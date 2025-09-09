Air Pods 3 Pro zaujmou hlavně živým překladem a lepším ANC

Apple uvedl svoji nejnovější generaci sluchátek označenou jako Air Pods 3 Pro. Slibují u nich nově přepracovaný systém proudění vzduchu, díky kterému je zážitek z audia ještě lepší. Také to pomohlo vylepšit potlačení okolního hluku. To je podle Applu 2× lepší než předchozí generace a dokonce má být nejlepší na světě v této kategorii sluchátek.
Ze softwarových funkcí vypadá zajímavě funkce Live Translations, kterou aktivujete pomocí gesta. Je založena na umělé inteligenci a v reálném čase překládá, co říká vaše protistrana, skoro jako kdyby sama mluvila vaším jazykem. Ovšem čeština mezi nimi nebude, v ukázce byla slyšet angličtina, španělština a portugalština.
Pracovalo se i na takových detailech, že sluchátka lépe padnou do ucha, Apple věnoval 100 000 hodin výzkumům uší. Výsledkem je, že místo obvyklých tří najdete v balení hned 5 různých nástavců.
Porostla i úroveň odolnosti, a to na IP57. Apple o tom mluví jako o možnosti se pořádně zapotit při sportu. Proto je zde přítomný i senzor srdečního tepu a další fitness funkce.
Těšit se můžete i na delší výdrž baterie, konrétně 8 hodin s ANC, kdo používá režim naslouchátka, dostane ještě větší navýšení na 10 hodin, a to díky úspornějšímu hardwaru.
I přes všechny tyto novinky se cenovka zastavila na 249 $ s dostupností od 19. září. Oficiální česká cena je 6 490 Kč.
Airpods Pro 2, po cca 19 měsících nevydrží 6 ale necelých 5 hodin.
