Nová generace Apple Watch na rozdíl od nových iPhonů 17 Pro nepřinesla žádné zásadní designové změny, avšak několik inovací najdeme „pod kapotou“. Jak se novinka osvědčila v testu a nepředstavuje náhodou ve výsledku zajímavější volbu než Apple Watch Ultra?
|Konstrukce
|46 × 39 × 9,7 mm, 43,1 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano, zapínání: jiný
|Displej
|OLED, 1,96" (496 × 416 px), tvar: hranatý
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Apple A10,
|Paměť
|vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
|Dostupnost
|září 2025, 14 790 Kč
Obsah balení: klasika od Applu
Apple Watch 11 jsou zabaleny v zcela standardní krabičce skládající se z přebalu a následně dvou částí, kdy v jedné je samotný řemínek a v druhé hodinky s nabíjecí kolébkou. Balení je kompletně papírové a kabel je zakončen moderním USB-C, což chválíme.
- nic důležitého nechybí
Konstrukční zpracování: neměň to, co funguje
Stejně jako u iPhonů, také u Apple Watch se občas dočkáme různých odvážných renderů, které prorokují výraznější designovou změnu, rozhodně to však není případ Apple Watch 11. Ty si zachovávají identický vzhled i rozměry s předešlou generací, což výrobci nelze příliš vytýkat, neboť se hodinky na zápěstí příjemně nosí, váží něco málo přes 40 gramů (v testovaném větším provedení) a jsou dostupné v 42mm i 46mm variantě. Apple se během uvedení nezapomněl rovněž pochlubit tím, že jsou hodinky nejtenčí a nejpohodlnější (v rámci nabídky Applu), což je pravda, avšak tloušťka je shodná s tou u Apple Watch 10.
Novinka je také tradičně dostupná v několika různých provedeních a i tentokrát lze kromě standardního hliníkového šasi sáhnout po titanové verzi. Pokud vám tak tento prémiový kov imponuje a nechcete z estetických důvodů Apple Watch Ultra, máte k dispozici povedenou alternativu. Mezi další přednosti Apple Watch 11 patří osvědčená otočná korunka, jednoduchý systém výměny řemínků a také fantastická haptická odezva. Zejména při buzení jsem si v duchu opakovaně haptickou odezvu chválil, protože takto příjemně, přesto rychle, vás vibracemi jiné chytré hodinky na trhu jen tak neprobudí.
Na své si přijdou i uživatelé toužící po zvýšené odolnosti, neboť neschází IP6X ani voděodolnost do 50 metrů. Tento model využívá rovněž 100% recyklovaný kobalt v baterii, stejně jako 100% recyklovaný hliník a titan využívaný k výrobě šasi.
- příjemně se nosí
- bezkonkurenční haptická odezva
- na výběr ze dvou velikostí
- špičkové materiály i odolnost
- praktická otočná korunka
Displej: praktický obdélník
Hlavní novinkou v oblasti displeje je samotná odolnost. Výrobce konkrétně nasadil podle všeho sklíčko Ion-X s keramickým povrchem dvojnásobně odolné proti škrabancům a po několikatýdenním používání musím uznat, že jsem nezpozoroval žádný škrábanec. Titanová varianta je pak osazena safírem. Displej jako takový je rovněž bez výtek, neboť se jedná o parádní 1,96" LTPO OLED panel s vysokou jemností a jasem až 2 000 nitů. Jas tedy stále zaostává za modelem Ultra, což ale vůbec nevadí, neboť je i tak obrazovka parádně čitelná a velmi jasná i za slunečného dne.
Standardní výhodou obdélníkového tvaru je pak možnost si přečíst a v mnoha ohledech i lépe interagovat s notifikacemi a systémem. Decentní zaoblení obrazovky umožňuje pohodlné používání gest, aktivace displeje zvednutím zápěstí je pohotová stejně jako například jeho vypnutí přiložením dlaně. Uživatelé mají dále na výběr nepřeberné množství různých (interaktivních) ciferníků včetně povedeného režimu Always-On.
- kvalitní OLED obrazovka
- velké množství ciferníků i Always-On
- odolnější sklo (v případě titanové varianty safírové)
Systém a výkon: watchOS „forever“
Aby bylo možné označit chytré hodinky za skutečně chytré, musí být vybavené pokročilým operačním systémem, což watchOS bezpochyby je. Jeho výhoda přitom nespočívá jen v rámci provázanosti ekosystému Apple, ale také v možnosti využívat iFind a doinstalovatelné aplikace. Apple Watch jsou tak ve výsledku poměrně dost nezávislé na iPhonu, tedy minimálně, jakmile je spárujete a učiníte veškerá nastavení. U Apple Watch také máte jistotu, že díky uzavřenosti ekosystému, respektive možnosti hodinky propojit jen s iPhonem, budou fungovat vždy příkladně: notifikace budou okamžitě chodit a aktivace různých režimů se může promítnout jak v hodinkách, tak v telefonu.
