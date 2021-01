WhatsApp brzdí. Odkládá zavedení nových smluvních podmínek

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Téměř každý uživatel chytrého telefonu zaznamenal změnu smluvních podmínek týkající se oblíbené aplikace WhatsApp. Společnost přistoupila k hlubší integraci s Facebookem a po odsouhlasení nových podmínek vyvstala otázka, na kolik jsou vaše zprávy či telefonní číslo v bezpečí. Pokud byste si staré i nové znění podmínek porovnali, zjistíte, například, že z nich zmizela věta o tom, že data nebudou nijak sdílena s Facebookem.

Tato skutečnost spustila lavinu odchodů, kdy uživatelé ve velkém migrují z WhatsAppu na Telegram, případně Signal. Nejen díky tomu oslavil Telegram 500 miliónů uživatelů. Oznámení nových podmínek WhatsAppu se objevilo většině uživatelů, kteří je mohli odsouhlasit, nebo tento krok odložit. Odložení však bylo limitováno do 8. února. Bez potvrzení by již nemělo být možné WhatsApp používat.

Nyní dochází ke změně a zástupci WhatsApp na svém blogu zatahují za pomyslnou brzdu. V prvé řadě se prodlužuje lhůta, do kdy je nutné nové podmínky odsouhlasit, a to až do 15. května. Čas navíc chtějí zástupci WhatsApp zřejmě využít k vyjasnění nových podmínek. Na oficiálních stránkách se lze dočíst, že nové podmínky zohledňují pouze komunikaci s účty WhatsApp Busines, které mohou používat hostingové služby Facebooku. Pokud využívat WhatsApp pro běžnou soukromou komunikaci skrze textové zprávy, hlas či video, nic se údajně nemění.

Vaše zprávy a hovory budou i nadále šifrovány a vaše zprávy nebudou uloženy na serverech Facebooku, tvrdí zástupci WhatsAppu. Současně ale dodávají, že dochází ke sdílení některých dat s Facebookem, nicméně tato skutečnost trvá již delší dobu a nové podmínky tento fakt nijak nemění. WhatsApp několikrát opakuje, že nově zavedené podmínky se týkají pouze firemních účtu a běžných uživatelů se nijak nedotknou.

Stáhnout WhatsApp Messenger