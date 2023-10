Nový iPhone 15 Pro láká kromě USB-C rovněž na titanové rámečky, nižší hmotnost nebo mezigeneračně nižší cenu. Rovněž však nabízí několik dalších zajímavých výhod a předností. Které to jsou, to se dočtete na řádcích níže.

Letošní rok byl pro iPhony skutečně významným milníkem, neboť se jim konečně dostalo USB-C a v případě modelů Pro také extrémně výkonného čipsetu s potenciálem rozběhnout videohry AAA kvality. Jak se osvědčil menší iPhone 15 Pro a přináší oproti iPhonu 14 Pro skutečně výrazná vylepšení?

Technické parametry Apple iPhone 15 Pro 1 TB Kompletní specifikace Konstrukce 146,6 × 70,6 × 8,3 mm , 187 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A17 Pro , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém iOS 17 Akumulátor 3 274 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2023, 44 990 Kč

Obsah balení: environmentální jako vždy

Nový iPhone 15 Pro dorazil v dobře známé krabičce s papírovou „pojistkou“, jejímž odtrhnutím se dostanete dovnitř, kde se nachází kromě samotného telefonu rovněž zbrusu nový pletený kabel typu USB-C/USB-C, nástroj pro vytažení slotu na SIM, povinné příručky (o příjemně kompaktní velikosti, tudíž se zbytečně neplýtvalo papírem) a také nálepka s logem výrobce. Plast, který jsem v tuto chvíli našel snad jen na samotné nálepce, hodlá Apple ze svých obalů kompletně odstranit do roku 2025.

Líbilo se nám balení šetrné k přírodě

papírové „pojistky“, které spolehlivě odhalí, že krabička již byla otevřena

Konstrukční zpracování: lehký a odolný titan, recyklované materiály a nové akční tlačítko

Ačkoliv se to na první pohled laikovi nemusí zdát, iPhone 15 Pro přináší hned několik výrazných změn oproti svému předchůdci, a to i po stránce konstrukce a zpracování. Začnu titanem, resp. titanovým rámečkem, který je podle Applu mnohem odolnější a rovněž lehčí, s čímž nelze než nesouhlasit. Zejména v oblasti hmotnosti je rozdíl skutečně markantní. Takřka 20gramový úbytek ve prospěch iPhonu 15 Pro zkrátka při každodenním používání oceníte. Hmotnost je přitom jako vždy velmi dobře rozložená po celé ploše, čemuž nasvědčuje i fakt, že při uložení mobilu logem jablka na miniaturní podstavec zůstane zařízení pěkně stabilní.

Nižší hmotnost je tedy za mě rozhodně velkou změnou k lepšímu, navíc se není potřeba ničeho obávat, neboť prémiový pocit po potěžkání nového iPhonu 15 Pro stále zůstává. Jak je na tom ale titanový rámeček z hlediska praktičnosti? V prvé řadě je nutné zmínit, že ani titan není navzdory své vysoké odolnosti nezničitelný. Pokud se tak rozhodnete nosit telefon bez pouzdra, existuje stále možnost, že se rámeček poškrábe. Druhým aspektem jsou pak otisky, na které upozornil sám Apple. Přirozený maz v pokožce rukou tak na rámečku zanechává stopy, které lze snadno odstranit vlhčeným ubrouskem. Osobně mi to přijde jako lepší alternativa než klasické otisky na předešlém nerezovém rámečku, které mě osobně vadily více, v konečném důsledku je to ale stejně jedno, neboť bude naprostá většina zákazníků nosit iPhone 15 Pro v pouzdru.

Akční tlačítko si lze naprogramovat přesně podle potřeb díky podpoře zkratek.