Používání systému je pochopitelně rovněž extrémně svižné, o což se zde stará čipset s označením Apple S10, který rovněž podporuje gesta poklepáním prstů. Zároveň se můžete spolehnout na 64GB úložiště, což je na poměry chytrých hodinek stále nadprůměr a Apple si za nasazení takto velké paměti zaslouží pochvalu. Samozřejmostí je také možnost s hodinkami platit. Nový watchOS 26 přináší i Liquid Glass, Smart Stack „widgety“ a také nové gesto pootočení zápěstí pro odstranění notifikací.
Velkou novinkou pak má být podpora 5G, avšak ta prozatím v ČR bohužel není dostupná a zřejmě jen tak nebude. Je navázána na složitý schvalovací proces ze strany Applu, kterému předchází splnění veškerých podmínek. LTE nicméně funguje příkladně, hodinky navíc disponují přepracovaným uložením antén pro lepší příjem.
- svižný chod systému a dostačující výkon
- watchOS se všemi výhodami (placení, aplikace)
Výdrž a nabíjení: na víkend bez nabíječky
Jednou z hlavních novinek Apple Watch 11 je bezpochyby prodloužená výdrž, kdy výrobce slibuje až 24 hodin na nabití, což je o 25 % více než u předešlé generace. Zvýšení výdrže přitom bylo docíleno jednoduše zvětšením kapacity baterie. A výsledek? Apple Watch 11 jsou zcela jednoznačně bez problémů jednodenní hodinky, jejichž výdrž se v některých případech blíží dvou dnům. Například během víkendu jsem hodinky odpojil v sobotu ráno v 8 hodin od nabíjecího puku, zvládl vydržet až do cca 19:00 v neděli a následně ještě zvládly vydržet přibližně do jedné hodiny ranní s aktivovaným úsporným režimem. Během této doby jsem absolvoval kruhový trénink (monitoring cca po dobu 1 hodiny), několik procházek a také monitoroval veškeré zdravotní funkce. Výdrž je tedy již s ohledem na systém velmi slušná, navíc neschází rychlé nabíjení, kdy nabijete za půl hodiny cca 80 % kapacity baterie. Škoda jen, že k nabíjení nelze využít běžně dostupné Qi nabíječky.
- vylepšená výdrž na nabití
- velmi rychlé nabíjení
- bez podpory Qi
Sportovní a zdravotní funkce: pro každého něco
Díky již zmiňovanému systému je možné si do Apple Watch doinstalovat vaši oblíbenou fitness aplikaci, a vyřešit tak specifické požadavky. Pokud se však budete chtít spoléhat na výchozí možnosti samotných hodinek, můžete se těšit na podporu mnoha různých sportovních režimů, které Apple pravidelně různě vylepšuje.
V souvislosti s tím zmíním také podporu navigačních služeb. Oproti Apple Watch Ultra sice nemají tyto hodinky duální GPS, přesto umí lokalizovat polohu s vysokou přesností. Zaznamenat trasu je tak velmi snadné.
Dále neschází měření okysličení krve, EKG či spánkové apnoe stejně jako hypertenze. Posledně zmíněný monitoring se přitom aktivuje až po měsíci používání hodinek. Líbí se mi také, že u cvičení můžete na konci zaznamenat, jak náročná vám připadala na škále 1 až 10.
- velké množství sportovních režimů
- pěkně zpracovaná aplikace
- mnohé zdravotní a sportovní funkce
- schopná GPS
Zhodnocení
Apple Watch 11 jsou povedenou evolucí, která si již umí sáhnout na dvoudenní metu, co se výdrže týče, a to i při náročnějším používání. V kombinaci s rychlým nabíjením jsou tak obavy z baterie pro běžného smrtelníka poměrně zbytečné, zvlášť vyžaduje-li výhody operačního systému watchOS. Pochvalu zaslouží rovněž vylepšená odolnost skla, špičková haptická odezva i kvalitní dílenské zpracování včetně možnosti vybrat si titanové provedení.
Konkurence
Google Pixel Watch 4 jsou designově, stejně jako Apple Watch, poměrně konzervativní, sází však na klasický kruhový vzhled namísto obdélníkového displeje. V oblasti výdrže jsou na tom podobně, přičemž to stejné platí i pro software.
Google Pixel Watch 4
|Konstrukce
|45 × 45 × 12,3 mm, 36,7 g, odolnost: IP68
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,2" (? × ? px)
|Systém
|Wear OS, kompatibilní s: Android
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|455 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Huawei Watch GT 6 Pro či snad Huawei Watch 5 lze propojit také s iOS, postrádají však bezkontaktní platby (na Slovensku jsou již podporovány) a také operační systém s možností doinstalovat široké množství aplikací. Oproti Apple Watch jednoznačně bodují v oblasti výdrže a Huawei Watch 5 nabídnou také inovativní senzor na pravém boku.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Huawei Watch 5
|Konstrukce
|46 × 46,7 × 11,3 mm, 58 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,5" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
