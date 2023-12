Vyplatí se oprava iPhonů 15 na vlastní pěst s novou službou Self Service Repair?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

S příchodem nabídky samoobslužných oprav Self Service Repair u vybraných produktů Apple mají čeští zákazníci poprvé v historii možnost opravit si své zařízení svépomocí s jistotou toho, že mají k dispozici oficiální návody a 100% originální náhradní díly přímo od Applu. Zároveň tak vyvstává otázka, na kolik takováto „domácí oprava“ vlastně vyjde, respektive, jestli se vyplatí se o ni pokoušet a není výhodnější vše přenechat Applu. Konkrétně se podíváme na srovnání doporučených cen výměny displeje a prasklých zad, tedy dvou velmi běžných typů poškození, servisními techniky přímo od Applu a v rámci služby Self Service Repair.

Pro větší přehlednost jsme pro naše čtenáře připravili dvě tabulky zaměřené na výměnu displeje a výměnu prasklých zad. Veškeré ceny vychází z oficiálních údajů, které jsou dostupné na selfservicerepair.eu a také apple.com. Na obou stránkách si lze velmi snadno a rychle dohledat, na kolik vás konkrétní oprava vyjde. V případě využití Self Service Repair se pak jeví jako nejsnazší do systému rovnou zadat sériové číslo produktu (na iPhonu jej dohledáte v aplikaci Nastavení, dále možnost Obecné a poté možnost Informace), kdy vám Apple automaticky nabídne náhradní díly k vašemu zařízení.

V případě opravy svépomocí lze snížit výslednou cenu zasláním poškozené součástky zpět Applu.

U obou tabulek tak najdete oficiální ceny udávané Applem. V případě opravy samotným Applem se jedná o odhadovanou cenu, která se tak může ve výsledku mírně lišit (za předpokladu, že jste správně identifikovali rozsah oprav), v případě využití služby Self Service Repair máte jistotu, že zaplatíte udávanou cenu (doprava je zdarma), k opravě se však může vázat nutnost disponovat vybranými nástroji, které je nutné si od Applu za zálohu zapůjčit. Do tabulky jsme zakomponovali rovněž cenu výměny po započítání kreditu, který získáte, pokud Applu nazpět zašlete poškozený díl, jenž sníží výslednou cenu opravy v průměru o několik set korun.

Oprava displeje

Cena výměny displeje v servisu Cena výměny displeje Self Service Repair Cena výměny po započítání kreditu Rozdíl v ceně mezi servisem a Self Service Repair Apple iPhone 15 7 890 Kč 7 722,26 Kč 6 943,20 Kč 946,80 Kč Apple iPhone 15 Plus 9 490 Kč 9 130,26 Kč 8 351,20 Kč 1 138,80 Kč Apple iPhone 15 Pro 9 490 Kč 9 130,26 Kč 8 351,20 Kč 1 138,80 Kč Apple iPhone 15 Pro Max 11 400 Kč 10 811,06 Kč 10 032,00 Kč 1 368 Kč

Oprava zadního krytu

Cena výměny zadního krytu v servisu Cena výměny zadního krytu Self Service Repair Cena výměny po započítání kreditu Rozdíl v ceně mezi servisem a Self Service Repair Apple iPhone 15 4 590 Kč 4 769,94 Kč 3 763,80 Kč 826,2 Kč Apple iPhone 15 Plus 5 190 Kč 4 981,75 Kč 4 255,80 Kč 934,2 Kč Apple iPhone 15 Pro 4 590 Kč 4 769,94 Kč 3 763,80 Kč 826,2 Kč Apple iPhone 15 Pro Max 5 190 Kč 4 981,75 Kč 4 255,80 Kč 934,2 Kč

Zhodnocení cenové výhodnosti

Z přiložených tabulek je zřejmé, že rozdíl mezi opravou poškozeného modelu řady iPhone 15 přímo v originálním servisu společnosti Apple a opravou v domácích podmínkách není nijak výrazný. V průměru se jedná zhruba o tisíc korun, což je částka, která není v kontextu cen servisu/oprav nijak závratná a hlavně se v ní promítají potenciální rizika spojená s neúspěšnou domácí opravou. Sám Apple přitom doporučuje využít Self Service Repair pouze zkušenějším uživatelům, i když jsou servisní návody skutečně podrobné a teoreticky by to s nimi podle našeho názoru měl zvládnout i laik.

Službu Self Service Repair lze tak v tuto chvíli vnímat spíše jako zajímavou možnost pro technologické nadšence, kteří by se rádi podívali do útrob produktů Apple a měli dobrý pocit z opravy svépomocí, neboť není výrazně finančně výhodnější oproti originálnímu servisu a navíc se s ní může pojit i nutnost si zapůjčit speciální zařízení pro realizaci samotné opravy.

