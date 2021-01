Samsung Galaxy S21 přichází, LG Rollable bude letos

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnešním novinkám zcela jasně vévodí právě představené Samsungy Galaxy S21. Vedle nich ale Samsung ukázal i nová sluchátka a my si ještě povíme o novince od Redmi a jednom rolovacím překvapení s logem LG. Vítejte u mNews.

Samsung Galaxy S21 přichází ve 3 verzích – mNews

Galaxy S21 oficiálně přichází

Po měsících úniků konečně přichází oficiální představení nové vlajkové řady od Samsungu. Galaxy S21 nabídne vedle základního modelu s 6,2palcovým displejem i 6,7palcovou variantu S21+ a nechybí ani S21 Ultra s 6,8 palci. Všechny verze podporují 5G a obsahují nový procesor Exynos 2100 vyrobený 5nm technologií. Podívejme se nejdříve na S21 a S21+. Ty mají Full HD+ rozlišení, 8 GB RAM, až 256 GB úložiště a baterii o kapacitě 4 000 resp. 4 800 mAh. Mají i shodnou fotovýbavu, základem je 12Mpx snímač se světelností f/1.8 a optickou stabilizací, nechybí 12Mpx ultraširokoúhlý a 64Mpx teleobjektiv. Oba mají displej bez zakřivení, což může být pro někoho plus.

Oproti tomu Galaxy S21 Ultra má WQHD+ rozlišení, 5 000mAh baterii a v nejvyšší verzi 16 GB RAM nebo 512GB úložiště. Rozlišení hlavního snímače pak činí 108Mpx, nechybí ultraširokoúhlý snímač, laserové ostření a rovnou dva teleobjektivy. Jeden trojnásobný, druhý desetinásobný. Potvrdil se rovněž nový design s matnými zády a unikátním modulem fotoaparátů. Pouze 25W nabíjení ovšem oproti konkurenci trochu zaostává.

Základní Galaxy S21 vás vyjde na 22,5 tisíc korun, verze Plus na 28 tisíc a Ultra začíná na 33,5 tisících Kč. Pokud budete chtít to nejlepší, nejvybavenější Ultra vás vyjde na 38 tisíc korun. Začátek prodeje je plánován na 29. ledna.

Galaxy Buds Pro s ANC

Pokud si S21 předobjednáte, získáte zdarma lokalizační přívěšek Smart Tag, ale rovněž sluchátka Buds Live. V případě Ultra to však budou nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Pro s aktivním potlačením hluku, ambientním režimem, voděodolností a výdrží 8 hodin. Dodatečných 21 hodin získáte díky dobíjení z pouzdra. Se zapnutým potlačením hluku to bude o něco méně. Samostatně vás sluchátka vyjdou na 6 tisíc Kč.

Redmi 9T útočí na 5 tisíc Kč

Pokud máte pocit, že si za cenu těchto sluchátek můžete koupit slušně vybavený telefon, tak máte pravdu. O cenovku 5 tisíc korun se mezi čínskými výrobci svádí krutý boj, nyní má promluvit i Redmi 9T od Xiaomi. Za 4 500 Kč přitom nabídne velký Full HD+ displej, 4 GB RAM, 64GB úložiště a hlavně baterii o kapacitě 6 000 mAh, takže ani 3 dny výdrže nejsou zapovězené. Na zadní straně je 48Mpx fotoaparát a navíc ještě 8Mpx ultraširokoúhlý. A samozřejmě i dva další zcela zbytečné snímače. Co myslíte, obstojí nové Redmi proti konkurenci?

LG Rollable ještě letos

Virtuální veletrh CES přinesl hned několik prototypů telefonů s rolovacím displejem. Jedním z nich byl model LG Rollable. Ze specifikací neznáme nic, jen díky videu víme, že se telefon zvládne roztáhnout z podoby běžného telefonu do menšího tabletu. Nejvíce zarážející však je, že mluvčí společnosti potvrdil, že má jít tento rok do prodeje. To jsem tedy hodně zvědavý.

Tak tady to máte. Co říkáte na nové Samsungy? Splnily vaše očekávání? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.