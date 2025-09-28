apple-iphone-air

Pas tenký 5,6 mm, jeden fotoaparát i hlasitý reproduktor a příslib výdrže téměř shodné s iPhonem 17. To vše definuje iPhone Air, který je spolu s iPhony 17 Pro aktuální hvězdou médií. Povedlo se mu obstát v našem testu?
|Konstrukce
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 26
|Akumulátor
|3 149 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení: kam se poděl „nástroj“?
Extrémní tenkost a také nízká hmotnost – to je patrné již z prodejního balení, které má podle digitální kuchyňské váhy 315 g, zatímco u iPhonu 17 Pro to je 370 g. Na krabičce také není vyobrazena zadní strana, kde bychom mohli obdivovat fotoaparát, nýbrž pravý bok. Balení je pak takřka standardní, což znamená, že obsahuje pletený USB-C/USB-C kabel a manuály (pochopitelně bez nálepky). Nástroj na vytažení SIM byste zde však hledali marně, neboť je iPhone Air na všech trzích dodáván jako zařízení s podporou výhradně eSIM, nikoliv fyzických SIM karet.
- environmentální balení bez plastů
Konstrukční zpracování: tenké tělo jen tak neomrzí
Jak již bylo mnohokrát napsáno a řečeno, hlavní předností je zde tenké tělo a nízká hmotnost. Nutno dodat, že spolu s nevšedním vzhledem zad, kde vystupuje oválný fotomodul s jediným fotoaparátem a LED přisvícením, je iPhone Air velmi snadno rozpoznatelný na první pohled. Navzdory unikátnímu tělu se však Apple rozhodl pro poměrně konzervativní barvy a například ve výrazné oranžové, kterou vídáme u modelů 17 Pro, si iPhone Air nepořídíte. Osobně jsem měl k dispozici bílou i černou verzi a tmavší se mi líbila více. Za jednu z výhod tenkého těla pak považuji fakt, že i s nasazeným pouzdrem se bude stále jednat o velmi tenký smartphone.
Tenké tělo a nízká hmotnost je sice něco, z čeho zůstanete „paf“ především v rámci prvních dojmů, ale musím uznat, že rozměry zkrátka mají něco do sebe. Pokud se řadíte mezi geeky, možná se přistihnete, jak si s telefonem jen tak hrajete, otáčíte jej v dlaních a ona štíhlost vás nepřestává bavit ani po několika (tý)dnech. Apple navíc v oblasti konstrukce neudělal žádné kompromisy, co se týče odolnosti, a tak se můžete spolehnout na IP68 testovanou do hloubky vysoce nadstandardních 6 metrů, stejně jako titanové šasi.
Stejně tak chválím nasazení nového skla Ceramic Shield 2 s vyšší odolností vůči škrábancům, které by bez výrazněji viditelných stop mělo odolat sedmému stupni Mohsovy škály. Na zadní straně pak najdeme Ceramic Shield první generace. Záda jsou přitom s výjimkou oblasti fotomodulu matná a titanové rámečky lesklé. V černé to působí elegantně a vzhledem k malé tloušťce rámečků vás nebudou příliš rušit ani případné otisky na lesklých bocích apod. Samozřejmostí je pak špičková haptická odezva, v tomto ohledu naštěstí rovněž nedošlo ke kompromisu.
Výrobce nezapomněl ani na Akční tlačítko či Ovládání fotoaparátu, které má identické umístění jako u předchozí generace iPhonů. Ve výsledku tak podle mého názoru není příliš pohodlné na ovládání, když držíte telefon na šířku, ale ani na výšku. Apple chtěl mít kompromis pro oba způsoby používání, ale ve výsledku by udělal lépe, kdyby tento prvek posunul.
