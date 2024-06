Nejnovější iPadOS 18 přináší... pořádně divokou kalkulačku!

Fotografie: Apple

Kromě novinek v rámci iOS a watchOS představil Apple také novinky v rámci systému pro iPady, tedy iPadOS s pořadovým číslem 18. Vzhledem k podobnosti s iOS můžete čekat většinu novinek z iOS 18, včetně všech „vizuálních libůstek“ a možnosti personalizace domovské obrazovky a Ovládacího centra. Je zde však i pár novinek, které si Apple schoval právě a jen pro nový iPadOS. A právě na ty se nyní podíváme.

Kalkulačka se vší parádou

Apple chtěl všem dokázat, že až představí aplikaci Kalkulačka pro iPady, bude to velké... A to se také stalo, po 14 letech přinesl Apple kalkulačku i na displeje iPadů, a to se vší parádou. Kromě běžné kalkulačky budete mít možnost přepnout prostředí na ruční zadávání pomocí Apple Pencil a řešit matematické rovnice jen tak, že je napíšete. Apple funkci přezdívá Math Notes a funguje jak v rámci aplikace Kalkulačka, tak v aplikaci Poznámky, kde můžete sčítat například bodové zisky týmu či dlužné částky, záleží na skladbě vašich přátel.

Apple vše dotáhl do maximálního detailu, výsledky se tedy budou přepisovat v reálném čase tak, jak budete upravovat zadání. Třešničkou na dortu je pak možnost vytvářet grafy ze všech možných zadání, což může pomoci i při výuce ve školských zařízeních.

Přijde vám nová kalkulačka pro iPady od Applu stále málo? Je tomu jen pár měsíců, kdy zástupci Applu tvrdili, že iPad nativní kalkulačku nepotřebuje, existuje přece velké množství aplikací „třetích stran“. To je (byla) pravda, ovšem takové aplikace byly často napěchované reklamou, případně nebyly plně přizpůsobené pro velké obrazovky iPadů. Apple se tak nakonec smiloval a přinesl kalkulačku se vší parádou.

Smart Script

Apple ví, že uživatelé iPadu mají rádi Apple Pencil, a tak se rozhodl tuto symbiózu ještě více podpořit, konkrétně funkcí Smart Script. Co přináší? Poměrně hodně novinek, které zaujmou primárně v případě, že často a rádi zapisujete poznámky ručně skrze Apple Pencil. Začít můžete tím, že vám iPadOS 18 umožní „uhladit“ vaše písmo a dokonce jej dokáže i napodobit, pokud se rozhodnete vkládat zkopírovaný text.

To ale není vše, ručně psaný text vám Smart Script umožní u editovat, mazat, přesouvat a zarovnávat tak, jako kdybyste psali na virtuální klávesnici. Působivé, zvláště pak pro kreativce, kteří si zakládají na svých ručně psaných poznámkách.

Další novinky už tolik zajímavé nejsou, Apple zmínil vylepšení funkce SharePlay, která umožní vzdálené ovládání jiného iPadu, což se opět může hodit při různých školeních. Z vizuálních novinek nebude chybět možnost přizpůsobit si barvu a grafiku ikonek, rozestavění ikon, případně snadné přesouvání balíku ikonek.