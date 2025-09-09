Apple Watch 11 jsou nejtenčí v historii, přesto s nejdelší výdrží! Potěší i 5G

Představení nové generace chytrých hodinek Apple Watch již tradičně předcházel krátký přehled emotivních lidských příběhů, kdy Apple Watch pomáhaly zachránit lidské životy, ať už se jednalo o schopnost včas upozornit na kritický zdravotní stav nebo přivolání pomoci. Nepřekvapí tak, že právě na tuto oblast klade velký důraz také u série hodinek Apple Watch 11.
Nejtenčí, přesto s nejdelší výdrží
Podle Applu se jedná o nejtenčí hodinky, které jsou navíc vybaveny novým displejem s keramickým sklem, které je dvakrát odolnější proti poškrábání oproti předešlým sklům. Velkou novinkou je rovněž podpora 5G konektivity, která má být oproti LTE méně energeticky náročná a zároveň nabídne vyšší kvalitu připojení obecně.
Ze zdravotních schopností se Apple nově lépe soustředí na detekci hypertenze neboli vysokého krevního tlaku. S pomocí chytrých algoritmů a porovnáním dat v průběhu posledních 30 dnů dokáží hodinky upozornit na možnou hypertenzi. V tuto chvíli se stále čeká na schválení ze strany patřičných orgánů (např. FDA), avšak funkce by měla být dostupná ve více než 150 zemích na světě, zřejmě včetně ČR.
Stran spánku je k dispozici novinka v podobě Sleep score, tedy pokročilejší měření kvality spánku, které má být pro uživatele zároveň přehlednější a srozumitelnější. Na jeho vývoji Apple použil více než 5 milionů záznamů spánku, tudíž by měla být schopnost detekce postavena na dostatečně robustních základech.
Novinka, která zaručeně potěší všechny příznivce Apple Watch, je prodloužená výdrž. Výrobce nyní udává až 24 hodin na jedno nabití, což je nárůst o 25 % oproti dříve udávaným 18 hodinám. Hodinky budou opět dostupné ve dvou velikostech, a to 42 a 46 mm. Novinka startuje na ceně 10 990 Kč (42mm), respektive 11 790 Kč (46 mm) a budou dostupné od 19. září.
Načíst všechny komentářePřidat názor