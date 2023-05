Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Skládací novinka od Googlu se nám odhaluje na uniklých renderech, Apple spolupracuje s Googlem, Motorola má nové hodinky a WhatsApp pro nás má zásadní aktualizaci. Vítejte u mNews.

mNews #209 – Pixel Fold se odhaluje na renderech a velká novinka WhatsApp

Podcast v audio formě

Google Pixel Fold na renderech

Nebylo by to zařízení od Googlu, kdybychom o něm nevěděli téměř vše ještě před jeho oficiálním představením. A očekávaná skládačka Google Pixel Fold začíná nabírat skutečně reálně obrysy. I díky věrným renderům od spolehlivého Evana Blasse. Telefon nezapře Pixel kořeny díky fotomodulu na zádech, ale podobnost nese i s Oppo Find N2. Uvnitř nás čeká velký displej s výraznějšími rámečky a v zavřeném stavu má mít zařízení tloušťku 12,1 mm. Hmotnost 283 gramů není nijak hrozivá a nemá chybět ani zvýšená odolnost IPX8. Předobjednat půjde prý již v květnu za cenu 1 799 USD, což je nějakých 46 500 Kč i s DPH. Do prodeje by Pixel Fold měl přijít už v červnu.

Apple a Google spolupracují

Nestává se často, abychom hovořili o oficiální spolupráci Applu a Googlu. Ale v případě kauzy zvané AirTag tito rivalové pravděpodobně neměli na výběr. Chytrý přívěšek se rychle stal hitem, ale místo jednoduchého nalézání klíčů nebo tašky s notebookem se jeho využití značně rozšířilo a často narazíte na zprávy o jeho zneužití. Třeba pro krádeže aut nebo sledování osob. Proto Apple do iPhonů zavedl ochranu proti sledování. Uživatelé s Androidem však mají smůlu, pokud si nenainstalují specializovanou aplikaci. To by se však mělo změnit a z této spolupráce by právě měl vzejít nový standard, který bude součástí i Google Play služeb. Váš telefon se tak naučí poznat nežádoucí sledovací zařízení přímo na systémové úrovni.

Moto Watch 200 jsou hliníkové krásky

Pryč je doba, kdy Motorola byla průkopníkem ve světě chytrých hodinek se svými kruhovým designy. To však neznamená, že nyní neumí přinést povedené hodinky. Watch 200 mají hranatý design a hliníkové tělo. To můžete mít i ve zlaté barvě. Na přední straně číhá velký 1,78" AMOLED displej, ale přesto hodinky váží pouze 45 gramů. Nechybí jim ani reproduktor s mikrofonem, takže si skrz ně i zavoláte. Ovšem pouze s připojeným telefonem. Mají i GPS a jsou vodotěsné do 5 ATM. Výborně zní i výdrž až 14 dní na nabití, ovšem cenu zatím neznáme a rovněž nemáme zprávy o jejich dostupnosti u nás.

WhatsApp na více telefonech

Konečně! Populární komunikační aplikaci WhatsApp můžete aktivně používat na více zařízeních najednou. To dosud nebylo možné a uživatelé po této funkci vážně dlouho volali. Konkrétně se můžete přihlásit až na pěti telefonech současně. K tomu vám postačí pouze naskenování QR kódu. Zároveň platí, že zprávy, hovory i média zůstávají šifrované. Novinka už se postupně zavádí a v následujících týdnech by ji měli mít přístupnou všichni uživatelé.

