apple-iphone-17-pro

Nová řada iPhonů se dočkala mnoha významných změn. U modelů Pro však stále platí, že se jedná o volbu vhodnou pro ty nejnáročnější. Jde s tím ruku v ruce také pro někoho zpátečnický přechod z titanu na hliník?
Technické parametry Apple iPhone 17 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro, , GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 988 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení: takový, jaký čekáte
Environmentální balení obsahuje jen to nejnutnější, tedy samotný smartphone, pletený USB-C/USB-C kabel a nástroj na vytažení SIM slotu.
- environmentální balení bez plastů
Konstrukční zpracování: hliník, ocel, titan, hliník
Apple má poměrně bohatou historii experimentování s různými materiály. Kromě nejběžnějšího hliníku již využíval také nerezovou ocel, titan a výjimečně také polykarbonát. Zda to novému iPhonu 17 Pro sluší, je samozřejmě individuální, podle mého názoru se však design povedl, a to říkám i jako někdo, kdo poslední rok aktivně používal iPhone 16 Pro. Je pouze nutné počítat s tím, že design není podle mého názoru tak prémiový. Také jsem zvědavý, jak bude mobil vypadat po roce používání. Ohledně aféry s nátěrem v oblasti fotomodulu jsem se osobně zatím s ničím nesetkal, iPhone však strávil většinu času v pouzdře, každopádně se doporučuji podívat na video od iFixit, kde tuto problematiku moc hezky vysvětlují. Pochopitelně by bylo nejlepším řešením vyrobit titanové unibody, což však v tuto chvíli zřejmě není z více důvodu možné.
iPhone 17 Pro je mírně větší a také o pár gramů těžší oproti předchůdci, na dnešní poměry jej však stále považuji za relativně kompaktní, čemuž odpovídá i 6,3” obrazovka, která vyplňuje prakticky celou čelní plochu. Po delším používání iPhonu Air jsem nicméně přišel na to, že bych i u tohoto modelu ocenil 6,5" uhlopříčku, která se pro mě stala novou ideální velikostí u telefonu. S ohledem na zmíněný Air se také sluší dodat, že ultratenký model od Applu jednoduše působí prémiověji, což má na starost nejen tenkost, ale také použití titanového šasi.
Umístění Ovládání fotoaparátu představuje kompromis, který však ve výsledku nefunguje. S průměrně dlouhými prsty tento prvek zkrátka nelze pohodlně používat, abyste nemuseli prst nepřiměřeně natahovat (držení na šířku) nebo riskovat, že vám telefon vypadne z ruky (držení na výšku). Zmínit si však zaslouží také špičková ochrana IP68 s testem ponoření do 6 metrů i fantastická haptická odezva, kterou Apple umí ze všech nejlíp. I zde tak musím doporučit vyzkoušet speciální haptický trailer v aplikaci Apple TV+ k filmu F1 v telefonu.
Za zmínku také stojí, že iPhone 17 Pro, který si koupíte na českém trhu, stále disponuje slotem pro nanoSIM, ačkoliv je tato technologie již pomalu na ústupu a raději bych viděl „eSIM Only“ iPhone 17 Pro s větší baterií.
Díky unibody konstrukci se mobil lépe drží, neboť jsou boky zaoblenější. Záda se navíc jen tak neušpiní od otisků, tudíž je prakticky nemusíte leštit a nové originální pouzdro od výrobce z materiálu TechWoven působí rovněž prakticky a materiál je příjemný na dotyk. Zajímavým detailem je pak nabarvení samotného USB-C rovněž na oranžovou barvu.
- unibody konstrukce napomáhá příjemnému držení
- praktická matná záda a rámečky
- odolnost IP68 s testem ponoření do 6 metrů
- parádní haptická odezva
- stále relativně kompaktní
- nepraktické umístění Ovládání fotoaparátu
- nižší odolnost hliníku oproti předešlému titanu
Displej: bez výtek
Zobrazovací panel dostál z hlediska parametrů víceméně jen jediné významné změny – navýšení maximálního jasu z 2 000 na 3 000 nitů. Na první pohled jde o slušný nárůst, nutno však dodat, že jas byl zcela dostačující také u iPhonu 16 Pro a za až tak důležitý jej osobně nepovažuji. Mnohem více nadšený jsem z nasazení nového skla Ceramic Shield 2, které je nejen extrémně odolné vůči poškrábání (podle všeho více než aktuální Gorilla Glass, ačkoliv je vyrábí také Corning, stejně jako Ceramic Shield), ale také obsahuje vrstvu redukující odlesky. Efekt je přitom skutečně patrný, přestože nedosahuje takové úrovně jako u Galaxy S24 Ultra, jedná se oproti iPhonu 16 Pro o viditelnou změnu.
