Ahoj, vítejte u dalšího dílu mNews, kde zcela velmi pravidelně a rozhodně každý týden přináším ty nejzajímavější zprávy ze světa telefonů a technologií. A na co se podíváme dneska? Samsung konečně vybalil trojskládačku, Realme umí vlajku za super cenu, Qualcomm trochu mlží a iPhone Air je propadák.
mNews #274 – Galaxy Z TriFold je lepší než si myslíte, Apple tvrdě narazil
Zdá se mi to, nebo jsou telefony zase najednou zajímavé a vzrušující? Skládačky obecně vnesly trochu svěžího vzduchu do dost stojatých vod trhu s telefony. A Samsung to teď dělá znovu se svou novinkou Galaxy Z TriFold. Na první pohled se zdá, že je to prostě Z Fold7 s jedním panelem navíc. TriFold je jednak řemeslně mnohem pokročilejší, ale především nabízí úplně odlišný zážitek. Může plynule přecházet mezi telefonem a plnohodnotným desetipalcovým tabletem. Z Fold a podobné skládačky jsou většinou čtverec po rozevření. TriFold má klasický širokoúhlý poměr stran, hodí se na videa, hraní her i práci s rozdělenou obrazovkou. Tablety Galaxy Tab patří mezi nejlepší a tady tu zkušenost Samsung zúročil. Specifikace de facto odpovídají modelu Z Fold7, takže nedostanete to úplně nejlepší na trhu, ale výkon je i tak skvělý. A foťáky jsou na skládačku taky skvělé. Samozřejmě největší překážkou je cena. Zatím jde telefon do prodeje v Jižní Koreji v přepočtu za 61 tisíc. Dá se čekat, že u nás by to bylo více. Jenže u nás si musíme nechat zajít chuť a zatím se telefon nechystá na žádný evropský trh. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet příští rok a mi dejte v komentářích vědět, jestli byste o telefon vůbec měli zájem.
Pokud chcete vlajkový telefon za rozumnou cenu, pak možná chcete Realme. Právě teď do obchodů vstupuje model GT 8 Pro, který vás dostane vyměnitelnými moduly foťáků na zádech. Nechybí krásný velký AMOLED displej s jasem až 4 000 nitů. Ohromí obří baterie s kapacitou 7 000 mAh a 120W nabíjením. O výkon se postará špičkový Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition. Na zádech je trojice foťáků vzniklá ve spolupráci se značkou Ricoh. Hlavní má 50 megapixelů, trojnásobný periskopový objektiv má hned 200 megapixelů a ostudu neudělá ani 50megapixelový ultraširokoúhlý. Běžná cena je stanovena na 27 499 Kč, ale do 14. prosince telefon pořídíte za 25 tisíc. A my ho už testujeme.
Qualcomm si asi myslí, že je lepší se v těch čipsetech moc nevyznat. Jinak by nám neustále neměnil logiku pojmenovávání. Aktuálně se řeší rozdíl mezi Snapdragonem 8 Gen 5 a Snapdragonem 8 Elite Gen 5. Jedno slovíčko, to nevypadá na dramatický rozdíl. A přestože mají oba čipy shodnou grafiku, ta u základního modelu byla doslova oholena na kost a vůbec třeba nepodporuje boost frekvence a nemá dedikovanou paměť pro snižování latence. Jeho peak je tak poloviční. Je tu evidentně snaha nabídnout čipset, který se tváří téměř vlajkově a většině lidem bude stačit, ale pokud chcete opravdu to nejlepší, vážně musíte hledat ono slovíčko „Elite“.
Apple to nepřizná, ale analytici se shodují, že iPhone Air se neprodává tak, jak by americký gigant chtěl. Omezuje se výroba a otázka nástupnictví je dost nahnutá. To údajně brzdí plány i dalších výrobců, kteří se původně chtěli pustit do závodů o milimetry v pase. Teď si to možná rozmyslí. Zajímavé bude také sledovat, zda Samsung ukáže nástupce S25 Edge. Můj osobní názor je, že lidé, kteří by ocenili tenký telefon nejsou ti, kteří by byli ochotní za něj tolik platit.
A to byly všechny dnešní novinky. Schválně mi dejte vědět, proč byste si vy nepořídili Air nebo Edge. A nezapomeňte sledovat mobilenet.cz.