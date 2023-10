iPhone 15 Pro jako ideální fotomobil na dovolenou? Podívejte se na fotky ze Zakynthosu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nový iPhone 15 Pro se sice nemůže pochlubit zbrusu novým pětinásobným teleobjektivem, na který láká větší a také dražší iPhone 15 Pro Max, přesto se nepochybně jedná o velmi povedený fotomobil, jenž osloví nejednoho nadšence do focení a natáčení videí. Vzhledem k menším rozměrům a nižší hmotnosti mu navíc může dát spoustu zájemců přednost právě před již zmiňovaným iPhonem 15 Pro Max. A jelikož stále panuje převážně letní počasí, tedy i čas dovolenek, rozhodli jsme se vzít s sebou nový iPhone 15 Pro na řecký ostrov Zakynthos. Jak se osvědčil jako „dovolenkový“ fotomobil?

iPhone 15 Pro a iPhony obecně jsou na rozdíl od konkurence zaměřeny na maximální intuitivnost používání, tedy i jednoduchost a přímočarost během používání. Na uživatele ve fotoaplikaci nečeká 100 různých druhů režimů a nastavení (mnohdy rafinovaně ukrytých v nenápadných sendvičových menu někde vlevo nahoře), ale pouze pár základních režimů. Pro některá pokročilejší nastavení však stále můžete zajít do samostatné aplikace nastavení (a to i v nejnovějším iOS 17), kde si lze například zvolit, zda primární snímač bude ve výchozím nastavení používat 24, 28, či 35mm ohnisko.

Pro rychlé zachycení scény je velmi praktické nové akční tlačítko, to funguje zároveň i jako spoušť.

Během dovolené, kdy je často nutné něco zachytit skutečně rychle jistě oceníte, jak je fotoaplikace svižná. Nesetkáte se tak ani s náznakem načítání jakéhokoliv režimu či zpomalení během plynulého přechází mezi různými ohniskovými vzdálenostmi (různých objektivů a digitálního přiblížení) na kruhovém voliči. To je oblast, s níž mají často stejně drahé telefony stále trochu problém. Některé specializované fotomobily pak zase vyžadují pro získání co nejlepšího výsledku i manuální zásah uživatele.

V praxi stačí iPhone jednoduše vytáhnout, spustit aplikaci a zmáčknout tlačítko spouště. V tomto ohledu je také nutné pochválit nové akční tlačítko (dostupné pouze u iPhonů 15 Pro), pomocí něhož můžete fotoaplikaci spustit (a to třeba rovnou i natáčení videa) bez nutnosti sahat na displej. V aktivované fotoaplikaci pak funguje akční tlačítko také jako spoušť, za což Apple získává rozhodně palec nahoru. Níže si můžete tradičně prohlédnout rovněž specifikace použitých snímačů u iPhonu 15 Pro.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 3× teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 48 Mpx 12 Mpx 12 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.78 f/2.2 f/2.8 f/1.9 Velikost snímače 1/1,28" 1/2,55" 1/3,5" 1/3,6" Velikost pixelů 1,22 µm 1,4 µm 1,0 µm ? µm Ohnisková délka 24 mm 13 mm 77 mm 23 mm Stabilizace optická bez stabilizace optická optická Rozsah objektivu ?° 120° ?° ?° Ostření Dual Pixel PDAF PDAF PDAF PDAF

Parádní snímky za všech okolností?

Focení u iPhonů (po prvním zapnutí nového smartphonu) začíná volbou fotografického stylu, kterých je celkem pět (standardní, bohatý kontrast, živý, teplý a chladný), v našem případě jsme zůstali u standardního, který by měl věrně zachytit skutečnost. Během pořizování snímků jsme pak vše nechali kompletně na automatice, tedy neupravovali jsme zaostření ani expozici či cokoliv jiného. Výsledek focení během dne i noci můžete posoudit na přiložených záběrech. Do komentářů nám jako vždy můžete napsat, jak kvalitu snímků hodnotíte, případně i dotazy na to, co vás ohledně nového iPhonu 15 Pro zajímá.

Denní snímky

Noční snímky