Já například používal průhledné pouzdro značky Njords z recyklovaného GRS plastu, které je kompatibilní s MagSafe i standardem Qi 2, ale zároveň nabízí ochranu proti pádům z výšky až 2 metry. Je přitom příjemně tenké a má velmi příjemný vroubkovaný povrch, přičemž najdete v jejich nabídce ještě velké množství dalších pouzder a příslušenství. Alternativou může být pak třeba i originální pouzdro od Applu z materiálu FineWoven, které je rovněž z recyklovaných materiálů. Konkrétně Apple pak od letošního roku nebude nabízet ani příslušenství z opravdové kůže.

Další nepřehlédnutelnou novinkou je pak akční tlačítko, které u iPhonů Pro nahrazuje dosavadní přepínač zvukových režimů, přímo v nastavení jej najdete pod záložkou „Tlačítko Akce“. To si lze naprogramovat přesně dle potřeb uživatele díky podpoře tzv. zkratek, s nimiž lze skutečně vymyslet takřka jakýkoliv scénář. Uživatelé, kteří zkratky nevyužívají, si pak mohou zvolit již přednastavenou možnost okamžitého spuštění diktafonu, režimu soustředění, tichého režimu, fotoaparátu či třeba svítilny. Stejně tak lze však tlačítko kompletně deaktivovat tak, aby se po jeho stisknutí nic nedělo. To by byla ale rozhodně škoda, neboť může velice urychlit spouštění oblíbených aplikací či naprogramovaných scénářů. Domnívám se, že velké množství uživatelů si k akčnímu tlačítku přiřadí například spuštění fotoaplikace, navíc si lze rovnou předem navolit, jestli se spustí standardní focení snímků, selfie, natáčení videa, pořizování portrétu, nebo portrétní selfie. Krátkým podržením tlačítka lze pak okamžitě spustit fotoaplikaci a opětovným zmáčknutím i pořídit snímek, případně podržením natáčet video. iPhony 15 Pro tak svým způsobem dohánějí novodobé Xperie vyšší řady, které mají jako jediné na trhu dedikované tlačítko fotoaparátu. Sice se nejedná o dvoustupňovou spoušť, ale svou funkci splní, Apple si tak podle mě za akční tlačítko zaslouží velkou pochvalu.

Zbytek telefonu se nese v duchu předešlého modelu, těšit se tak můžete na velmi vysokou odolnost v podobě Ceramic Shield, tedy skla na displeji i zádech, ale rovněž certifikace IP68 s testem ponoření až do 6 metrů (což je nadprůměrná hodnota). Stejně tak se nabízí fantastická haptická odezva, nejlepší ve smartphonech vůbec. Velmi příjemně iPhone padne do dlaně (za což vděčíme i zaobleným hranám rámečků) a díky nižší hmotnosti se ani nepronese. Osobně jsem také rád za to, že Apple zatím na našem trhu nijak neexperimentuje s fyzickým slotem na SIM, který je stále přítomen a pojme jednu nanoSIM, kterou lze dále doplnit o eSIM. Na závěr ještě vyseknu drobnou pochvalu za nasazení matných zad + matného rámečku, což je podle mě ideální kombinace. Apple ostatně vsadil na matné provedení u všech letošních iPhonů, což je jen dobře.

Líbilo se nám mezigeneračně výrazně nižší hmotnost

odolná skla Ceramic Shield a titanové rámečky

voděodolnost až do 6 metrů po dobu 30 minut

matná záda i rámečky

velmi praktické akční tlačítko

na našem trhu stále přítomný slot pro nanoSIM

fantastická haptická odezva

skvěle padne do dlaně

Nelíbilo se nám titanové rámečky jsou citlivé na otisky (avšak méně než nerezová ocel)

Displej: parádní jas a krásně tenké rámečky

iPhone 15 Pro i letos přichází s 6,1" obrazovkou, která je pro mnoho uživatelů ideálním kompromisem mezi velikostí a dostatečně velkou plochou. Navzdory zachování stejné uhlopříčky se dá navíc říct, že je nová obrazovka o něco větší, respektive má lepší poměr samotného panelu k přední straně (konkrétně by se mělo jednat o 88,2 %, ačkoliv výrobce oficiálně tento údaj neuvádí), a to díky tenčím rámečkům. Ty patří k jedněm z nejtenčích na trhu a navíc jsou pěkně symetrické. Apple se chlubí tím, že se jedná o nejtenčí rámečky na iPhonu vůbec, čemuž není důvod nevěřit. I ty dodávají na prémiovém pocitu ze zařízení.

