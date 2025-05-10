apple-iphone-17

Základní model vlajkového telefonu u většiny výrobců logicky přináší větší či menší ústupky, evidentní to bylo v minulosti zejména u iPhonů s 60Hz obrazovkou. Aktuální iPhone 17 je však naopak vybaven až překvapivě dobře, v mnoha ohledech dokonce shodně s modely Pro. Měli byste uvažovat o jeho nákupu?
|Konstrukce
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|? mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení: konvenční
Balení je již několik generací víceméně stejné – zákazníci se v tomto případě dočkají kvalitního pleteného USB-C/USB-C kabelu a nástroje na vytažení SIM slotu.
- environmentální balení bez plastů
Konstrukční zpracování: větší, přesto stále kompaktní?
iPhone 17 s ohledem na větší obrazovku mírně povyrostl a nyní má, s výjimkou tloušťky, identické rozměry jako iPhone 16 Pro. V rámci přímého srovnání si lze všimnout pouze mírné odlišnosti v umístění slotu pro nanoSIM, jinak jsou však veškeré ostatní prvky na rámečku identické s iPhonem 16 Pro. Apple se přitom drží praktického designu v podobě matných zad i rámečků, a nová „Mlhově modrá“ barva telefonu velmi sluší, ale naživo vypadá skvěle také „Šalvějově zelená“. Matný povrch skla a rámečků v praxi znamená, že můžete zařízení používat bez pouzdra a přesto nebojovat s otisky. Běžně jsem tak občas přetřel pouze displej.
Větší rozměry z telefonu logicky dělají již méně kompaktní zařízení, přesto jej osobně za kompaktní stále považuji – pohodlně se drží, snadno se vměstná i do menší kapsy a hmotnost 177 gramů je vzhledem k výbavě stále velmi solidní. Plusové body si Apple tradičně odnese i za špičkovou haptickou odezvu – majitelům iPhonů doporučuji dohledat speciální trailer v aplikaci Apple TV+ k filmu F1, kde se haptika ukáže v plné síle. Stejně tak chválím ochranu IP68 testovanou do nadstandardní hloubky 6 metrů a velmi kvalitní dílenské zpracování.
Ovládací prvky jsou mezigeneračně identické a dlouhodobě zastávám názor, že Ovládání fotoaparátu není na ideálním místě. Osobně by se mi líbilo spíše řešení, kdy by tento ovládací prvek (avšak ve vystouplé podobě) nahradil vypínací tlačítko nad ním, což by sloučilo dva prvky do jednoho a zajistilo pohodlné ovládání při držení na výšku.
- praktická matná záda a rámečky
- odolnost IP68 s testem do 6 metrů
- parádní haptická odezva
- stále relativně kompaktní
- nepraktické umístění Ovládání fotoaparátu
Displej: zasloužený upgrade
Hlavní upgrade spočívá v nasazení většího a také „plynulejšího“ displeje. Apple zřejmě letos konečně zpytoval svědomí a po několika letech vzdorování i do svého základního modelu integroval 120Hz panel s podporou režimu Always-On. Poměrně paradoxní na celé situaci je přitom to, že jsem nový iPhone 17 ukazoval několika uživatelům starších iPhonů s 60Hz displejem a podle jejich slov rozdíl v plynulosti displeje nevnímali. Je ale pravda, že iOS má animace zpracované velmi dobře a částečně díky tomu skrýval nižší obnovovací frekvenci u iPhonu 16 a předešlých modelů.
V každém případě se jedná o zásadní vylepšení, kterým to však ani zdaleka nekončí. Zatímco u předešlých generací byl rozdíl mezi obrazovkou iPhonu 16 a 16 Pro propastný, nyní Apple nasadil dle mých zdrojů naprosto identické zobrazovací panely. Jak u iPhonu 17, tak u iPhonu 17 Pro tak najdete LTPO OLED obrazovku s identickým jasem (v maximu až 3 000 nitů), podporou HDR10 či Dolby Vision a také stejně tenkými rámečky.
Žádného rozdílu se naštěstí nedočkáte ani v oblasti ochranného skla, kterým je v obou případech Ceramic Shield 2, jež se viditelně nepoškrábe ani při ekvivalentu sedmého stupně Mohsovy škály, což je úctyhodné. Stejně tak má nové sklo schopnost odrazit odlesky, což si můžete vyzkoušet zřejmě i na kousku vystaveném v obchodě, kdy na displeji iPhonu 17 nebudou tolik viditelné ostré odlesky od žárovek jako u ostatních smartphonů. Ve výsledku jsem tak z nové obrazovky skutečně nadšený a možnost získat u základního iPhonu stejný displej jako v modelu Pro si rozhodně zaslouží pochvalu.
