Na český trh vstupuje Tecno a další zprávy týdne

Legendární značka Warcraft se podívá na telefony v nové mobilní hře, Poco představilo výkonný telefon, ale nejprve se podíváme na čínskou značku Tecno, která chce prorazit na českém trhu. Vítejte u mNews.

mNews #172 – Na český trh vstupuje Tecno

Podcast v audio formě

Čínské Tecno vstupuje na český trh

Co si vybavíte, když uvidíte motivační zprávu na zádech telefonu? Leckoho by možná napadlo Realme, které se ale v poslední době snaží krotit. Dnes vám však představím čínskou značku Tecno, jejíž motem je „Stop At Nothing“. Doslova se nezastaví před ničím. Dokonce ani před dobrým vkusem, jak dokazuje pohled na zadní stranu jejich modelu Spark. Proč o ní mluvím? Vstupuje totiž na český trh. A to hned s pěticí modelů, hravě tak strčí do kapsy třeba takové Oppo. Telefony míří do nižší střední a nižší třídy, kde chtějí zaujmout poměrem ceny a výkonu. Zmíním třeba nejlépe vybavený Camon 18 Premier se 120Hz AMOLED panelem, fotoaparátem s optickou stabilizací a čipsetem Helio G96 za necelých 9 tisíc korun. A pokud vás zajímají i ostatní modely, mrkněte na náš článek.

Poco F4 GT je hráčův sen

Pokud chcete hodně muziky, a tím myslím špičkový výkon za co nejméně peněz, asi vám není neznámá značka Poco patřící čínskému Xiaomi. Na český trh právě vstupuje model F4 GT, který se chlubí čipsetem Snapdragon 8 Gen 1 a 12 GB RAM. Samozřejmostí je také 120Hz AMOLED displej, navíc s ochranou Gorilla Glass Victus. Uvnitř telefonu jsou celkem 4 reproduktory, a výrobce se tak dušuje, že mobil hravě zastoupí menší reproduktor. Hráče vedle výkonu potěší i magneticky výsuvná tlačítka na boku. Ideálně třeba pro hraní Call of Duty. My už telefon začínáme testovat, takže se na naši recenzi můžete těšit. Do 15. května navíc můžete model koupit ve slevě za 15 tisíc korun.

Amazfit T-Rex Pro 2 na renderech

Čínská ofenzíva pokračuje i v oblasti chytrých hodinek. Velmi zajímavý kousek totiž údajně chystá Amazfit. Na uniklých obrázcích vidíme vysoce odolné hodinky s názvem T-Rex Pro 2. Titanové tělo a safírové sklíčko spolu s robustností hodinek skutečně slibují značnou odolnost. Nemá chybět vojenská certifikace a dokonce voděodolnost do 10 ATM. Nechybí všechny běžné funkce a měření, včetně GPS a okysličení srdce. Do velkého těla se také vešla větší baterie, která slibuje až 24 dní výdrže.

Blizzard představil Warcraft Arclight Rumble

A když už jsme tu měli herní telefon, dejme si po dlouhé době i nějakou tu hru. Blizzard oznámil novou mobilní hru ze světa Warcraft s názvem Arclight Rumble. Ta by měla spadat do žánru tower defense a fanoušky série potěší katalogem 60 známých hrdinů. K dispozici bude kampaň čítající více než 70 úrovní, ale rovněž možnost hrát s přáteli i proti nim. Datum vydání zatím neznáme, ale již nyní se můžete na Androidu přihlásit do beta testování. Zároveň nevíme, jaký platební model bude hra mít, ale dal bych ruku do ohně za free-to-play s možností utrácet horentní sumy za herní měnu nebo kosmetické úpravy.

Těšíte se na nový mobilní Warcraft, nebo vám tato značka nic neříká? A co teprve Tecno? Dali byste šanci dalšímu čínskému výrobci?