- extrémně tenký pas
- odolnost IP68 s testem do 6 metrů
- praktická matná záda
- parádní haptická odezva
Displej: bez kompromisů?
iPhone Air má sice o něco menší 6,5" displej než konkurenční Galaxy S25 Edge, ale díky zaobleným hranám se mi lépe drží a ve výsledku se i lépe používá. Displej s rozlišením 2 736 × 1 260 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí navíc podporuje Dolby Vision i HDR10, tedy vše, co by si uživatelé mohli přát. Z energetických důvodů se jedná o technologii LTPO OLED, která dokáže snížit obnovovací frekvenci až na 1 Hz, což se využívá například pro Always-On.
Již zmíněné sklo Ceramic Shield 2 zajišťuje špičkovou odolnost a samozřejmostí je i kvalitní oleofobní vrstva, jež pomáhá redukovat množství šmouh. Za zmínku stojí rovněž úprava omezující odlesky, která je patrná, ale rozhodně není tak úchvatná jako ta, kterou známe z Galaxy S24 Ultra a jeho nástupce. Vzhledem k tenkosti zařízení se výrobce zřejmě musel uchýlit k nasazení o něco tlustších rámečků. Ty jsou sice velmi tenké i tak, ale oproti Galaxy S25 Edge či iPhonům 17 jsou mírně tlustší.
Výrobce uvádí také jas až 3 000 nitů a obrazovka skutečně dokáže vykouzlit velmi vysoký jas i v náročných světelných podmínkách. V praxi to pak znamená, že s čitelností nebudete mít problém, stejně bezproblémový je minimální jas, který oceníte v noci.
- kvalitní zobrazovací panel
- odolné Ceramic Shield 2
- vysoká jemnost i jas
- podpora Dolby Vision i HDR10
Zvuk: jen jeden, vadí to?
iPhone Air je vybaven pouze jediným reproduktorem, takzvaným sluchátkem v horní části. Rozdíl oproti iPhonům 17 je tak logicky okamžitě patrný, i když je jediný reproduktor iPhonu Air kvalitní a dokáže, s přihlédnutím k okolnostem, vytvořit i docela slušné basy. Zatímco Galaxy S25 Edge údajně využívá speciální tenké reproduktory z foldables od Samsungu, v případě Airu se zkrátka musíte spokojit pouze s jedním zdrojem hlasitého poslechu. Také lze očekávat, že druhý reproduktor bude jedním z „upgradů“ u příštího modelu.
Názory na jeho absenci se různí a osobně jsem se přistihl, že mi ve výsledku jeden kvalitně hrající reproduktor nevadí. Časy, kdy jsem si skrze telefon pouštěl hudbu, jsou dávno pryč, a je pro mě přirozené připojit si pro poslech sluchátka či externí reproduktor. Tím víceméně i využití hlasitých reproduktorů končí. Hlasitost dokáže iPhone Air zajistit více než dostačující (telefon zvonit rozhodně uslyšíte), stejně tak jsem neměl problém si poslechnout video, které jsem si schválně pustil na poměrně hlasitém festivalu s mnoha návštěvníky. Pochopitelně budu za standardní stereo u příští generace rád, ale jeden reproduktor mým potřebám ve výsledku dostačuje.
- kvalitní hlasitý reproduktor
- je ale pouze jeden
Výkon hardwaru: vlajkový čipset v tenkém těle
Nejtenčí Air ze srovnání s iPhony 17 nevyšel vůbec špatně a v benchmarku Geekbench 6 dokonce porazil iPhone 17 běžných rozměrů, což by ale mělo být samozřejmostí, neboť je osazen výkonnějším čipem A19 Pro. Naopak v 20minutovém benchmarku 3DMark už bylo patrné, že jej štíhlost dohnala. Domnívám se přitom, že Apple hraje spíše na jistotu a výkon limituje u dlouhodobé zátěže možná až zbytečně výrazně. Pozitivní je, že zahřívání takřka neexistuje a ani samotná vystupující část na zádech, pod níž se nachází čipset, není nijak extrémně horká ani při vysoké zátěži.
Stejně tak můžete počítat s možností si zahrát nejnáročnější AAA tituly typu Resident Evil či Death Stranding, kde jsem se rovněž nesetkal s výraznějším zahříváním. Výkon mobilu zkrátka nechybí, třebaže logicky neudrží laťku tak vysoko jako standardní iPhony při dlouhodobé zátěži. Čip se pojí s 12 GB RAM LPDDR5X a 256GB úložištěm, které může mít rovněž dvojnásobnou či čtyřnásobnou kapacitu, pokud jste ochotní si připlatit.
3DMark Wild Life Extreme Stress Test
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|Best loop score
|5 964
|5 221
|4 531
|Lowest loop score
|4 483
|3 901
|2 824
|Stability
|75,2 %
|74,7 %
|62,3 %
|Umístění dle BLS
|1.
|2.
|3.
Geekbench 6
|Apple iPhone 17 Pro
|Apple iPhone 17
|Apple iPhone Air
|CPU single-core
|3 697
|3 571
|3 619
|CPU multi-core
|9 664
|9 231
|9 389
|GPU
|45 938
|37 215
|38 205
|Body celkem
|59 299
|50 017
|51 213
|Umístění dle součtu bodů
|1.
|3.
|2.
- dostatečný výkon bez výrazného zahřívání
- až 1TB úložiště
- 12 GB operační paměti
Výdrž baterie: překvapivě solidní
Baterie mohla díky uspořádání komponent v zařízení dostat relativně mnoho prostoru a podle dle výrobce má zajistit až 27 hodin přehrávání videa, což je metrika, kterou Apple (a nejen ten) s oblibou používá. Pro srovnání uveďme, že iPhone 17 s běžnou tloušťkou 8 mm zvládne 30 hodin přehrávání videa.
Rozdíl najdeme také v oblasti nabíjení, neboť je iPhone Air jediným z nově uvedených iPhonů, které má „původní“ rychlost nabíjení. Z 0 na 50 % se tak dle výrobce nabije za 30 minut, zatímco iPhony 17 to zvládnou o třetinu rychleji (20 minut). Proto jsem se rozhodl také změřit rychlost nabíjení, která, jak se ukázalo, zřejmě běžného uživatele trápit nebude. Jak je na tom ale iPhone Air v oblasti reálné výdrže na nabití?
V rámci každodenního používání, které se skládalo z používání chatovacích aplikací, prohlížeče, hotspotu, e-mailového klienta, focení a natáčení videa (avšak bez sociálních sítí, jejichž aplikace mohou být energeticky velmi náročné), jsem opakovaně zvládl celý den. iPhone Air vydržel od rána (cca 8:00) až do večera (cca 20:00) a večer měl ještě cca 15 % baterie k dobru. Pokud byste se tedy rozhodli ponocovat s úmyslem si například o půlnoci ještě zavolat odvoz domů, bylo by záhodno telefon pro jistotu někde na chvíli nabít nebo aktivovat úsporný režim. Navzdory neutrálnímu nastavení očekávání nás výdrž mile překvapila a lze konstatovat, že stejně jako s Galaxy S25 Edge (který má větší baterii) jeden běžný den zvládnete bez problémů. V případě iPhonu Air navíc nechybí ani integrované magnetické bezdrátové nabíjení s podporou Qi2.
Potvrdilo se také, že oproti iPhonům 17 se verze Air nabíjí o něco pomaleji. Rozhodně se však (logicky i vzhledem k menší kapacitě baterie) nejedná o nic, z čeho by si uživatelé měli dělat vrásky na čele. Namísto 50 % jsme se dostali za půl hodiny (přesněji 32 minut) na 60 % také u iPhonu Air, viz nabíjecí graf.
Ve výsledku jsem tak došel k závěru, že nová MagSafe powerbanka určená výhradně pro iPhone Air (s jinými modely není kompatibilní) není potřeba a rozhodně se nejedná o „povinně nepovinné“ příslušenství. Uvnitř se nachází 12,26Wh baterie, která je identická s tou v iPhonu Air, Apple přitom uvádí schopnost doplnit energii až o 65 %, z čehož je patrné, jak neefektivní může být přenos energie bezdrátově oproti klasickému kabelu. Na trhu navíc existuje široké množství alternativ, které nabídnou vyšší užitnou hodnotu za méně peněz.
- solidní výdrž na nabití
- podpora magnetického Qi2
Konektivita: to nejmodernější
iPhone Air nabídne Bluetooth 6, NFC či standardní výčet navigačních služeb, jako je GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC. Nechybí ani Wi-Fi 7 a satelitní konektivita či UWB. Také si dovolím zmínit nasazení USB 2.0, které ale podle mého názoru ve výsledku ničemu nevadí a jedná se spíše o další ukázku toho, jak je populární hledět pouze na parametry bez hlubšího zamyšlení se nad tím, jak danou věc reálně využiji. USB 2.0 v tomto případě dostačuje, neboť iPhone Air není skutečným fotomobilem pro náročné, na rozdíl od iPhonu 17 Pro, kde se počítá s možností zálohování videa přímo na externí SSD. Reálně je tedy přítomnost USB 2.0 poměrně zbytečné téma k diskuzi.
- moderní konektivita
- starší USB 2.0, i když v praxi ničemu nevadí
Fotoaparát: postačí jen jeden?
Pro většinu zjevná nevýhoda v podobě jediného fotoaparátu může být pro určitou skupinu zákazníků naopak předností, odpadá jim totiž přemýšlení nad tím, na který objektiv fotit. Sám výrobce přitom samozřejmě uvádí, že i tento 48Mpx snímač nadělá spoustu parády a podporuje vysoce kvalitní (respektive optický) dvojnásobný zoom „výřezem“ ze senzoru. Maximální úroveň přiblížení pak činí desetinásobek, tedy čtyřikrát méně oproti tomu, co nabídnou nové iPhony 17 Pro. Dodejme, že také u iPhonu 17 je 10× zoom maximem, ten má však navíc také ultraširokoúhlý objektiv.
Použitý snímač má 48 Mpx, ohniskovou vzdálenost 26 mm a clonové číslo f/1.6, tudíž by si měl vést velmi dobře i ve zhoršených světelných podmínkách. Apple navíc nasadil (pro něj standardní) optickou stabilizaci přímo na senzoru (sensor-shift) a technologii ostření 100% Focus Pixels. Pod safírovým sklíčkem objektivu se tak nachází snímač, který podporuje Deep Fusion, Smart HDR 5, poslední generaci technologie pro zachycení portrétů, noční režim či pokročilou korekci červených očí. Jeho fyzická velikost by měla činit 1/1,56", tedy parametr dnes poměrně běžný i pro (nižší) střední třídu v případě smartphonů s Androidem.
iPhone Air má navíc, stejně jako ostatní nově uvedené iPhony, značně vylepšenou selfie kamerku. Ta se dočkala výrazné evoluce, spíše revoluce. Jedná se o 18Mpx senzor s clonovým číslem f/1.9, který má automatické ostření a funkci Center Stage velmi praktickou pro videohovory. Apple nyní pozměnil fotosenzor, který umožňuje měnit orientaci snímku, ten tak může být při zachování držení smartphonu na výšku, jak vertikální, tak horizontální.
Nový iPhone Air je obstojným fotomobilem, pokud si vystačíte jen s jedním snímačem na zadní straně. Fotografie vypadají dobře ve všech světelných podmínkách, mají dostatek detailů a dvojnásobný zoom výřezem ze senzoru má slušnou kvalitu. Pokud se však budete na Air dívat čistě optikou fotomobil vs. cena, logicky se jedná o volbu, kterou nelze doporučit a pro ty náročné je zde samozřejmě iPhone 17 Pro se vším všudy. Nová selfie kamerka je pak velmi slušným upgradem, který je praktický a kvalita snímků je nadprůměrná. Stejně tak video v max. rozlišení 4K s 60 FPS vypadá hezky a je dobře stabilizované.
Apple iPhone Air 4K 60 FPS
Apple iPhone Air 4K 30 FPS duální záznam
- nová praktická selfie kamerka
- hlavní fotoaparát nabídne slušnou kvalitu fotografií
- absence dalších fotoaparátů na zádech
Software: tekuté sklo
iPhone Air vybalíte z krabice již s iOS 26, jenž využívá vizuál Liquid Glass, který je za mě docela povedený, ačkoliv jedním dechem dodám, že o žádnou revoluci se podle mě nejedná. Zařízení funguje krásně svižně a nesetkal jsem se s žádnými nesprávně fungujícím animacemi apod. Air však, stejně jako další iPhony, pokulhává v oblasti AI, kde nemá mnoho co nabídnout. Pokud tak prahnete po vychytávkách umělé inteligence, bude pro vás mnohem lepší volbou konkurenční Samsung Galaxy S25 Edge nebo například telefony Google Pixel.
- svižnost systému
- tradičně dlouhá podpora
- oproti konkurenci schází funkce umělé inteligence
Zhodnocení
iPhone Air je první ultratenkou vlaštovkou ze stáje Applu, která se navzdory různým počátečním obavám povedla. Nízká hmotnost a tenké tělo jen tak neomrzí, stejně jako slušná výdrž na nabití, jež je podobná té u iPhonu 17. Těšit se rovněž můžete na kvalitní displej, dostatek výkonu i podporu magnetického bezdrátového nabíjení, stejně jako bohatý ekosystém. Jediný snímač na zádech bude pro mnohé nepochybně důvodem, proč sáhnout po jiném iPhonu, i když tento fotoaparát rozhodně nefotí špatně a svým způsobem eliminuje pro někoho docela běžnou rozhodovací paralýzu, kterým ze sestavy fotoaparátů konkrétní scénu zachytit. Naopak selfie kamerka již žádným kompromisem není – nový snímač umožňující focení na výšku i šířku bez změny orientace telefonu je velmi praktický a má i vysokou kvalitu.
Problém jsem neměl ani s výkonem zařízení, který je při dlouhodobé zátěži oproti iPhonům 17 Pro logicky limitovaný, ale při běžném používání to v podstatě nezaznamenáte. Stejně tak přítomnost USB 2.0 nepovažuji za problém, neboť si nepamatuji, kdy naposledy bych z iPhonu přetahoval data pomocí konektoru. Z již zmiňované fotovýbavy je pak naprosto evidentní, že v tomto případě nebude USB sloužit ani pro externí SSD s možností záznamu videa přímo na něj. Nakonec si zaslouží zmínit i absence klasického hlasitého reproduktoru vespod, kde se budou názory zřejmě výrazně lišit. Pokud využíváte hlasité reproduktory telefonu pro občasný poslech přehrávaného videa, zřejmě se vás tato vlastnost nijak výrazně nedotkne. Pokud jste zvyklí z telefonu například poslouchat hudbu, nepochybně vám sekundární reproduktor chybět bude, ale věřím, že tyto doby jsou již za námi a většina dnes sáhne spíše po sluchátkách či externím reproduktoru.
Konkurence
Přímou konkurencí (a svým způsobem i jedinou) je Samsung Galaxy S25 Edge, který je sice o něco tlustší, avšak nabídne druhý (ultraširokoúhlý) fotoaparát na zádech, větší displej s mírně tenčími rámečky i klasický hlasitý reproduktor ve spodní části. iPhone Air naopak boduje tím, že se příjemněji drží, má ještě štíhlejší design, lepší selfie kamerku a také podporuje magnetické nabíjení.
Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB
|Rozměry
|158,2 × 75,6 × 5,8 mm, 163 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,47 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|3 900 mAh
Alternativou může být také základní iPhone 17, který má sice standardní tloušťku, ale je výrazně levnější, disponuje dvojicí fotoaparátů na zádech i sekundárním reproduktorem. Novinka má navíc oproti předešlým modelům konečně již 120Hz displej.
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
