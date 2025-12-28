mobilenet.cz na sociálních sítích

Kdo fotí lépe? Vivo X300 Pro a Oppo Find X9 Pro v souboji o nejlepší snímek

Ioannis Papadopoulos
6
Kdo fotí lépe? Vivo X300 Pro a Oppo Find X9 Pro v souboji o nejlepší snímek
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Podívejte se, jak telefony fotí v různých světelných podmínkách
  • Neschází ani ukázka zoomovacích schopností, včetně maximálního přiblížení
  • Pořízené snímky jsme během focení ani posléze nijak neupravovali
Vivo X300 Pro
Oppo Find X9 Pro
Vivo X300 Pro se stejně jako Oppo Find X9 Pro řadí k jedněm z nejlepších smartphonů, které si můžete aktuálně koupit: oba dva disponují výkonným čipsetem od MediaTeku, parádní obrazovkou, rychlým nabíjením, ale také kvalitní fotovýbavou. Právě na ni jsme se rozhodli zaměřit v tomto srovnání, kde můžete sami posoudit, jak který telefon zvládne různé typy scén.

Vivo X300 Pro


Hlavní snímač 3,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,57 f/2,67 f/2,0 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 24 mm 85 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,4" 1/2,76" 1/2,76"
Druh ostření PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF PDAF AF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Oppo Find X9 Pro


Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 200 Mpx 50 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,5 f/2,1 f/2,0 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 23 mm 70 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,28" 1/1,56" 1/2,76" 1/2,76"
Druh ostření vícesměrové PDAF, laserové AF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF
Optická stabilizace ano ano ne ne

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Vivu X300 Pro, druhý (posuvník umístěn vlevo) Oppu Find X9 Pro. Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, selfie kamerky, ultraširokoúhlého objektivu i teleobjektivu, ale také maximální digitální zoom, který činí u Viva 100× a u Oppa dokonce 120× přiblížení.

Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Vivo X300 ProOppo Find X9 Pro
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).

Vivo X300 Pro
Oppo Find X9 Pro
Vivo X300 Pro 512GB

Rozměry162 × 75,5 × 8 mm, 226 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 440 mAh
Oppo Find X9 Pro

Rozměry161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor7 500 mAh
, ,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Oba fotí obstojně v něčem lepší Oppo v něčem Vivo. Prostě super. Jen tu chybí noční snímky.
Jaroslav Hronek
Jaroslav Hronek
Naposledy upraveno: 22:28
Já jsem Oppo find x9 pro koupil 23.12. 27.12. jsem ho vrátil, protože jsem neudělal jednu dokonalou fotografii. Fotil jsem desítky snímků, a to Vivem X100 Pro a vedle něj Oppo. Ani v jednom případě nebyla fotka z Oppo lepší, než z Viva. Nechci tomu do teď uvěřit. Ptám se sám sebe, nebyl to jen špatný kus??? Ještě dnes mě mrzí, že ho nemám, ale bojím se jít koupit druhý, protože si myslím, že nebude lepší. Máte někdo také špatnou zkušenost, když recenze to tak chválí? A u 10. snímku nevěřím, že není chyba v posuvníku. To odporuje všem recenzím.
Jan Sz
Jan Sz
Vivo lepší.
Jiří Geci
Jiří Geci
Já jsem čekal verdikt od vás a né že si to mám rozhodnout sám 🤔
