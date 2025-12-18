mobilenet.cz na sociálních sítích

Příští rok se zhorší specifikace, OnePlus ukazuje novinky

Petr Vojtěch
Příští rok se zhorší specifikace, OnePlus ukazuje novinky
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • OnePlus nám ukázal nový telefon 15R, tablet Pad Go 2 a stylové hodinky Watch Lite
  • Mapy.com nyní budou nápomocnější při cestě do zahraničí a predikce ukazuje zhoršení specifikací pro příští rok
  • mNews přináší výběr těch nejzajímavějších zpráv za uplynulý týden

OnePlus představilo hned tři novinky, které stojí za vaši pozornost. Povedenou aktualizaci mají také Mapy.com a na závěr si představíme neveselý výhled na příští rok. Tak vítejte u mNews.


mNews #275 – Příští rok se zhorší specifikace, OnePlus ukazuje novinky

Podcast v audio formě

Společnost OnePlus si přichystala menší oznámení a po vlajkovém modelu 15 jsme se dočkali i ořezanější verze 15R, která zamíří do vyšší střední třídy. Telefon má kovový rámeček a zajímavá jsou záda s úpravou, která umožňuje snadno vyčistit škrábance. Na levém boku je akční tlačítko, kterému výrobce říká Plus key, kterému přiřadíte vybranou funkci. Samozřejmostí je velký AMOLED displej s obnovovací frekvencí hned 165 Hz a dokonce ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. První ústupek je ve výkonu – Snapdragon 8 Gen 5 je sice výkonný, ale není to Elite. A hlavní foťák je sice shodný s vlajkou, ale pak zde už najdete jen ultraširokoúhlý objektiv s nízkým rozlišením 8 Mpx. Na teleobjektiv rovnou zapomeňte. Kde však bude telefon excelovat je baterie s kapacitou 7 400 mAh. Bohužel však chybí bezdrátové nabíjení. Telefon startuje za cenu přibližně 17 tisíc korun a do obchodů vstoupí 15. ledna.

Vedle telefonu nám OnePlus ukázalo taky chytré hodinky OnePlus Watch Lite. Ty už na první pohled zaujmou elegantním kruhovým ciferníkem a nízkou tloušťkou 8,9 mm. Lákavá je také nízká hmotnost 35 gramů. Displej má jas až 3 000 nitů a zajímavě působí funkce Wellness Overview, která vám po 60 vteřinách měření poskytne komplexní informace o zdraví srdce, kvalitě spánku a duševní pohodě. Nechybí GPS ani NFC, ale s hodinkami bohužel nezaplatíte. Při běžném používání vydrží až 9 dní na nabití. Cena je stanovena na 4 300 Kč. Ještě rychle zmíním, že výrobce ukázal také 12palcový tablet Pad Go 2 s podporou 5G sítí za cenu 8,5 tisíce korun.

Aplikace Mapy.com si přichystala užitečné novinky – při plánování cesty autem do zahraničí vás nejen upozorní na nutnost mít na konkrétních úsecích zakoupenou dálniční známku, ale také vás odkáží na oficiální web, kde ji třeba můžete rovnou zakoupit. To výrazně usnadní plánování. A pokud vlastníte hodinky Apple Watch, hodinky nově zvládnou zobrazit nejen navigaci, ale rovnou celou trasu přímo v hodinkách. K tomu ale potřebujete verzi Premium.

A na závěr jedna nepříjemná predikce. Během příštího roku bychom mohli vídat snižování pamětí RAM. Cena paměťových čipů totiž roste kvůli jejich nedostatku a poptávce pro AI servery. Vlajkové lodě kvůli tomu mohou zdražit, ve střední a nižší třídě spíš očekáváme snížení paměti, než navýšení ceny. Častěji tak asi uvidíme zpět 4 GB RAM paměti.

Jak se vám novinky od OnePlus líbí? A co říkáte na snižování RAM? Trápilo by vás to, nebo vám současné hodnoty stejně přijdou přepálené? Dejte vědět v komentářích a sledujte mobilenet.cz.

Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Potřebuji poradit. Četl jsem, že v Motorolách v souvislosti s Androidem 16 jsou reklamy. Dají se vypnout? Plánoval jsem koupit na jarní Dny Marianne Edge 60 neo. Jak je to s reklamami v novém softwaru Motorol?

Co náhradou? Možná Pixel?, ikdyž ten dost topí (9a). Uvažoval bych právě o řadě A, jelikož jsem nenáročný uživatel a připlácet si za vyšší modely pro mě nemá smysl.

Děkuji za rady.
Nejživější diskuze