Kompaktní jistota třeba v limetkové? To je nový Apple iPhone 17

Stabilní součást nabídky Applu, i tak bychom mohli pospat základní iPhone, který je v podstatě neměnný poslední dekádu. I letos jsme se tak dočkali iPhonu 17, který přímo navazuje na loňský iPhone 16 a jako pomyslná jistota přináší spíše kosmetické úpravy vzhledu i výbavy. Rovnou o něm však můžeme říci, že nadále půjde o jeden z kompaktnějších chytrých telefonů na trhu. Pakliže tedy hledáte moderní a dobře vybavený mobil, který ještě vcelku spolehlivě schováte do kapsy, měli byste si iPhone 17 zařadit do svého hledáčku.
Důvodem rozumným rozměrů je primárně displej a zde Apple rozhodně vylepšoval. AMOLED panel s úhlopříčkou 6,3" má totiž konečně technologii ProMotion, která byla do loňského roku vyhrazena jen modelů s přídomkem Pro. Co to znamená? I základní iPhone 17 disponuje proměnnou obnovovací frekvencí, která se pohybuje od 1 Hz do 120 Hz. Zvýšil se rovněž jas, který nově dosahuje 3 000 nitů, což je vynikající hodnota. O ochranu celé čelní strany se pak stará sklíčko Ceramic Shield 2.
Není překvapením, že se vylepšovalo i pod kapotou. Je tu nasazen nový procesor Apple A19, kterému samozřejmě není cizí Apple Intelligence. Pro náročné uživatele a hráče bude důležití i grafická akcelerace. GPU je v iPhonu 17 o 20% výkonnější ve srovnání s iPhone 16, o 80 % výkonnější než v iPhonu 15 a dokonce o 90 % výkonnější než v iPhonu 14.
Jak můžete vidět z přiložených fotografií, iPhone 17 neměnil vzhled a zachoval i foto modul z loňska, do kterého se vměstnaly dva objektivy. Hlavní snímač má 48 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekundární snímač má rovněž 48 megapixelů a funguje jako ultraširokoúhlý objektiv a současně i jako makro snímač. Důraz byl však kladen i na čelní kamerku, která dostala vyšší rozlišení a pokročilejší režim pro snadné pořízení selfies.
Apple tradičně není příliš sdílný kolem klasických papírových parametrů. Prozatím tak neznáme kapacitu baterie. Apple však potvrdil, že například výdrž při přehrávání videa bude o 8 hodin delší při srovnání s loňským iPhonem 16. To značí minimálně drobný nárůst kapacity baterie. Ruku v ruce s tím se má zrychlit i nabíjení. Z 0 % na 50 % to iPhone 17 stihne za 20 minut. Maximální výkon totiž dosáhl 40 W. V oblasti konektivity potěší nejen Wi-Fi 7,ale nově i Bluetooth 6.0.
Nový Apple iPhone 17 bude nabízen v celkem 5 barevných variantách a základem bude 256GB úložiště. předprodej bude zahájen již v pátek 12. září od 14:00 hodin a o týden později začne samotný prodej. Cena startuje na částce 22 990 Kč za 256GB verzi a končí na 28 990 Kč za 512GB variantu.
Nakupovat můžete u Mobil Pohotovosti.
Technické parametry Apple iPhone 17 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Akumulátor
|? mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025, 22 999 Kč
