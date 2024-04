Věděli jste, co všechno lze připojit k iPhonu 15 (Pro) pomocí USB-C?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

S příchodem nejnovější řady iPhone 15 jsme se dočkali zásadního upgradu v podobě nasazení moderního USB-C. Ačkoliv Apple mnozí kritizují za to, že s touto „novinkou“ přišel dost pozdě, a to víceméně z legislativních důvodů, lze v tomto případě použít na okřídlené úsloví lepší pozdě nežli později. Nasazení USB-C není ve srovnání s microUSB takovou revolucí ve smyslu, že by nyní uživatelé nemuseli mít správně natočený konektor, přesto přináší hned několik klíčových vylepšení. Kromě všeobecně známé výhody v podobě vyšších přenosových rychlostí či nabíjecího výkonu USB-C u iPhonů 15 poskytuje uživatelům několik dalších zajímavých výhod.

Přestože Apple velmi dlouho u iPhonů trval na konektoru Lightning představeném v roce 2012, první USB-C se u produktu značky Apple (MacBooku) objevilo už v roce 2015, pro Apple tedy tento konektor není ničím novým. Apple velmi dlouho setrvával u konektoru Lightning nepochybně také z důvodu velmi širokého množství různého příslušenství s tímto konektorem, jehož využívání přinášelo společnosti nemalé příjmy z licenčních poplatků. Zřejmě jako první výhoda, která napadne i technologicky méně znalé, je pak nabíjení různé elektroniky jediným kabelem.

Univerzální řešení pro všechny

V mnoha domácnostech, kde koexistují smartphony s Androidem a iPhony, se velmi často povalují dva typy kabelů s různými koncovkami. Téměř každý den se tak neobejde bez hledání toho správného, zejména pokud jsou kabely u sebe. Velkou výhodou je proto univerzálnost USB-C, další předností pak schopnost nabídnout mnohem vyšší přenosové rychlosti i vyšší nabíjecí výkon. Zejména po stránce nabíjecího výkonu jsou iPhony známé tím, že se drží relativně u země a výrobce bere možná až přehnané ohledy na životnost baterie. V budoucnu, kdy by se snad mohl výkon nabíjení zvýšit, by však již nemusela technologie Lightning dostačovat.

Nabíjení iPhonem

Přestože se iPhony stále nenaučily reverzní bezdrátové nabíjení, se kterým přišel již v roce 2018 Huawei Mate 20 Pro, zvládají alespoň drátové reverzní bezdrátové nabíjení. Pokud tak chcete skrze kabel připojený k iPhonu nabít sluchátka, hodinky či v nouzové situaci i jiný telefon, nic vám v tom nebrání. USB-C nicméně přináší velkou výhodu v oblasti výkonu, který dosahuje přibližně 4,5 W oproti Lightningu, který reverzně dokázal nabíjet výkonem pouze 0,3 W.

Možnost záznamu přímo na externí disk

Jednou z novinek u iPhonů 15 Pro je schopnost záznamu ProRes 4K videa s 60 FPS přímo na externí úložiště, což je možné právě díky USB-C. S kompatibilním kabelem tak teoreticky není problém natáčet i relativně dlouhý záznam videa, aniž by se uživatelé museli spoléhat na obvykle spíše menší interní úložiště.

Snadné propojení k externím displejům

Nasazení USB-C rovněž přináší výhodu v podobě snadného připojení k externím obrazovkám a televizorům. Takto můžete například kamarádům ukázat fotografie či videa na televizoru, který nepodporuje AirPlay nebo vysílat obraz z hraní AAA videoher na iPhonech 15 Pro a v kombinaci s bezdrátovým ovladačem si vytvořit improvizovanou herní konzoli. To vše je možné také díky snadno dostupným redukcím z USB-C na HDMI bez potřeby speciálních a mnohdy dost drahých donglů.

Drátová sluchátka využitelná nejen s iPhonem

Pokud máte rádi skutečně kvalitní poslech či třeba co nejmenší prodlevu během hraní her, jistě nedáte dopustit na drátová sluchátka. S integrací USB-C je přitom možné zakoupená USB-C sluchátka používat nejen s iPhonem, ale také s počítačem, tabletem, případně jinou elektronikou. Nákup drátových sluchátek s USB-C tak může rázem dávat mnohem větší smysl než nákup sluchátek s Lightningem, která využijete pouze v propojení s iPhonem.

Připojení různého příslušenství

Podpora USB-C umožňuje rovněž připojení různého příslušenství, třeba USB-C flash disku, pomocí něhož můžete z iPhonu snadno přetáhnout videosoubory a dostat je do PC (pokud neholdujete cloudovým řešením), případně k iPhonu připojit i klasickou drátovou klávesnici. Mezi další zajímavé příslušenství se může řadit třeba také dedikovaný mikrofon pro zvýšení kvality záznamu zvuku, ale i redukce z USB-C na ethernetový port v případech, že z nebo do telefonu stahujete velký objem dat. To může přijít vhod třeba i v hotelovém pokoji či na jiných místech, kde potřebujete přesunout co nejrychleji data, ale nemáte heslo k síti Wi-Fi nebo je dostupná síť přetížená.

