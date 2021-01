Jaká je budoucnost telefonů? LG ji vidí ve srolovatelných displejích

Fotografie: LG

LG dnes mělo rámci virtuálního ročníku veletrhu CES 2021 svou tiskovou konferenci. Pro fanoušky mobilních telefonů byly nejzajímavější zcela poslední vteřiny celého přenosu. Jinými slovy, kdo si počkal až na samotný závěr, rozhodně neprohloupil. Než se o všem rozepíšeme, doporučujeme se na konferenci mrknout. Pokud nemáte čas na celý zhruba půlhodinový záznam, přeskočte na poslední minutu.

Ve videu jsme mohli spatřit mobilní telefon se srolovatelným displejem, pravděpodobně typu OLED. Je zřejmé, že v displejích, které se mohou dle potřeby zvětšit a zase zmenšit, vidí LG budoucnost. Výhodou tohoto řešení je, že v základním stavu by zařízení připomínalo dnešní telefony. V případě potřeby, zřejmě na povel uživatele, by se displej a vlastně i konstrukce natáhla, čímž by se zvětšil zobrazovač. Během několika vteřin byste v rukách drželi místo telefonu malý tablet.

Jelikož LG takovéto řešení prezentovalo jen jako zajímavost v samotném závěru videa, nejsou známé žádné další podrobnosti ani plány výrobce. Lze jen obtížně odhadovat, kdy bychom se podobného zařízení mohli dočkat. Faktem nicméně zůstává, že LG se experimentů nebojí. Důkazem budiž aktuální novinka LG Wing s otočným displejem, kterou pro vás právě v redakci testujeme.