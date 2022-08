Nejnovější Android 13 představen. Již dnes míří na telefony Pixel

Google dnes oficiálně představil finální verzi Androidu 13, a to pro někoho překvapivě dříve, než se očekávalo. Loňský Android 12 si totiž premiéru odbyl v říjnu, nástupce tak přichází po zhruba 10 měsících.

Nový Android pokračuje v evoluci již známého designu, který Google označuje jako Material You. Nově se například do jednotného vzhledu dokáží upravit i ikonky aplikací třetích stran a přehrávač médií umí změnit vzhled na základě hudby nebo podcastu, který právě posloucháte. Jistě oceníte také podrobnější nastavení pro každou nainstalovanou aplikaci, kdy budete moci zvolit preferovaný jazyk aplikace a také režim večerky. Například se daná aplikace zbarví do tmavého režimu či sníží jas.

Jakákoliv aplikace bude muset nově žádat o vaše svolení k tomu, aby vám mohla zasílat různé notifikace. Jde o vítanou změnu, protože některé aplikace to s notifikacemi vyloženě přehání a během pár hodin vám zaplevelí celou lištu. Samotný systém bude také průběžně promazávat obsah schránky, do které kopírujete věci, půjde-li o citlivé údaje, mezi které patří například i e-mailová adresa či telefonní číslo, případně nějaké přihlašovací údaje.

Novinky se týkají rovněž tabletů, které obdrží Android 13. V jejich případě bude možné vidět všechny otevřené aplikace na jedné obrazovce a snadno je přetáhnout do odděleného okna. Tablety získávají také praktickou funkci týkající se stylusů. Pokud je budete používat, displej nebude reagovat na dotyk dlaně a nebudou hrozit nechtěné dotyky.

Android 13 has officially launched with features that work across your devices, to make for a more seamless experience. See all that Android 13 has to offer. 🎉 pic.twitter.com/1R6ZRFQ8Um