V dalších ohledech stojí zmínit, že obrazovka stále využívá technologii LTPO OLED, zachovává si špičkovou jemnost 460 PPI, ale také má přesně fungující automatickou regulaci jasu a podporuje HDR10 i Dolby Vision, což mnohá konkurence (např. právě Samsung) nenabídne. Příkladně tenké jsou také rámečky, kde iPhone 17 Pro poráží iPhone Air, ale nikoliv již iPhone 17. Důvod je přitom prostý: Apple nasadil jak do iPhonu 17 Pro, tak do iPhonu 17 identickou obrazovku. Pokud tak chcete ušetřit cca 10 tisíc korun a mít stejně kvalitní displej, s iPhonem 17 nešlápnete vedle.
- kvalitní zobrazovací panel
- odolné sklo Ceramic Shield 2
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10
Zvuk: za jedna s hvězdou
iPhone 17 Pro disponuje dvojicí reproduktorů s velmi slušným zvukovým projevem, kterému neschází dostatečná hlasitost, basová složka i schopnost vykreslit vyšší tóny bez zkreslení.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: chladící komora a Pro čipset
Apple i letos pokračuje v tradičním dělení čipů na „základní“ model a verzi Pro, která se logicky dostala do iPhonů 17 Pro a má více než dostatek výkonu pro běžné používání, záznam videa ve vysokém rozlišení či hraní AAA videoher. Čip disponuje 6jádrovým CPU, 6jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem a je vždy párován s 12 GB RAM LPDDR5X a již v základu minimálně s 256GB úložištěm s možností až 1 TB (2 TB u verze Pro Max).
Spíše než opěvovat brutální výkon nového čipu, který má dost páry na to, aby utáhl náročné videohry typu Death Stranding či Resident Evil Village, bych chtěl vyzdvihnout výhody nasazení odpařovací komory neboli „laserem svařované evaporační komory“. Ta výrazně pomáhá s odvodem tepla, stejně jako hliníkové šasi, což v praxi znamená, že iPhone 17 Pro se méně zahřívá ve vypjatých situacích.
3DMark Wild Life Extreme Stress Test
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|Best loop score
|5 964
|5 221
|4 531
|Lowest loop score
|4 483
|3 901
|2 824
|Stability
|75,2 %
|74,7 %
|62,3 %
|Umístění dle BLS
|1.
|2.
|3.
Geekbench 6
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|CPU single-core
|3 697
|3 571
|3 619
|CPU multi-core
|9 664
|9 231
|9 389
|GPU
|45 938
|37 215
|38 205
|Body celkem
|59 299
|50 017
|51 213
|Umístění dle součtu bodů
|1.
|3.
|2.
- špičkový výkon s možností hrát AAA videohry
- odpařovací komora a šasi napomáhající odvodu tepla
- 12 GB RAM
Výdrž baterie: nezklame vás
Kapacita baterie iPhonu 17 Pro činí u testované varianty 3 998 mAh, což značí výrazný mezigenerační nárůst o více než 400 mAh. V případě varianty eSIM Only dokonce disponuje stejný model baterií o velikosti 4 252 mAh, proto je tedy podle mého názoru docela škoda, že Apple nebyl odvážnější a nenabízí tento model také u nás. V každém případě chválím nárůst kapacity i u varianty s fyzickou SIM, neboť se bude pro mnohé uživatele bez problémů jednat o dvoudenní telefon. Vybít iPhone (po cca týdnu či dvou, kdy si „zvyká“ na uživatele) za jeden den je poměrně náročné, pokud nejste skutečně nároční. Domnívám se, že z nás bude večer končit s alespoň 30 % baterie k dobru i po náročnějším dni.
Spolu s větší kapacitou baterie a skvělou výdrží jsme se dočkali také výkonnějšího nabíjení. S mým oblíbeným 125W adaptérem od Motoroly se mi povedlo doplnit baterii iPhonu 17 Pro z 10 na 75 % přesně za 30 minut. Pokud byste měli adaptér s podporou AVS, bylo by nabíjení ještě o trochu rychlejší. Apple navíc nezapomněl ani na implementaci MagSafe/Qi2, tj. magnety umístěné přímo pod zády. Dále nechybí možnost limitovat úroveň nabití na 80 %, sledování počtu nabíjecích cyklů či zapnutí chytrého adaptivního nabíjení, jež má za cíl redukovat opotřebování baterie.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- podpora magnetického Qi2
Konektivita: jen to nejlepší
iPhone 17 Pro nabídne Bluetooth 6, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Thread a satelitní konektivita či UWB.
- moderní konektivita
Fotoaparát: až 40× zoom k vašim službám
Apple kladl tradičně velký důraz na fotovýbavu, která se mezigeneračně opět zlepšila. Zpočátku nebylo tak docela jasné, jak se změnil teleobjektiv, neboť Apple v rámci prezentace opakovaně vyzdvihoval 8× optický zoom, čímž však míní zoom optické kvality (tzv. výřezem ze senzoru) a fyzicky (či snad opticky) nabídne teleobjektiv 4× úroveň přiblížení.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|4násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|48 Mpx
|18 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.8
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/2,55"
|1/2,55"
|?
