Apple Watch Ultra 3 přináší satelitní komunikaci a super rychlé 5G

Kromě Apple Watch Series 11 a Apple AirPods Pro 3 představil dnes Apple také třetí generaci Apple Watch Ultra 3. Jak se dalo očekávat, vylepšení jsou zaměřena spíše na dobrodruhy, kteří se často pohybují venku.
Novinkou je satelitní konektivita, o které se dlouhou dobu spekulovalo a u modelu Ultra dává největší smysl. Novinka tedy přichází s podporou satelitní komunikace, která bude po dobu dvou let zdarma – alespoň tedy na trzích, kde bude mít Apple partnery, což u nás (alespoň prozatím) zřejmě nebude. Satelitní konektivita umožní SOS kontakt, ale rovněž i zasílání zpráv a funkci Find My, která dokáže zařízení lokalizovat. Apple zapracoval i na běžnější konektivitě, nově bude k dispozici 5G připojení. Novinkou je i mírně větší displej s technologí LTPO3.
Watch Ultra 3 jsou certifikované proti vodě podle WR100, takže se hodí na přístrojové potápění až do 40 metrů a vysokorychlostní vodní sporty. Jsou samozřejmě odolné proti prachu podle specifikace IP6X. O výkon se stará procesor S10, nechybí ani 4jádrový Neural Engine.
Dobrodruhy jistě potěší i prodloužení výdrže, a to až na 42 hodin, nebo až 72 hodin v režimu nízké spotřeby. K dispozici budou ve dvou barevných variantách titanu, konkrétně v přírodní a černé, se kterou jsme se poprvé mohli setkat u aktualizované verze Watch Ultra 2. Ceny startují na 21 990 Kč.