Rámečky jsou zároveň podle mě největší inovací, neboť máme i letos čest se Super Retina XDR obrazovkou (typu OLED) se špičkovou jemností 460 PPI, maximálním jasem až 2 000 nitů a podporou 120Hz obnovovací frekvence. Díky technologii LTPO navíc telefon umí plynule měnit obnovovací frekvenci a například v případě zapnutého Always-On (který může mít klidně podobu jen černé obrazovky s hodinami, notifikacemi a aktuálním datumem, což nebylo u loňské generace hned na začátku možné) ji sníží jen na 1 Hz.

V oblasti samotného průstřelu Dynamic Island se na první pohled nic nezměnilo po stránce vzhledu či rozměrů, software telefonu však nově umožňuje více interakcí v rámci Dynamic Islandu. Nedávno byla například přidána kontroly svítilny, která dříve scházela, a podporováno je rovněž více aplikací. Po cestě vlakem firmy Regiojet tak například Dynamic Island využívala tato aplikace, jindy zde však vídám například indikátor aktivovaného hotspotu, minutky a dalších funkcí. Na Dynamic Island si rychle zvyknete. Ačkoliv to není vyloženě nijak revoluční prvek, má svůj přínos.

Líbilo se nám mezigeneračně tenčí rámečky

adaptivní 120Hz obnovovací frekvence

vysoký maximální (ale i nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

Always-On

Dynamic Island

Zvuk: stereo známé kvality

iPhony jsou kromě parádní haptické odezvy vyhlášené i kvalitními reproduktory a iPhone 15 Pro v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Těšit se můžete na vysoce kvalitní hudební přednes s výraznými basy, středy, ale i s čistými výškami. Stejně tak potěší efekt prostorovosti a spolu s kompatibilním příslušenstvím pak možnost užít si například i Spatial Audio. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, pořizování hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: GPU jako z herní konzole

Nový procesor Apple A17 Pro, který najdeme pouze u modelů Pro, rozhodně stojí za zmínku, neboť je vyroben 3nm výrobním procesem a je až neuvěřitelné, kolik výkonu se vměstná do takto malé komponenty, pokud jste viděli některou z rozborek. Chvíli po uvedení iPhonů 15 Pro mezi zákazníky se také vyrojily zprávy o tom, že se telefony nadměrně zahřívají, na obranu Applu však musím říct, že jsem se s ničím podobným během používání nesetkal, a to ani v náročných situacích, kdy jsem například hrál Genshin Impact a zároveň měl telefon připojený k nabíjení. Teze o tom, že se zahřívání spojeno s nasazením titanového rámečku, jsou tak evidentně liché, spíše se podle mého názoru bude jednat o softwarový problém, který bude (či už je, dle toho, kdy recenzi čtete) odstraněn klasickým patchem. S nadměrným zahříváním jsem se nesetkal ani při aktivovaném hotspotu, který umí v parném létě po tepelné stránce nejeden telefon potrápit. Dodám navíc, že jsem měl po celou dobu mobil v pouzdru, odvod tepla byl tedy částečně limitován a zvýšené teploty zařízení bych si rozhodně všiml.