- kvalitní zobrazovací panel
- odolné Ceramic Shield 2
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10
Zvuk: je na něj spoleh
iPhone 17 přináší klasickou stereo soustavu, kde se můžete těšit na velmi kvalitní, dostatečně hlasitý a také hutný zvuk, který je, dovolím si tvrdit, v dané kategorii nadprůměrný. Novinka tak může nahradit i miniaturní přenosný reproduktor pro občasný poslech hudby, pokud u sebe nemáte sluchátka.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: postačí i náročným
Také v oblasti výkonu novinka exceluje, a to i přestože nedisponuje čipsetem A19 Pro, ale „jen“ modelem A19. I ten totiž nabídne více než dostatek výkonu na hraní her a spouštění náročných aplikací, natož pak běžné používání. Problémy telefonu nedělají ani velké AAA videoherní tituly, jako je Resident Evil Village či Death Stranding. Níže si můžete také porovnat výkon s iPhonem Air a iPhonem 17 Pro.
Další důležitou novinkou je pak navýšení základního úložiště na 256 GB, což již je hodnota dostačující i pro většinu uživatelů, kteří z nějakého důvodu nechtějí až tak spoléhat na cloud. I v tomto případě se stejně jako u modelu Air uchýlil výrobce k USB 2.0 s rychlostí max. 480 Mb/s, což je na drátový přenos dat dostačující hodnota a zápis natáčeného videa z telefonu na externí SSD jako u modelů Pro stejně není možný. Velikost RAM činí 8 GB, což je o 4 GB méně oproti iPhonu Air či modelům Pro, a maximální kapacita úložiště 512 GB.
3DMark Wild Life Extreme Stress Test
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|Best loop score
|5 964
|5 221
|4 531
|Lowest loop score
|4 483
|3 901
|2 824
|Stability
|75,2 %
|74,7 %
|62,3 %
|Umístění dle BLS
|1.
|2.
|3.
Geekbench 6
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|CPU single-core
|3 697
|3 571
|3 619
|CPU multi-core
|9 664
|9 231
|9 389
|GPU
|45 938
|37 215
|38 205
|Body celkem
|59 299
|50 017
|51 213
|Umístění dle součtu bodů
|1.
|3.
|2.
- dostatečný výkon bez výrazného zahřívání
- nově v základu již rozumných 256 GB
Výdrž baterie: bezproblémová
Kapacita baterie je sice mírně větší než u iPhonu 16, povyrostla však také úhlopříčka displeje, nově má navíc vyšší obnovovací frekvenci, a tak jsem byl logicky zvědavý na výdrž. Naštěstí je i letos velmi dobrá a iPhone 17 bez problémů zvládne i ty nejnáročnější dny, kdy budete od rána do večera „viset“ na telefonu, používat chatovací aplikace, synchronizovat cloud, hotspot a dávat zařízení zabrat i jinými způsoby. V rámci průměrného dne bych se nebál iPhone 17 označit za 1,5denní či až 2denní zařízení, samozřejmě v závislosti na individuálním stylu používání.
Apple však nad rámec toho zrychlil také nabíjení. Osobně jsem naměřil maximální nabíjecí výkon 33 W a za půl hodiny jsem zvládl doplnit baterii z 10 % na 78 %, což je velmi slušný výsledek a rozhodně mezigeneračně skutečně rychlejší nabíjení. Apple navíc nezapomněl ani na implementaci MagSafe/Qi2, tj. magnety umístěné přímo pod zády. Dále nechybí možnost limitovat úroveň nabití na 80 %, sledování počtu nabíjecích cyklů či zapnutí chytrého adaptivního nabíjení, jež má za cíl redukovat opotřebování baterie.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- podpora magnetického Qi2
Konektivita: to nejmodernější
iPhone 17 nabídne Bluetooth 6, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani eSIM, Wi-Fi 7 a satelitní konektivita či UWB.
- moderní konektivita
Fotoaparát: dva jsou lepší než jeden
Stejně jako displej či úložiště byla vylepšena také fotovýbava, která čítá zbrusu novou selfie kamerku, ale také 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv namísto předešlého 12Mpx senzoru. Na „základní“ model se tak jedná o slušnou výbavu. Jak se osvědčila v praxi?
