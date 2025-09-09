iPhone 17 Pro (Max) vzdává hold původním iPhonům a přináší 8× optický zoom

Článek je postupně doplňován o nové informace...
Nové iPhony jsou menší revolucí a zároveň vzdáním holdu původním iPhonům, neboť se od titanu vrací k hliníku, a to nejen v oblasti rámečků, ale (částečně) také na zádech. Apple se chlubí tím, že nové šasi bylo vyvedeno k pomyslné dokonalosti, zajišťuje lepší „výhled“ antén ven z telefonu, zároveň ale také umožňuje lepší odvádění tepla a samozřejmě i vyšší odolnost. To Apple efektně prezentoval na iPhonu 17 Pro prorážejícím si cestu sadou mincí, sklenic a dalších předmětů, které běžně ve vysoké rychlosti naráží do iPhonu.
Nové šasi přináší četná vylepšení
Novinkou je pro iPhone 17 Pro, respektive Apple, rovněž odpařovací komora. Nový hliník „letecké“ kvality (tj. používaná v leteckém průmyslu) má zajistit dvacetinásobně lepší odvádění teploty. Hliník je upraven ve třech provedeních, a to oranžové, stříbrné a tmavě modré. Každičký detail nového iPhonu 17 Pro je tak podle výrobce stvořen k tomu, aby měla novinka co nejlepší výdrž, a to nejen na okamžik, ale i v rámci náročného hraní AAA videoher po delší dobu.
Na části zad najdeme Ceramic Shield, které je 4násobně odolnější vůči prasknutí a také umožňuje nasadit větší baterii. Na čelní straně najdeme Ceramic Shield 2 s trojnásobně vyšší ochranou a speciální povrchovou úpravou proti odleskům. Všechny tyto změny umožnily zároveň navýšit kapacitu baterie. Modely s eSIM navíc budou mít ještě větší baterii, přičemž právě ty nabídnou oproti verzím s nanoSIM o 2 hodiny delší výdrž při přehrávání videa – celkem 39 hodin na jedno nabití.
Zbrusu nová fotovýbava a ještě vyšší výkon
Všechny tři snímače mají nově 48Mpx rozlišení a zároveň se jedná o „Fusion“ kamery. Teleobjektiv nyní nabídne 8násobný zoom a celkem novinka podle Applu disponuje výbavou, jež je ekvivalentem 8 různých snímačů. Zásadní novinkou je přitom právě teleobjektiv, který má nově o 56 % větší senzor. Dle Applu má dokonce dvě ohniskové vzdálenosti (podobně jako jsme mohli vidět u Sony), a to 100 mm (4× zoom) a 200 mm (8× zoom). Digitální zoom byl navýšen až na 40násobné přiblížení, na konkurenci tak stran samotného zoomovacího čísla ztrácí, to by však mohl/měl dohnat vyšší kvalitou. Vylepšena byla rovněž selfie kamera, která má nyní rozlišení 18 Mpx a podporu funkce Center Stage.
O špičkový výkon se postará čipset A19 Pro s 6jádrovým CPU a grafickou jednotkou o stejném množství jader. Díky upravenému šasi bude iPhone 17 Pro (Max) zvládat až o 40 % lépe dlouhodobou zátěž ve srovnání s iPhony 16 Pro.
V ČR nově pouze eSIM?
Pokud se z nějakého důvodu nechcete vzdát vaší fyzické nanoSIM, má pro vás Apple dobrou zprávu. Navzdory původním únikům se v ČR u těchto modelů s výlučnou konektivitou v podobě eSIM prozatím nepočítá. Čistě eSIM verze budou dostupné v Japonsku, Kanadě, Mexiku, USA nebo např. Saudské Arábii. Všechny zájemce o nový iPhone 17 Pro, bez ohledu na to, kde si jej koupí, pak jistě potěší, že startovací velikost úložiště je nyní již 256 GB namísto předešlých 128 GB. Ti, kteří chtějí větší Pro Max s 6,9" obrazovkou (menší Pro nabídne 6,3" panel, v tomto ohledu se nic nezměnilo) zase může potěšit možnost pořízení až 2TB úložiště.
Cena a dostupnost
Novinky mají být dostupné od 19. září, a to za cenu startující na 32 990 Kč v případě 256GB varianty iPhonu 17 Pro. Příplatek za iPhone 17 Pro Max s větším displejem a logicky i větší baterií (a logicky možná i ještě lepším odváděním tepla) pak činí pouhé 2 tisíce Kč. Naopak příplatek za větší úložiště stojí v případě upgradu na 512 GB, respektive 1 TB vždy 6 tisíc Kč. Ti, kteří by namísto 1TB varianty zatoužili po dvojnásobném úložišti u iPhonu 17 Pro Max, si musí nachystat 12 tisíc Kč navíc.
Nakupovat můžete u Mobil Pohotovosti.
iPhone 17: od 22 990 Kč
iPhone Air: od 29 990
iPhone 17 Pro: od 32 990 Kč
iPhone 17 Pro Max: od 34 990 Kč.
Načíst všechny komentářePřidat názor