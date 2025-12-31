Opravdová vlajka dorazila, přichází stylová Motorola Signature

Postrádali jste v loňském roce opravdu dobře vybavenou Motorolu a model Edge 70 vás stylovým tenkým vzhledem neoslovil? To nejlepší si výrobce schovával na začátek roku 2026, kdy odhalil novinku i novou řadu. Ta nese označení Signature a přináší i stejnojmenný model. Motorola model Signature prezentuje jako stylový, tenký a výkonný.
Nasazen je samozřejmě kovový rámeček a zadní strana má na pohled zajímavou textilní úpravu. Výrobce se dále drží spolupráce se značkou Pantone a všechny barvy tak budou laděny do těchto nových odstínů. Motorola vypichuje malou tloušťku, ta činí jen 6,99 milimetrů. Hmotnost se zastavila na příjemných 186 gramech.
Tenké tělo však nebude křehké. Nasazen je vojenský standard MIL-STD 810H a rovněž stupně krytí IP68 a IP69. Mobilu tak nevadí prach, voda, extrémní teploty či pády. Čelní stranu pak chrání sklíčko Gorilla Glass Victus 2 a Motorola zmiňuje 4krát větší odolnost proti poškrábání. Pod sklíčkem je 6,8" AMOLED displej s 1,5K rozlišením, 165Hz obnovovací frekvencí či jasem až 6 200 nitů. Nechybí podpora Dolby Vision či režimu Always-on.
O výkon novinky se stará 3nm procesor Snapdragon 8 Gen 5. Nejde tak o zcela špičkový typ, avšak výkonu bude mít více než dostatek. Spjat je s 12GB nebo 16GB operační pamětí typu LPDDR5X a třemi možnostmi úložného prostoru. Volit bude možné z 256GB verze, 512GB verze a 1TB varianty. O chlazení se stará měděná deska se speciálním gelem. Tato kombinace má snížit teplotu až o 4,4 °C.
Motorola se s prémiovou řadou Signature zřejmě pokusí napravit nepříliš lichotivou reputaci ohledně softwaru, potažmo podpory. Nasazen je samozřejmě nejnovější Android 16 a přislíbena je 7letá podpora velkých aktualizací i bezpečnostních záplat.
Na zádech je ve vcelku typickém a pozvolna se zvedajícím modulu pro fotoaparáty sestava tří objektivů. Hlavní snímač Sony LYTIA 828 má 50 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu a zvládá záznam 8K videa. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým zoomem, optickou stabilizací obrazu a možností scénu přiblížit digitálně až 100krát. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 122° záběrem a schopností záznamu 4K videa. V průstřelu displeje je čelní 50megapixelová selfie kamerka Sony LYTIA 500 se schopností nahrávat 4K video.
Motorola Signature se nehoní za velkými bateriemi. V tenkém těle je tedy akumulátor s kapacitou 5 200 mAh, který podporuje 90W drátové nabíjení. Kompletní dočerpání energie zabere 40 minut. Za 15 minut se mobil dostanete z 0 % na 50 %. Dostalo se i na podporu bezdrátového nabíjení s maximálním výkonem 50 W.
Nová Motorola Signature se na českém trhu začne prodávat během 1. čtvrtletí roku 2026. Cena bude oznámena až v nadcházejících týdnech.
Technické parametry Motorola SignatureKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,1 × 76,4 × 7 mm, 186 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (? × ? px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q1 2026, ?
Nadruhou stranu Motorola nemá absolutně na nikoho. Jak na Samsung, tak na skvěle vybavenou čínskou konkurenci. Tak zkouší jít přes stylovku. Jakože ve výprodeji za 15k si to dokážu představit.
Jen teda tady nikomu nevadí, že snad všechny Motoroly napříč cenami vypadají stejně? Docela nuda, že jo.
Načíst všechny komentářePřidat názor