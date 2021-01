MediaTek představuje 6nm procesor Dimensity 1200 s podporu až 168Hz displeje

Konec roku loňského a začátek toho letošního doprovází odhalení mnoha nových procesorů. Mezi naprosté novinky se pak řadí dnes představený Mediatek Dimensity 1200, který byl (na stránkách mediatek.com) představen spolu s o trochu méně výkonnějším modelem Dimensity 1100.

Dimensity 1200 představuje regulérní vlajkovou loď výrobce, která však sdílí mnoho parametrů s Dimensity 1100. Předně byly oba osmijádrové procesory vyrobeny moderní 6nm technologií a využívají čtyři jádra Cortex-A78 + stejný počet jader Cortex-A55. Oba čipsety rovněž obsahují integrovaný 5G modem s podporou frekvencí sub-6Ghz (tedy bez podpory rychlejší mmWave) na obou slotech SIM karet (pokud to zařízení, v němž bude čipset nasazen, umožňuje). Také grafický čip je stejný, konkrétně se jedná o Mali-G77 MP9, který byl nasazen již u loňské řady Dimensity 1000. V tomto ohledu je tedy volba GPU tak trochu zklamáním.

Každopádně nechybí podpora Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 či přehrávání obsahu v HDR10+. Telefony vybavené tímto čipsetem zvládnou rovněž natáčet 4K videa v 60 FPS a využívat nejrůznější AI funkce fotoaparátů (například AI Panorama Night Shot, AI Multi-Person Bokeh či AI Noise Reduction). Novinkou je také podpora technologie ray tracing u obou čipsetů, která má zajistit realističtější osvětlení scén.

V případě výkonnějšího Dimensity 1200 je jedno jádro Cortex-A78 nataktované na 3 GHz, tři jádra Cortex-A78 na 2,6 GHz a zbylá čtyři jádra Cortex-A55 na 2 GHz.

Z dalších specifikací zaujme podpora až 168Hz obnovovací frekvence u displeje s rozlišením Full HD+, případně 90 Hz u QHD+ rozlišení. Pětijádrová ISP jednotka má spolupracovat s fotoaparáty o maximálním rozlišení až 200 Mpx a problém jí nedělá ani natáčení videí ve 4K HDR.

Dimensity 1100 disponuje čtyřmi jádry Cortex-A78 s taktem 2,6 GHz a čtyřmi Cortex-A55 jádry s taktem 2 GHz. Uživatelům je přístupna 144Hz obnovovací frekvence displeje (90 Hz v případě QHD+ rozlišení) a podpora 108Mpx senzorů.

BREAKING NEWS: realme will be one of the first smartphone brands to release a flagship equipped with MediaTek’s Dimensity 1200, bringing a leap-forward 5G experience. pic.twitter.com/m9IAfyWd3M