Díky Apple Intelligence bude váš iPhone, iPad nebo Mac ještě chytřejší

Fotografie: Apple

Na letošní WWDC se čekalo s napětím hlavně kvůli tomu, jak Apple zareaguje na trend umělé inteligence, respektive jak těmito možnostmi obohatí své operační systémy. Nyní už víme, že tzv. Apple Inteligence dostanou poslední verze operačních systémů iOS, iPadOS a také macOS.

Apple Intelligence využívá převážně čipy přímo v zařízení, je kompatibilní s A17 Pro v iPhonu 15 Pro a s počítači Apple Mac s čipem M1 a novějšími. S tím totiž souvisí i to, jak se Apple staví k bezpečnosti. Na rozdíl od jiných společností v oboru nechce všechna vaše data, hned je nahrávat na servery nebo je jinak zneužívat. Proto je v pozadí všech AI služeb serverová infrastruktura, která bude provozovat sofistikovanější modely, nazvaná Private Cloud Compute. Apple tvrdí, že to umožní zpracovávat data pomocí výkonnějších generativních modelů umělé inteligence, aniž byste se vzdali soukromí. Na servery se vždy pošle jen část, která je nezbytně nutná, jejich fungování bude podrobeno nezávislému auditu expertů.

Funkce? Překvapení se nekoná

Pokud sledujete vývoj ohledně AI a jejich modelů, nabídka funkcí v zařízeních Applu pro vás nebude žádným překvapením. Vše se točí okolo tří hlavních oblastí: textu, obrázků a akcí.

Textové funkce přišly společně s ChatGPT jako první, a tak už dnes působí skoro samozřejmě. Bez využití externích nástrojů tak můžete působit jako profesionál: necháte si v dopise zkontrolovat gramatiku, jedním kliknutím změníte jeho tón, text rozšíříte, nebo uděláte výtah. Také za vás může napsat odpověď kdekoli, kde byste v systému dříve zadávali text ručně.

S obrázky to bude o poznání větší zábava. Apple přichází s novým termínem „Genmoji“, který bude za běhu generovat reakce podobné emoji. Pokud ani přes jejich značné množství nenajdete vyhovující smajlík, umělá inteligence ho vytvoří za vás podle jednoduchého zadání. Podobně se v iOS 18 objeví nová funkce generování obrázků nazvaná Image Playground. Fotografie dostanou textové vyhledávání podle obsahu a samozřejmě nesmí chybět ani funkce pro magické vymazání nežádoucích objektů z vašich fotografií.

Ještě chytřejší Siri

Ve světle nových schopností AI se stará známá hlasová asistentka Siri jevila poněkud zastarale a méně schopně. To vše se má ale nyní změnit. Rozhovor se Siri má být nově ještě přirozenější, a to díky tomu, že si začne pamatovat kontext. Siri také dostane nové schopnosti. Siri bude umět například nastavit plánované textové zprávy a z kontextu toho, co říkáte, pochopí, jaké aplikace po ní požadujete.

Apple uvedl, že Siri bude nově umět dělat věci v rámci aplikací za vás můžete ji například požádat, aby pořídila fotku a poslala ji příteli. Apple to nazval „povědomí o obrazovce“. Jako další příklad společnost uvádí, že Siri bude schopna dělat takové věci, jako je prohledávání vašich fotografií, aby získala váš řidičský průkaz, vytáhla vaše číslo řidičského průkazu a vložila ho za vás do webového formuláře, podobně jako současné funkce automatického vyplňování, jen mnohem lépe. Takových případů použití ukazoval Apple v prezentaci celou řadu, naše nadšení však zchladilo oznámení, že budou prozatím k dispozici pouze pro americkou angličtinu. Nově se také můžete rozhodnout, že když na Siri nechcete nebo nemůžete mluvit, můžete i psát.

Všechny tyto schopnosti se mají poprvé objevit v zařízeních od Applu v průběhu léta, zřejmě v testovací betaverzi. Apple neplánuje, že by za využívání umělé inteligence účtoval poplatky.