Jak asi již tušíte, samotný výkon je brutální a v současnosti jej podle mě ani není reálně možné celý využít, neboť neexistují dostatečně náročné hry. To by se mohlo změnit s příchodem regulérních AAA her pro konzole současné generace a PC, například Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage či Death Stranding, jež využijí schopností nového šestijádrového GPU. iPhony 15 Pro tak mají našlápnuto stát se nejlepšími herními mobily na trhu, neboť je potřeba si přiznat, že nabídka běžně dostupných her pro mobilní telefony je poměrně omezená a náročnější hráče zvyklé právě na velké tituly z počítače a konzolí zřejmě neuspokojí. Osobně jsem si navíc mohl zahrát Resident Evil Village na iPhonu 15 Pro Max s propojeným ovladačem od Backbone a hra běžela krásně plynule, vypadala skvěle a připomenula mi časy, kdy jsem hrával na PSP či konzoli Vita od Sony. Pořizovací cena těchto titulů nicméně nebude nízká (zřejmě bude srovnatelná s tím, kolik hry stojí na konzolích), tudíž uvidíme, jaký zájem uživatelé iPhonů 15 Pro projeví.

Celkově jsem z výkonu nového iPhonu 15 Pro nadšený, menší výtku mám tak jen k „základní“ velikosti úložiště, která činí stále jen 128 GB. Takovémuto telefonu by podle mě slušelo, kdyby startoval již na dvojnásobku, na druhou stranu mají ale zákazníci alespoň možnost si koupit větší paměťovou variantu (třeba i vrcholnou 1TB verzi).

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Líbilo se nám GPU schopné rozběhnout velké AAA herní tituly

brutální výkon na roky dopředu

bezproblémový tepelný management

Nelíbilo se nám v základu by mohlo být již 256 GB

Výdrž baterie: naprosto bez problémů

Velkou novinkou celé řady je přechod na USB-C, což Apple musel učinit rovněž kvůli legislativě EU. Pro zákazníka to každopádně znamená, že může nyní k nabíjení takřka veškeré domácí elektroniky používat kabel stejného standardu, což je rozhodně vítané. V případě modelů Pro pak USB-C podporuje přenosové rychlosti standardu USB 3.0, tedy až 10 Gb/s, což oceníte například při záznamu ProRes 4K 60 FPS videa na externí SSD.

Co se výkonu nabíjení týče, je podle různých měření zřejmě limitován zhruba na 20 W, tedy obdobně, jako je tomu u většiny vlajkových smartphonů Samsung. Během půl hodiny se však z 0 dostanete na solidních 60 %, které vám již mohou zajistit i jednodenní výdrž, plné nabití pak trvá zhruba hodinu a půl. Se 100% nabitou baterií jsem zpravidla zvládl jeden a půl dne náročnějšího používání. Dvoudenní meta je tak v klidovějším režimu (avšak například bez aktivace letového režimu přes noc) vcelku reálná.

Alternativou drátového nabíjení je pak bezdrátové doplňování energie skrze MagSafe či běžný standard Qi. Novinka podporuje také Qi 2, což znamená, že by se v budoucnu mohla nabíjet výkonem až 15 W (ten je nyní rezervován pro MagSafe) i u jiných bezdrátových nabíječek standardu Qi 2. V tuto chvíli však telefony postrádají potřebnou certifikaci, ačkoliv na Qi 2 hardwarově připravené jsou. Co Apple stále nenabízí, to je podpora reverzního bezdrátového nabíjení, což může být zejména pro majitele AirPods či Apple Watch na cestách trochu škoda, na druhou stranu nově není díky USB-C problém kabel (v případě hodinek kabel zakončený kolébkou) připojit k telefonu a wearables nabít tímto způsobem. Nakonec bych rád Apple pochválil, že jako vůbec první výrobce používá 100% recyklovaný kobalt u baterie. Tento fakt není tak často zmiňován, podle mě však rozhodně stojí za pozornost.

