnost objektivu
f/1,5
f/2,1
f/2,0
f/2,0
Ohnisková vzdálenost
23 mm
70 mm
15 mm
20 mm
Velikost senzoru
1/1,28"
1/1,56"
1/2,76"
1/2,76"
Druh ostření
vícesměrové PDAF, laserové AF
vícesměrové PDAF
vícesměrové PDAF
vícesměrové PDAF
Optická stabilizace
ano
ano
ne
ne
První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Vivu X300 Pro, druhý (posuvník umístěn vlevo) Oppu Find X9 Pro. Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, selfie kamerky, ultraširokoúhlého objektivu i teleobjektivu, ale také maximální digitální zoom, který činí u Viva 100× a u Oppa dokonce 120× přiblížení.
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).
