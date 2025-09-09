mobilenet.cz na sociálních sítích

Kompaktní jistota třeba v limetkové? To je nový Apple iPhone 17
  • Zásadní novinkou je konečně 120Hz AMOLED displej
  • Grafický výkon meziročně vzrostl o 20 %
  • Nabití na 50 % zabere jen 20 minut
  • Nově je standardem 256GB úložiště

Stabilní součást nabídky Applu, i tak bychom mohli pospat základní iPhone, který je v podstatě neměnný poslední dekádu. I letos jsme se tak dočkali iPhonu 17, který přímo navazuje na loňský iPhone 16 a jako pomyslná jistota přináší spíše kosmetické úpravy vzhledu i výbavy. Rovnou o něm však můžeme říci, že nadále půjde o jeden z kompaktnějších chytrých telefonů na trhu. Pakliže tedy hledáte moderní a dobře vybavený mobil, který ještě vcelku spolehlivě schováte do kapsy, měli byste si iPhone 17 zařadit do svého hledáčku.

Důvodem rozumným rozměrů je primárně displej a zde Apple rozhodně vylepšoval. AMOLED panel s úhlopříčkou 6,3" má totiž konečně technologii ProMotion, která byla do loňského roku vyhrazena jen modelů s přídomkem Pro. Co to znamená? I základní iPhone 17 disponuje proměnnou obnovovací frekvencí, která se pohybuje od 1 Hz do 120 Hz. Zvýšil se rovněž jas, který nově dosahuje 3 000 nitů, což je vynikající hodnota. O ochranu celé čelní strany se pak stará sklíčko Ceramic Shield 2.

Není překvapením, že se vylepšovalo i pod kapotou. Je tu nasazen nový procesor Apple A19, kterému samozřejmě není cizí Apple Intelligence. Pro náročné uživatele a hráče bude důležití i grafická akcelerace. GPU je v iPhonu 17 o 20% výkonnější ve srovnání s iPhone 16, o 80 % výkonnější než v iPhonu 15 a dokonce o 90 % výkonnější než v iPhonu 14.

Jak můžete vidět z přiložených fotografií, iPhone 17 neměnil vzhled a zachoval i foto modul z loňska, do kterého se vměstnaly dva objektivy. Hlavní snímač má 48 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Sekundární snímač má rovněž 48 megapixelů a funguje jako ultraširokoúhlý objektiv a současně i jako makro snímač. Důraz byl však kladen i na čelní kamerku, která dostala vyšší rozlišení a pokročilejší režim pro snadné pořízení selfies.

Apple tradičně není příliš sdílný kolem klasických papírových parametrů. Prozatím tak neznáme kapacitu baterie. Apple však potvrdil, že například výdrž při přehrávání videa bude o 8 hodin delší při srovnání s loňským iPhonem 16. To značí minimálně drobný nárůst kapacity baterie. Ruku v ruce s tím se má zrychlit i nabíjení. Z 0 % na 50 % to iPhone 17 stihne za 20 minut. Maximální výkon totiž dosáhl 40 W. V oblasti konektivity potěší nejen Wi-Fi 7,ale nově i Bluetooth 6.0.

Nový Apple iPhone 17 bude nabízen v celkem 5 barevných variantách a základem bude 256GB úložiště. předprodej bude zahájen již v pátek 12. září od 14:00 hodin a o týden později začne samotný prodej. Cena startuje na částce 22 990 Kč za 256GB verzi a končí na 28 990 Kč za 512GB variantu.

Nakupovat můžete u Mobil Pohotovosti.

Technické parametry Apple iPhone 17 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetApple A19,
Paměťvnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systém
Akumulátor? mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025, 22 999 Kč
Konečně seriózní základní iPhone.
Konečně důstojný základní model. Tohle se bude prodávat samo. Oproti tomu si třeba Pixel 10 ani neškrtne. Myslím teda hw, pořád to má iOS a prd jaké Ai funkce 😁