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|48 Mpx
|18 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.2
|f/1.9
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,55"
|1/3,6"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,7 µm
|? µm
|Označení snímače
|Sony IMX904
|Sony IMX972
|Sony IMX914
|Ohnisková vzdálenost
|26 mm
|13 mm
|20 mm
|Stabilizace
|optická (stabilizace na senzoru)
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|Rozsah objektivu
|?°
|120°
|?°
|Ostření
|Dual Pixel PDAF
|PDAF
|PDAF
Výsledky dopadly nepřekvapivě velmi dobře. Ačkoliv v případě primárního senzoru Apple rovněž mohl přinést nějaké hardwarové vylepšení, stále se jedná o velmi schopný fotomobil pro každodenní použití. Fotografie mají i na výchozí nastavení pěknou barevnost věrnou předloze a pěkně vystihují pleťové tóny, stejně tak mají správně nastavenou expozici a dostatek detailů, a to i za zhoršených světelných podmínek na ultraširokoúhlý objektiv. Oproti konkurenčnímu Pixelu 10 sice iPhone 17 postrádá dedikovaný teleobjektiv a maximální zoom je limitován na desetinásobek (u Pixelu 10 se jedná o 20×), kvalita dvounásobného přiblížení (výřezu ze senzoru) je však stále slušná. Video lze natáčet až v 4K s 60 FPS, má parádní kvalitu a také nadprůměrně dobrou stabilizaci.
Stejně jako ostatní nové iPhony je zde vylepšená selfie kamerka. Ta se dočkala výrazné evoluce, tedy spíše revoluce. Jedná se o 18Mpx senzor s clonovým číslem f/1.9, který má automatické ostření a funkci Center Stage velmi praktickou pro videohovory. Apple nyní pozměnil fotosenzor, který umožňuje měnit orientaci snímku, ten tak může být při zachování držení smartphonu na výšku, jak vertikální, tak horizontální.
Apple iPhone 17 4K 30 FPS
- nová praktická selfie kamerka
- kvalitní fotoaparáty na zádech
Software: tekuté sklo
iPhone 17 vybalíte z krabice již s iOS 26, jenž využívá vizuál Liquid Glass, který je za mě docela povedený, ačkoliv jedním dechem dodám, že o žádnou revoluci se podle mého názoru nejedná. Výhodou je rozhodně bohatý ekosystém, kdy získáte podrobné informace o příslušenství, jako např. sluchátkách AirPods, dobře fungující síť Find My nebo propojenost napříč iPadem/Macem atd. Zařízení funguje krásně svižně a nesetkal jsem se s žádnými nesprávně fungujícím animacemi apod. Pouze v oblasti AI Apple stále pokulhává a oproti konkurenci typu Samsung či Google (nebo Xiaomi) nabídne výrazně méně.
- svižnost systému
- tradičně dlouhá podpora
- oproti konkurenci schází funkce umělé inteligence
Zhodnocení
iPhone 17 bude pro většinu zákazníků jasnou a také správnou volbou, neboť má vše, co běžný (a to třeba i náročnější) uživatel potřebuje ke spokojenosti. Ke každoročním samozřejmostem, jako je špičkový výkon, kvalitní dílenské zpracování a velmi dobrá výdrž, letos Apple přidal parádní displej (identický s iPhonem 17 Pro), 256GB úložiště v základu a také vylepšenou fotovýbavu. A to nejlepší? iPhone 17 vyjde o tisíc korun levněji ve srovnání s cenou, na které startoval iPhone 16 s polovičním úložištěm. I z tohoto důvodu tak mohu nákup novinky vřele doporučit, rozhodně totiž nešlápnete vedle.
Konkurence
Přímou konkurencí je Pixel 10, který nabídne více funkcí umělé inteligence a také pětinásobný teleobjektiv, avšak v základu stále jen 128GB úložiště. I u Pixelu zaujme povedený design či kvalitní haptická odezva, iPhone 17 má však navrch v oblasti výkonu, displej s tenčími rámečky a nepochybně i lepší ultraširokoúhlý objektiv či selfie kamerku.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh
Alternativou může být také Galaxy S25, které je ještě kompaktnější a nabídne velké množství funkcí AI, stejně jako teleobjektiv. Přesto může být pro mnoho uživatelů lepším fotomobilem iPhone 17, který rovněž umožňuje magnetické bezdrátové nabíjení a obecně se nabíjí rychleji.
Samsung Galaxy S25 256 GB
|Rozměry
|146,9 × 70,5 × 7,2 mm, 162 g
|Displej
|AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz