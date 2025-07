Větší baterie u Samsungu Galaxy S26 Ultra? Kdepak, ale vylepšení očekávejte

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung už několik let nenasazuje nikterak zásadní inovace ve vlastní vlajkové řadě Galaxy S. Důkazem budiž fakt, že pokud máte například dva roky starý model Galaxy S23 Ultra, nemáte příliš pádných důvodů upgradovat na letošní novinku. Začátkem roku 2026 se dočkáme už řady Galaxy S26, avšak ani ta by neměla přinést nějaké přelomové novinky, které by na první pohled lákaly.

Dobře známý informátor Ice Universe však přinesl informace (viz x.com) o nadcházejícím modelu Galaxy S26 Ultra, které přeci jen dávají naději na to, že se bude nač těšit. Baterie si má sice ponechat kapacitu 5 000 mAh a rozhodně tak nebude lámat rekordy, avšak zlepší se její energetická hustota, což se pozitivně projeví v jejích rozměrech a hmotnosti. Jihokorejský výrobce pak měl dvě možnosti – navýšení kapacity, nebo využití menších rozměrů. Volit má údajně druhou možnost, kdy by mohl být mobil tenčí a zřejmě také lehčí.

Výdrž se tak v praxi zřejmě nijak zásadně měnit nebude, ale z lépe řešené baterie bude moci uživatel těžit jinak. Další spekulace se točí kolem nabíjení, které by po letech mohlo konečně zrychlit, a to na zhruba 65 W. Lze odhadovat, že by se pak budoucí Galaxy S26 Ultra mohl kompletně nabít za zhruba 40 minut. Navýšení nabíjecího výkonu by přivítali nejen uživatelé, ale vlastně i samotný výrobce, který by na trh mohl dodat zcela nové příslušenství.