Líbilo se nám přechod na USB-C (konečně)

dlouhá výdrž na nabití

relativně rychlé nabíjení

baterie využívající 100% recyklovaný kobalt

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

stále chybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše, co si lze přát

iPhonu 15 Pro nechybí klasická výbava v podobě podpory 5G či lokalizačních služeb GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSSZ. Za výraznější novinku lze považovat nasazení druhé generace čipu UWB, jenž má podporovat přesnější vyhledávání v prostoru. Nový čip má navíc třikrát delší dosah v propojení s dalším zařízením osazeným stejným čipem (například nové Apple Watch). Neschází moderní Wi-Fi 6E pro vyšší přenosové rychlosti a až dvakrát rychlejší přenosy uskutečněné přes AirDrop či podpora protokolu Thread v rámci chytré domácnosti, jenž je v tuto chvíli hardwarově podporován, ale pro jeho zpřístupnění ještě musíme počkat na aktualizaci. V neposlední řadě zmíním i satelitní připojení představené v minulém roce, které lze využít v oblastech bez podpory běžného signálu.

Líbilo se nám špičková konektivita

zajímavé satelitní připojení

Fotoaparát: stále parádní

iPhone 15 Pro se sice nemůže pochlubit zbrusu novým 5× teleobjektivem, na který láká větší a také dražší iPhone 15 Pro Max, přesto se nepochybně jedná o velmi povedený fotomobil, jenž osloví nejednoho nadšence do focení a natáčení videí. Níže si můžete prohlédnout podrobné specifikace veškerých použitých senzorů, kterým vévodí 48Mpx snímač se schopností skládat 4 pixely do jednoho obřího „superpixelu“.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,5" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 1,4 µm 1,0 µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm 23 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická optická Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF PDAF

Fotoaparát jsem používal na denní bázi, ať už se jednalo o focení klasických snímků, portrétů či záznam videa, a musím uznat, že nový iPhone je jedním slovem skvělým fotomobilem, který nechává konkurenci pozadu třeba už jen tím, jak plynule umí měnit různé ohniskové vzdálenosti během natáčení videa i ve fotoaplikaci (když video není natáčeno) jako takové. Obrovský výkon, chytré algoritmy a speciální engine stojící za výslednými snímky, to vše se podílí na krásných snímcích, které jsou navíc bleskově zprocesované a připravené k dalšímu využití.

Na rozdíl od iPhonu 15 Pro Max (na snímku) iPhone 15 Pro nedisponuje pětinásobným teleobjektivem

Například záběry ze Zakynthosu dokazují, že si telefon umí poradit s obtížnými expozicemi, kdy je jedna část snímků extrémně světlá a druhá zase dost tmavá. Navzdory tomu každý detail krásně vynikne a fotka vypadá přinejmenším s nastavením fotografického stylu standardní i vcelku přirozeně. Chválit budu rovněž barevné podání, které odpovídá skutečným barvám (dřívější nádech do žluta jsem u iPhonu 15 Pro neevidoval, případně mnohem méně než v minulosti), HDR či množství detailů na snímcích, ať už fotíte na hlavní snímač, 2× zoom, 3× teleobjektiv, ultraširokoúhlý objektiv či třeba v makro režimu. iPhone 15 Pro ostatně nabízí celkem 7 regulérních ohniskových vzdáleností, a to díky tomu, že si lze u hlavního snímače vybrat, zda preferujete ohnisko 24/28/35 milimetrů.

Povedené jsou rovněž záběry ve zhoršených světelných podmínkách, kdy se telefon snaží víceméně zachovat skutečnou podobu focené scény, která tak není příliš vysvícená, na druhou stranu nabídne zpravidla i dostatek detailů. V oblasti portrétů osob si iPhone rovněž vede velmi dobře, u zvířat (v mém případě jsem tradičně zkoušel portrét i na psovi), jsou však stále patrné občasné mezery a rozmazání pozadí a chlupů není vždy dokonalé. Makro snímky jsou ale naopak v podstatě vždy parádní a vypadají skvěle.

