Elon Musk označil iOS 18 za riziko a pohrozil zákazem ve svých společnostech

Letošní úvod konference WWDC přitáhl o něco více pozornosti, něž bývá obvyklé. Kromě pravidelného vylepšování operačních systémů zde totiž byla představena Apple Intelligence, což je způsob, jakým chce Apple integrovat umělou inteligenci a její schopnosti do svých produktů. Jednou z možností bylo využití ChatGPT 4o.

Jakmile se tato novinka dostala k uším Elona Muska, okamžitě na ni reagoval na jím vlastněné sociální síti X. Integraci OpenAI označuje za „nepřijatelné porušení bezpečnosti“ a hrozí zákazem používání zařízení Apple ve svých společnostech, včetně Tesly, SpaceX a X. Návštěvníci budou muset při příchodu do jeho firem odevzdat své telefony Apple a zařízení budou uložena ve Faradayově kleci.

