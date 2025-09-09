Apple Watch SE3 jsou zajímavým mixem funkcí starších vlajkových lodí

Apple má pro rok 2025 novou verzi chytrých hodinek základní úrovně, označené jako Apple Watch SE 3. Doporučuje je každému, kdo nechce příliš utrácet, nebo od tohoto příslušenství nevyžaduje pokročilé funkce. Generace SE 3 mají rychlejší procesor S10, větší výdrž baterie a konečně always-on displej.
Mezi další nové funkce, patří gesta dvojitého poklepání a poklepání zápěstím, detekce spánkové apnoe, hodnocení spánku, možnost přehrávat hudbu a podcasty přes reproduktor, 2× rychlejší nabíjení, mobilní sítě 5G a údajná výdrž baterie 18 hodin.
Hodinky tak nahradí model, který je v nabídce už od roku 2022. Typicky jde o mix předchozích a současných funkcí vlajkových lodí nabízených za nižší cenu. Ta začíná na 249 dolarech a hodinky budou uvedeny na trh 19. září, přičemž předobjednávky jsou k dispozici již nyní. Česká cena začíná od 5 990 Kč.