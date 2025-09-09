mobilenet.cz na sociálních sítích

Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem

Martin Fajmon
24
Apple iPhone Air útočí tenkým tělem, i tak s ním můžete hodit o zem
Fotografie: Apple
  • Apple iPhone Air zaujme tělem tenkým 5,6 milimetru
  • Vystačí si s jedním hlavním fotoaparátem s rozlišením 48 Mpx
  • Odolnost má zajišťovat titanový rámeček a nová generace skla Ceramic Shield

Když to Applu nevyšlo s řadou mini, vyzkoušel řadu Plus. Ani ta se však s velkým zájmem nesetkala, a to i přesto, že se modely s přídomkem Plus chlubily velmi slušnou funkční výbavou a naprosto perfektní výdrží baterie. Apple se nakonec rozhodl, že ani řada Plus nebude tím pravým, a tak nám představil nové pojetí – řadu Air a prvního zástupce této řady, kterým se stává dlouho vyhlížený iPhone Air – ano, Air žádná čísla nepotřebuje.

Ano, pokud je nějaký nový iPhone, který se díky únikům odkryl prakticky kompletně, je to právě iPhone Air. Důvod je prostý, po delší době od Applu vidíme „něco jiného“, a tak jsme byli zvědaví, jak to nakonec celé dopadne.

V hlavní roli milimetry

Podoba iPhonu Air byla dlouhou dobu součástí mnoha úniků, a tak se velké překvapení nekoná. Nový iPhone rozpoznáte primárně díky jeho extra tenkému profilu, konkrétně 5,6 mm, hmotnost činí 165 gramů. To je mimochodem ještě méně, než čím se pyšní Galaxy S25 Edge, ten operuje s tloušťkou 5,8 milimetrů. Zbylé rozměry jsou vcelku standardní, Air bude patřit mezi větší iPhony, ale bude menší než iPone 16 Plus, ze kterého částečně vychází. Zadní strana skýtá pohled na jednu čočku fotoaparátu, obdobně jako u iPhonu 16e. Fotomodul je však dle letošních trendů roztáhlý po celé šířce, ovšem je mnohem kompaktnější, právě kvůli přítomnosti pouze jedné čočky. V něm se ukrývá 48Mpx senzor (26 mm, f/1.6, OIS) s dvojnásobným přiblížením, obdobně je na tom také iPhone 16e.

Apple iPhone Air

Zaujme i 18Mpx selfie kamera, které Apple přezdívá Center Stage – jednoduše se přizpůsobí záběru, pokud budete pořizovat selfie skupiny, což alespoň na produktovém videu vypadalo velmi povedeně. To samé bude Apple iPhone Air zvládat i při videohovorech, podobně jako například iMac.

Rámeček iPhonu Air je titanový, a to navzdory všem předchozím spekulacím, že rámeček bude hliníkový. Díky titanovému rámečku a sklu Ceramic Shield 2 na přední a zadní straně (zde pouze Ceramic Shield první generace) Apple slibuje, že půjde o vůbec jeden z nejodolnějších iPhonů. Předpokládáme, že aféra s nechtěným ohýbáním se opakovat nebude.

Displej: se 120 Hz? Tomu se nám ani nechce věřit

Při zběžném pohledu na cenové srovnávače zjistíte, že nejlevnější telefon se 120Hz obnovovací frekvencí displeje pořídíte hluboko pod hranicí 2 tisíc korun. Apple tento trend dlouho ignoroval a tuto frekvenci si schovával pro modely s přídomkem Pro, jejichž cena startovala zhruba na 30 tisících korunách. Letos se povedlo prokletí prolomit a nové iPhony tak už 120Hz obnovovací frekvenci, tedy technologii ProMotion, nabízí všechny, tedy i iPhone Air. Třikrát hurá! Samozřejmostí je OLED panel s Dynamic Island ostrůvkem, tentokrát s úhlopříčkou 6,5 palce a jasem 3 000 nitů. Velikostí displeje se tak iPhone Air zařadí mezi iPhone 17 Pro a 17 Pro Max, nejmenším zástupcem zůstane základní iPhone 17.

Výkonnostně na výši

Výkon bude zajišťovat extrémně výkonný procesor Apple A19 Pro, o velikosti paměti RAM Apple nemluví, ale očekává se, že je procesor spojen s 12GB pamětí RAM. Bohužel, Apple si neodpustil nasazení USB 2, USB 3 je stále doménou verzí s přídomkem Pro. Samotné CPU je až o 40 procent rychlejší než v iPhonu 14 Pro, GPU je pětijádrové, verze s přídomkem Pro mají o jedno jádro navíc. Chybět nebude ani modem C1X a čip N1, který přidává podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread.

Apple slibuje, že i přes extrémně tenký profil vydrží nový iPhone Air celodenní zátěž. iPhonu Air nechybí ani MagSafe, avšak s maximálním nabíjecím výkonem 20 W (Pro varianty až 25 W). Kabelem se iPhone Air nabije na 50 % za 30 minut, varianty Pro zvládnou 50 % za 20 minut, pokud použijete 40W adaptér. Pro maximalizaci kapacity baterie bude nový iPhone Air k dispozici pouze ve verzi eSIM, a to celosvětově.

K dispozici budou 4 barevné varianty, konkrétně černá, zlatá, bílá a blankytně modrá. K dispozici bude od 29 990 Kč za 256GB variantu, pořídit si budete moci i 1TB variantu, ta vyjde na 41 990 Kč. Do prodeje Air vtrhne už 19. září, předobjednávky startují 12. září.

Diskuze ke článku
Jakub Dufka
Jakub Dufka
Trošku mě zaráží až moc velká propast v cenách mezi Edge a Air - 6k u 256GB a 9k u 512GB...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Air bendable 🤣
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
No tak to som zvedavý vraj podľa cooka "totálny game changer" Si veria možno na rok už bude len Air a pro modely zrušia možno ľuďom bude stačiť jeden objektív 😀😀😀
Jaroslav Bobek
Jaroslav Bobek
Toto opravdu ne! Kdyby se to prodávalo za dvacku, tak budiž, ale za ty prachy to nemá přidanou hodnotu. A to píšu jako applista.