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,7 µm
|1,12 µm
|1,0 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|13 mm
|100 mm
|20 mm
|Stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|bez stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|optická
|Rozsah objektivu
|?°
|120°
|?°
|?°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
iPhone 17 Pro má již na první pohled velmi slušnou fotovýbavu, kde jsou největší novinkou teleobjektiv a selfie kamerka. V případě teleobjektivu má nový senzor menší ohniskovou vzdálenost. V případě pořizování portrétů se obvykle považuje za ideální trojnásobný zoom a 5× přiblížení je tak již pro někoho až trochu moc. Z toho důvodu by 4× teleobjektiv mohl představovat jakýsi kompromis. Kvalita teleobjektivu je na velmi slušné úrovni, snímky mají dostatek detailů, správně nastavenou expozici i kontrast a barvy, občas jsou však trochu měkčí a na ty nejlepší v segmentu (Vivo X200 Pro) se bohužel stále iPhone nechytá.
Hlavní a ultraširokoúhlý objektiv pak nabídnou tradiční kvalitu, tedy bezproblémově fungující HDR, správně nastavenou expozici, velkou míru detailů a zároveň líbivé barevné podání. Skrze fotografické styly si každý může nastavit, jak má výsledná fotografie vypadat, typicky teplé tóny vás nemusí trápit, pokud se vám nelíbí. Kde je iPhone tradičně silný, je videozáznam se špičkovou kvalitou, rychlým přeostřováním i parádní stabilizací. Díky modernímu USB 3.1 navíc není problém ukládat záznam přímo na externí úložiště.
Stejně jako u ostatních nových iPhonů, i zde je vylepšená selfie kamerka. Jedná se o 18Mpx senzor s clonovým číslem f/1.9, který má automatické ostření a funkci Center Stage velmi praktickou pro videohovory. Apple nyní pozměnil fotosenzor, který umožňuje měnit orientaci snímku, ten tak může být při zachování držení smartphonu na výšku, jak vertikální, tak horizontální.
iPhone 17 Pro 4K 60 FPS
- nová praktická selfie kamerka
- kvalitní fotovýbava
- v oblasti zoomu je konkurence stále napřed
Software: tekuté sklo
iPhone 17 Pro vybalíte z krabice již s iOS 26, jenž využívá vizuál Liquid Glass, který je za mě docela povedený, ačkoliv jedním dechem dodám, že o žádnou revoluci se podle mého názoru nejedná. Výhodou je rozhodně bohatý ekosystém, kdy získáte podrobné informace o příslušenství, jako např. sluchátkách AirPods, dobře fungující síť Find My nebo propojenost napříč iPadem/Macem atd. Zařízení funguje krásně svižně a nesetkal jsem se s žádnými nesprávně fungujícím animacemi apod. Pouze v oblasti AI stále Apple pokulhává a oproti konkurenci typu Samsungu či Googlu nabídne výrazně méně.
- svižnost systému
- tradičně dlouhá podpora
- oproti konkurenci schází funkce umělé inteligence
Zhodnocení
iPhone 17 Pro potěší vyšší kapacitou baterie, špičkovým výkonem i rychlejším nabíjením. Kromě toho nabídne tradičně spolehlivou fotovýbavu, kvalitní zobrazovací panel s novým sklem limitujícím odlesky i podporu magnetického bezdrátového nabíjení. Pochválit lze i bohatý ekosystém a s tím spojené možnosti. Dělá tedy Apple u nového iPhonu 17 Pro vyloženě něco špatně?
Pro někoho kontroverzní hliníkové šasi zákonitě přináší nevýhodu v podobě menší odolnosti, ale také podle mě povedený nový unibody design a fakt, že se novinka v dlani drží o něco příjemněji. Za mnohem větší problém považuji stále chybějící funkce AI, stejně jako nedořešené umístění tlačítka pro ovládání fotoaparátu. V ideálním světě bych byl rovněž rád za ještě schopnější teleobjektiv, v tomto případě však zřejmě platí přísloví „inovuj postupně, ale vytrvale“.
Konkurence
Přímou konkurencí je Pixel 10 Pro, který nabídne více funkcí umělé inteligence a také pětinásobný teleobjektiv s možností 100× zoomu vylepšeného AI, avšak v základu stále jen 128GB úložiště. I u Pixelu zaujme povedený design či kvalitní haptická odezva, iPhone 17 Pro má však výrazně navrch v oblasti výkonu a také ještě lepší výdrž na nabití, stejně jako rychlejší nabíjení.
Google Pixel 10 Pro 1 TB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|4 870 mAh
Alternativou může být také Galaxy S25, které je výrazně kompaktnější a nabídne velké množství funkcí AI. Oproti iPhonu má podstatně horší fotovýbavu, stejně tak schází podpora rychlého nabíjení i magnetického nabíjení. Také výdrž je logicky menší ve srovnání s iPhonem 17 Pro. Výbavou pak více odpovídá Galaxy S25 Ultra, ten je však velikostně srovnatelný s iPhonem 17 Pro Max.
Samsung Galaxy S25 256 GB
|Rozměry
|146,9 × 70,5 × 7,2 mm, 162 g
|Displej
|AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Samsung Galaxy S25 Ultra
|Rozměry
|162,8 × 77,6 × 8,2 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz