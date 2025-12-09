Zaujal vás iPhone Air, nebo iPhony 17? Ode dneška si je můžete předobjednat

Apple v úterý představil dlouho očekávané iPhony, dočkali jsme čtyř kousků. Samozřejmostí je vlajkové duo iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro společně se základním modelem iPhone 17. Plusková verze je minulostí, namísto ní jsme přivítali extra tenký iPhone Air.
Všechny nové iPhony mají minimálně 256GB úložiště, což je jednoznačně pozitivní zpráva. Další zásadní novinka se nadále týká úložiště. Vrcholný iPhone 17 Pro Max můžete mít ve 2TB verzi, což je prostor, který rozhodně jen tak nezaplníte. Je však potřeba říci, že tato vrcholná paměťová varianta stojí bezmála 59 tisíc korun.
Čtyřlístek nových iPhonů se samozřejmě dostane na český trh a pokud patříte mezi nedočkavé zájemce, můžete si jakýkoliv nový model už dnes předobjednat. Vše odstartuje od 14:00 hodin středoevropského letního času a jistě vám přijde vhod přehled českých cen, který najdete níže v tabulce. Vše startuje na částce 22 990 Kč, za kterou získáte iPhone 17 v 256GB podobě. Mimochodem cena je nižší než loni za iPhone 16.
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|22 990 Kč
|28 990 Kč
|nenabízí se
|nenabízí se
|iPhone Air
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17 Pro
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|nenabízí se
|iPhone 17 Pro Max
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
Kdy se začnou prodávat?
Předobjednávky se sice spouští už dnes, ale přesto si na nové iPhony budete muset ještě chvíli počkat. Volný prodej Apple spustí přesně za týden, tedy v pátek 19. září. Pokud by vás zářijové novinky nezaujaly, ponechal Apple v nabídce loňské iPhony 16 a 16 Plus a dále samozřejmě i letošní iPhone 16e.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max
|Rozměry
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 832 mAh