Podívejte se, jak fotí ohebný Galaxy Z Fold4 s fotovýbavou Galaxy S22

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Galaxy Z Fold4 je v současnosti nejlépe vybaveným „Foldable“ jihokorejského výrobce, který má nově kromě vyššího výkonu, displeje s vyšším maximálním jasem či mírně upravené konstrukce a nižší hmotnosti rovněž přepracovanou fotovýbavu. Novinka se totiž nechala inspirovat a do jisté míry si i vypůjčila složení fotoaparátů od „základních“ modelů Galaxy S22, díky čemuž se mohou zákazníci těšit na trojici známých snímačů na zadní straně. Na přední straně a v ohebném displeji se přitom schovává dvojice selfie kamerek. Under Display Camera u ohebného displeje přichází ve druhé generaci a měla by být méně viditelná oproti té u Z Foldu3.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 10 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 4 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.4 f/2.2 f/2.2 f/1.8 Ohnisko 24mm (85˚) 67 mm 12mm (123˚) 24mm 26mm Velikost pixelů 2,0 µm 1,0 µm 1,12 µm 1,22 µm 2,0 µm Typ stabilizace optická stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel AF automatické ostření pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Nový Z Fold4 je vybaven řadou funkcí přizpůsobených ohebnému displeji. Na velkém vnitřním displeji tak lze například fotit a zároveň mít možnost náhledu předchozích pořízených snímků, podle nás nejpraktičtější funkcí je však využití samotné konstrukce jako stativu. Takto lze následně natočit například časosběr nebo fotit z různých neobvyklých úhlů. Při focení lze rovněž aktivovat náhled na vnější obrazovce, kde může dotyčná osoba zkontrolovat, jak vypadá a upravit se. Níže si můžete prohlédnout naše první testovací snímky včetně ukázky UDC 2.0 kamerky, na kterou se důkladněji zaměříme v samostatném článku.