Denní snímky

Noční snímky

Pochválit musím i kvalitu záznamu videa, kde se mezigeneračně zlepšil i režim Film s filmovým přeostřováním. Na delší vzdálenost sice nemusí vždy správně rozpoznat, na co chce vlastně tvůrce zaostřit, jinak však funguje velmi dobře. Natáčení standardního videa je pak velmi jednoduché a výsledné záběry jsou vysoce kvalitní, plné detailů a velmi dobře stabilizované, a to třeba i v rámci samostatného akčního režimu. Velkou výhodou je pak i již zmíněná možnost záznamu přímo na externí SSD v kvalitě ProRes 4K 60 FPS, tudíž může iPhone 15 Pro zastoupit i regulérní kameru.

Apple iPhone 15 Pro akční režim

Apple iPhone 15 Pro

Líbilo se nám špičková kvalita fotografií i videa

celkem až 7 různých ohnisek

extrémně svižná fotoaplikace

možnost záznamu na externí SSD v kvalitě ProRes 4K 60 FPS

Nelíbilo se nám portrétní snímky zvířat ještě mají prostor ke zlepšení

Software: iOS 17 přichází

iOS 17 jsme již podrobně rozebrali v samostatných článcích, zaměřím se tedy pouze na vychytávky, které mě vyloženě zaujaly. Jedná se například o velmi rychlé a jednoduché sdílení kontaktů pouhým přiložením mobilu k jinému iPhonu, kdy se zobrazí náhled uživatele a jeho informace. Takto lze kompletně odbourat papírové (či jiné) typy vizitek za předpokladu, že se setkají dva majitelé iPhonů s iOS 17. Dále budu chválit celou svižnost systému a také to, jak byl odladěn. Na rozdíl od iOS 16, který měl v počátcích pár mušek, jsem se nesetkal s žádnými problémy a vše fungovalo přesně tak, jak mělo. Za zmínku stojí rovněž režim StandBy, kdy lze převrácením telefonu na šířku získat netradiční notifikační centrum a chytrého asistenta či schopnost dohledat i vypnutý iPhone přes Find My.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o která si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý/vybitý iPhone

rychlé sdílení kontaktů a StandBy

Zhodnocení

iPhone 15 Pro přináší celou řadu inovací, které podle mě nalákají spoustu uživatelů starších iPhonů (ale i telefonů jiných značek) ke koupi. Osobně oceňuji mezigeneračně nižší hmotnost, velmi praktické akční tlačítko, ale také tenčí rámečky špičkového displeje. Z dalších novinek nesmím zapomenout zmínit brutálně výkonný procesor s potenciálem rozběhnout regulérní AAA videohry či fantastické schopnosti fotoaparátů. Jedinou výtku mohu mít snad jen k základnímu 128GB úložišti (i když s možností navýšení) či absenci reverzního bezdrátového nabíjení. Přechod na USB-C, titanové rámečky a mezigeneračně nižší ceny všech provedení jsou však dostatečným důvodem k tomu tyto drobnosti iPhonu odpustit, mohu jej tak vřele doporučit.

Konkurence

Rozměrově novému iPhonu konkuruje Samsung Galaxy S23, který má velmi vysoký výkon, povedený displej i kvalitní fotovýbavu. Na rozdíl od iPhonu však nepodporuje technologii UWB, zvládá však například reverzní bezdrátové nabíjení.

Z hlediska rozměrů může s iPhonem 15 Pro v některých ohledech soupeřit ASUS ZenFone 10, který má velmi výkonný čipset a konečně i podporu bezdrátového nabíjení, hlavně je ale podstatně levnější. Nevýhodou je však kratší softwarová podpora, horší fotoaparáty a obrazovka s tlustými rámečky.

Jako alternativa se nabízí také loňský iPhone 14 Pro, který lze sehnat o několik tisíc korun levněji, přesto nabídne Dynamic Island, povedené fotoaparáty i dostatek výkonu. Na druhou stranu se budete muset obejít bez akčního tlačítka či USB-C.

