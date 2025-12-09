mobilenet.cz na sociálních sítích

Zaujal vás iPhone Air, nebo iPhony 17? Ode dneška si je můžete předobjednat

Michal Pavlíček
Fotografie: Apple
  • Předprodej startuje dnes od 14:00 hodin
  • Nejlevnější je iPhone 17 za 22 990 Kč
  • Samotný prodej Apple zahájí příští pátek

Apple v úterý představil dlouho očekávané iPhony, dočkali jsme čtyř kousků. Samozřejmostí je vlajkové duo iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro společně se základním modelem iPhone 17. Plusková verze je minulostí, namísto ní jsme přivítali extra tenký iPhone Air.

Apple iPhone 17

Všechny nové iPhony mají minimálně 256GB úložiště, což je jednoznačně pozitivní zpráva. Další zásadní novinka se nadále týká úložiště. Vrcholný iPhone 17 Pro Max můžete mít ve 2TB verzi, což je prostor, který rozhodně jen tak nezaplníte. Je však potřeba říci, že tato vrcholná paměťová varianta stojí bezmála 59 tisíc korun.

Apple iPhone 17 Pro

Čtyřlístek nových iPhonů se samozřejmě dostane na český trh a pokud patříte mezi nedočkavé zájemce, můžete si jakýkoliv nový model už dnes předobjednat. Vše odstartuje od 14:00 hodin středoevropského letního času a jistě vám přijde vhod přehled českých cen, který najdete níže v tabulce. Vše startuje na částce 22 990 Kč, za kterou získáte iPhone 17 v 256GB podobě. Mimochodem cena je nižší než loni za iPhone 16.

Přečtěte si také

256 GB 512 GB 1 TB 2 TB
iPhone 17 22 990 Kč 28 990 Kč nenabízí se nenabízí se
iPhone Air 29 990 Kč 35 990 Kč 41 990 Kč nenabízí se
iPhone 17 Pro 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč nenabízí se
iPhone 17 Pro Max 34 990 Kč 40 990 Kč 46 990 Kč 58 990 Kč

Kdy se začnou prodávat?


Předobjednávky se sice spouští už dnes, ale přesto si na nové iPhony budete muset ještě chvíli počkat. Volný prodej Apple spustí přesně za týden, tedy v pátek 19. září. Pokud by vás zářijové novinky nezaujaly, ponechal Apple v nabídce loňské iPhony 16 a 16 Plus a dále samozřejmě i letošní iPhone 16e.

Nové iPhony 17 (Pro) a iPhone Air si můžete předobjednat nebo pronajmout u Mobil Pohotovosti už od 659 Kč měsíčně. Více na mp.cz/apple-iphone-17 a mp.cz/apple-iphone-air.

Apple iPhone Air 256 GBPřejít do katalogu

Apple iPhone Air 256 GB

Rozměry156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
DisplejOLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 149 mAh
Apple iPhone 17 256 GBPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 256 GB

Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh
Apple iPhone 17 ProPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 Pro

Rozměry150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor3 988 mAh
Apple iPhone 17 Pro MaxPřejít do katalogu

Apple iPhone 17 Pro Max

Rozměry163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
DisplejOLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19 Pro,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor4 832 mAh
